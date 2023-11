Spectacolele „Eterna reîntoarcere” și „Răsăritul” se joacă joi în Sala Studio a Teatrului de Nord, în prezența autorului

- Advertisement -

Trupa Mihai Raicu invită sătmărenii joi 23 noiembrie, începând cu ora 19.00, în Sala Studio a Teatrului de Nord, la o întâlnire specială cu dramaturgul norvegian Fredrik Brattberg. După spectacolul „Eterna reîntoarcere” vor urma discuții cu publicul, va fi lansat volumul „Eterna Întoarcere”, celor prezenți li se vor oferi exemplare de carte cu autograful autorului, iar seara se va încheia cu spectacolul lectură „Răsăritul”. Regia spectacolelor este semnată de Ioan Ardelean.

Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile. Informații și rezervări se pot face la Agenția teatrală, str. Horea nr. 6, la numerele de telefon: 0261712106 | 0786538580 sau pe e-mail la agentie.teatruldenord@gmail.com.

Eterna reîntoarcere încearcă să pună întrebări despre moarte şi durerea pe care ea o aduce. Cât de mult îndurăm până când putem spune că este de ajuns? Cât de multă incertitudine acceptăm, până să luăm o decizie, oricât de dureroasă ar fi ea? Dar marea problemă vine atunci când moartea nu mai are final. Când ai sentimentul înfricoşător că nu poţi spune s-a terminat, când trăieşti în incertitudine şi nu ai capacitatea de a trece mai departe. Acesta e sentimentul cu care trăieşte familia din Eterna reîntoarcere. Fericirea resimţită la prima reîntoarcere a fiului se transformă în fericire sufocantă, o fericire insuportabilă, o fericire plină de incertitudine, iar cei doi protagonişti au nevoie de certitudini. Aşa că, mâinile care odată au şters lacrimile lui Gustav, la finalul piesei îl sufocă, înmânându-l înapoi lui Hades.

Răsăritul de Fredrik Brattberg urmāreste viața cotidiană, repetitivă a unei familii. Familia se trezește, părinții pleacă la serviciu, unul sau altul dintre ei își duce fiica la școală, se întorc acasă, mănâncă, petrec seara împreună, timp în care fiecare își vede de treburile sale. Dar, pe măsură ce zilele trec, lumea din jurul lor se prăbușește atât la propriu, cât și la figurat. Cu cât pericolele se acumulează mai mult, cu atât întrebarea: va supraviețui familia și, dacă da, cum? devine din ce în ce mai obsesivă.

FREDRIK BRATTBERG s-a născut în 1978 la Porsgrunn, Norvegia, şi a debutat ca dramaturg la Chateau Neuf în 2008 cu piesa „Det bancher, Amadeus”.

Piesele lui au fost traduse şi publicate în mai multe țări, precum: Franța, Danemarca, Islanda, Anglia, Cehia, China, Ungaria, Indonezia, Estonia, Olanda, Canada, America, România și montate în teatre cum ar fi: Dramatikkens Hus Oslo (2011), Teatrul Naţional Oslo (2012), Teatrul Jalan, Bandung – Indonezia (2012), Theatre for the New City, New York (2013), Compania Divina Comédie – Paris (2014), Théâtre national de la Colline – Paris (2014), La Comédie Française – Paris (2015), Divadlo Feste – Brno, Republica Cehă (2016), Huang pu Theatre – Shanghai, China (2017), Théâtre du Temps – Paris (2018), TVP. Producție TV în Polonia (2018), Teatrul de Nord Satu Mare (2019), Teatrul National Aureliu Manea, Turda (2021) etc.

În 2012 Fredrik Brattberg a câştigat Premiul Ibsen pentru piesa Eterna reîntoarcere, în 2016 piesa a fost nominalizată în Franța pentru Le Prix Godot, în 2017 a câştigat premiul Ferdinand Vanek şi în 2015 premiul Porsgrunn Commune Culture. Premiul Ibsen este acordat anual în Skien, Norvegia.