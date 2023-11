PREMIERĂ. Roată panoramică la Satu Mare. Când va avea loc aprinderea iluminatului festiv

- Advertisement -

Sătmărenii vor avea parte, în premieră, de o roată panoramică, asemănătoare cu cea din Londra. Aceasta vi montată în Centrul Nou și va fi funcțională din data de 30 noiembrie când va fi aprins și iluminatul festiv în oraș.

Astfel, sătmărenii sunt așteptați la Târgul de Crăciun Satu Mare 2023 . 33 de zile – 33 de programe și activități pentru toată familia. Deschiderea evenimentului și aprinderea iluminatului festiv va avea loc în data de 30 noiembrie, de la ora 18.00.

Haideți să ne bucurăm împreună de cea mai frumoasă perioadă a anului.

Atmosfera magică a Crăciunului se va simți în perioada 30 noiembrie – 3 ianuarie la Târgul de Crăciun din Piața 25 Octombrie. Și în acest an, sub cupola de lumini, printre miile de luminițe ale decorațiunilor de sărbătoare, lângă bradul frumos împodobit, ne vom bucura împreună de cea mai frumoasă perioadă din an, de Crăciunul în familie. În jurul celui ce e simbol al sărbătorilor de iarnă, bradul, ne vom întâlni cu toții pentru a primi vestea Nașterii Domnului prin glasul cetelor de colindători. O altă mare surpriză la evenimentul din acest an este că vom colinda împreună.

Astfel, în 2 decembrie de la ora 18.00, sătmărenii cu mic cu mare sunt invitați în jurul bradului pentru a interpreta împreună cele mai frumoase colinde în limba română, iar în 9 decembrie, de la aceeași oră interpretăm împreună colinde în limba maghiară.

Anul acesta, în premieră, aducem în Piața 25 Octombrie o nouă surpriză pentru sătmăreni: o roată panoramică spectaculoasă, care va reprezenta cu siguranță un punct de atracție pentru toți cei care vor să aibă de o experiență inedită.

Moș Crăciun îi așteaptă pe cei mai mici vizitatori ai Târgului în căsuța lui magică. Totodată, peste 1300 de copii și tineri se vor bucura anul acesta în cadrul Târgului de Crăciun de magia sărbătorilor de iarnă în Atelierul Moșului. Meșteri populari și producători locali devin pe perioada Târgului spiriduși ai lui Moș Crăciun pentru a-i ajuta pe copii să descopere tainele confecționării decorațiunilor specifice sărbătorilor de iarnă, ale picturii pe lemn, pe sticlă, fascinanta poveste a croitoriei, drumul ceramicii, producerea ceaiului și multe altele. Toți copiii care participă la Atelierul Moșului vor primi în dar câte un suvenir care să le amintească din plăcuta experiență din atelier.

30 de producătorii locali au pregătit și anul acesta pentru sătmăreni o mulțime de produse realizate manual, surprize și bunătăți culinare, iar între cumpărături şi diverse activităţi distractive, vizitatorii se pot încălzi şi răsfăţa cu delicatese de iarnă în zona food-truck-urilor. Și fiindcă în această perioadă, cu toții suntem ajutoare ale lui Moș Crăciun, căsuțele producătorilor locali și ale meșterilor populari vor reuși să inspire fiecare vizitator în alegerea unui cadou inedit, unic și personalizat pentru cei dragi.

Cei care doresc să facă turul Târgului de Crăciun sunt invitați să profite și anul acesta de Trenulețul Moșului care va porni la fel ca și anul trecut dintr-un punct fix, fiind pregătit să îi bucure atât pe cei mici, cât și pe cei mari.

Târgul de Crăciun Satu Mare va fi deschis zilnic între orele 15:00 – 21:00.

Vă așteptăm sub cupola luminoasă a Târgului de Crăciun de la Satu Mare pentru a ne bucura împreună de cea mai frumoasă perioadă din an!

Mai multe detalii despre program în curând. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană.