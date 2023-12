Copila de 11 ani, maltratată sexual de la 7 ani de tatăl ei vitreg

- Advertisement -

La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare a fost înregistrat dosarul penal privind comiterea infracțiunii de agresiune sexuală în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 219 alin. (1), (2) lit. b) și c) și alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. La data de 19.12.2023 procurorul de caz a dispus schimbarea încadrării juridice față de suspect și punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 218 alin. (1), alin. (3) a), b) și c) și alin. (3) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

În fapt, din probatoriul administrat până în prezent, rezultă că în perioada 2019 – noiembrie 2023, în timp ce inculpatul și persoana vătămată se aflau în locuința comună din municipiul Satu Mare, prin constrângere și profitând de imposibilitatea minorei de a-și exprima voința, acesta a exercitat în mod repetat atât acte sexuale orale, cât și alte acte de natură sexuală față de minoră, care avea vârsta cuprinsă între 7 și 11 ani.

Față de autor s-a dispus luarea măsurii reținerii, urmând ca în cursul zilei de 19.12.2023 să fie prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Satu Mare cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive.

Cercetările în cauză sunt efectuate de organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului Județean Satu Mare Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea și supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

Precizăm că activitățile procesuale efectuate în cursul urmăririi penale sunt reglementate de Codul de procedură penală și au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, precum și a prezumției de nevinovăție.