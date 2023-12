EVENIMENT. „Feeria Crăciunului”, în găzduirea Bibliotecii Județene

- Advertisement -

Pentru al doilea an consecutiv, Biblioteca Județeană Satu Mare în parteneriat cu Școala de Arte Satu Mare organizează joi, 21 decembrie, evenimentul „Feeria Crăciunului”. Într-un cadru de sărbătoare, în jurul bradului și în compania Moșului, evenimentul va debuta la ora 17:00 cu un spectacol de colinde tradiționale și cântece de Crăciun din repertoriul românesc și internațional, avându-i ca protagoniști pe cursanții Școlii de Arte Satu Mare, coordonați de inimoșii lor profesori.

Programul cu care se vor prezenta în fața auditoriului cursanții Școlii de Arte

GRUPUL CULORI PE PORTATIV – 2 Colinde – prof. Keresztes Roxana

NAGY MÁTÉ – Somewhere in my memory de John Williams – prof. Budean Mihály Judit

Urbán Zsófi – Kaffka Margit – Augusztus – prof. Kovács Éva

NAGY MÁTÉ și prof. Budean Mihály Judit – What child is this, colindă englezească

BOCRICI ALLESIO – Altfel de colind – prof. Inovan Bertok Renata

DAN ANTONIA – Galbenă gutuie – prof. Brodi Adrian

PEREȘ GEORGE – Preludiu în Do major – Johann Sebastian Bach – prof. Cheovari Ciprian

FODORUȚ ANASTASIA – De Crăciun – prof. Keresztes Călin

MUHI CSONGOR – Cântec de copii Trompetele răsună și o compoziție proprie – prof. Pomian Gabriela

Vida Gábor – Esti kérdés – Babits Mihály – prof. Kovács Éva

FÜZI GRÉTA – Karácsony éjjelén a fenyófák alatt – prof. Sallai László

BRATOSIN RADU – Jingle bells rock – prof. Budean Mihály Judit

GOJA SABINA – Sus la poarta raiului – prof. Brodi Adrian

BRATOSIN BOGDAN – Sleigh Ride colindă americană – prof. Budean Mihaly Judit

TAISA SILAGHI – Once upon Decembre – prof. Keresztes Călin

GRUP VOCAL FOLCLORIC – Scoală, scoală, gazdă bună și Asta-i casa cea frumoasă – clasa prof. Chioran Vasile

Obiectele decorative au câte o poveste și înnobilează bradul de la bibliotecă

Decorul din bibliotecă, specific Crăciunului și sărbătorilor de iarnă, este rod al imaginației creative a angajatelor instituției, iar parte din podoabele și ornamentele care îmbracă bradul sunt realizate de către elevi ai numeroaselor instituții de învățământ care au participat în ultimele zile la atelierele de creație organizate de instituția cărții sătmărene. În această manieră, minunatele obiecte decorative confecționate din hârtie prin tehnicile Origami și Quilling au toate câte o poveste și înnobilează bradul de la bibliotecă.

Glasurile a peste 800 de copii au răsunat în jurul bradului de Crăciun

Glasurile a peste 800 de copii, preșcolari și elevi, din numeroase unități de învățământ sătmărene au răsunat la bibliotecă, în jurul bradului de Crăciun, aducând cu ei bucuria și spiritul sărbătorilor de iarnă prin colindul lor, poate cea mai răspândită și iubită formă prin care celebrăm sărbătoarea nașterii lui Iisus Cristos. Colindele, transmise în toate graiurile comunităților culturale și lingvistice care conviețuiesc în Sătmar, au fost completate cu reprezentări ale celebrei dramatizări a „Viflaimului”, iar unele grupe de preșcolari de la Grădinițele cu Program Prelungit nr. 1 și nr. 2 și-au desfășurat serbările de iarnă la bibliotecă, avându-i ca invitați pe părinții și bunicii lor.

„Feeria Crăciunului” încheie lungul șir de evenimente și activități culturale desfășurate pe parcursul lui 2023

„Feeria Crăciunului” este evenimentul de final de an care încheie lungul șir de evenimente și activități culturale desfășurate pe parcursul lui 2023 de către Biblioteca Județeană Satu Mare și Școala de Arte Satu Mare, un an rodnic în împliniri și fapte bune.

La evenimentul organizat de cele două instituții de cultură, sub auspiciile Consiliului Județean Satu Mare, sunt invitați să participe reprezentanții autorităților județene și locale, managerii și directorii instituțiilor publice, colaboratori și parteneri, susținătorii și iubitorii actului cultural și artistic, jurnaliști, cititorii bibliotecii, întreaga comunitate sătmăreană.

Karina Brodi