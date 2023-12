Liga a 3-a: CSM Olimpia încheie anul cu un succes pe terenul celor de la Lotus Felix! Samake a marcat golul victoriei chiar de ziua lui! Penalty apărat de Moldovan la 0-0!

- Advertisement -

Precipitațiile căzute în ultimele zile au făcut ca derby-ul etapei a 15-a din Seria 10 a Ligii a III-a să se dispute pe un teren îmbibat cu apă, cu bălți, astfel că orice plan tactic gândit înainte a fost tardiv.

Lotus Băile Felix și CSM Olimpia Satu Mare au fost nevoite să-și folosească din plin resursele fizice, jucătorii celor două formații meritând felicitați pentru efortul depus în acest meci de luptă.

O minge oprită în apă în zona colțului careului de 16 metri agenerat prima situație periculoasă, dar portarul Cosma a fost la post și a respins șutul expediat de Zsiga (8).

Bihorenii au răspuns cu devierea lui Duma pentru Negru, al cărui șut de la 14 metri a fost blocat (17). Insistența lui Vlad Costea la un balon în careu s-a soldat cu un penalty, după ce mijlocașul bihorean a fost agățat de Lazăr. Lovitura de pedeapsă a fost executată de Sergiu Oltean, dar Denis Moldovan a ghicit intenția și a reușit să pareze (18).

„Fotbalul hazard” a continuat în aceeași notă și după pauză, iar prima șansă de gol le-a aparținut gazdelor: Cucu a pasat pentru Patric Negru, al cărui șut cu efect de la 16 metri a fost respins de fratele portarului naționalei și al Rapidului (51). Nu s-a lăsat mai prejos nici Paul Cosma, care a respins de sub transversală șutul expediat de Zsiga de la circa 20 de metri (52).

Gazdele au mai irosit o șansă mare de a marca în minutul 82, când Gitye a pasat pentru Daniel Ghiță, atacantul a luat fața fundașului și a șutat din întoarcere de la 12 metri, dar Moldovan a reușit să salveze in extremis. Cornerul rezultat a fost executat de Gitye, mingea a traversat careu și de la bara a doua Oltean a șutat în blocaj din 6 metri. Nu a marcat Lotus, a făcut-o CSM Olimpia! La o pasă înapoi trimisă de Alex Pintea, mingea s-a oprit într-o baltă, Moussa Samake a urmărit și a plasat balonul pe lângă Cosma, ieșit în întâmpinare (0-1). Atacantul din Mali împrumutat de la CFR Cluj a ajuns la 9 goluri, chiar în ziua în care a împlinit 19 ani.

Sânmartinul a forțat egalarea, iar cea mai mare oportunitate a avut-o căpitanul Arsene, care a trimis peste transversală dintr-o lovitură liberă din zona colțului careului de 16 metri în al șaptelea minut de prelungire. A rămas 0-1, succes în urma căruia sătmărenii și-au consolodat locul 2, în timp ce echipa bihoreană rămâne cu frustrarea că a avut șanse clare să marcheze, a avut victoria la îndemână, dar a fost taxată pe o greșeală și a pierdut punctele.

Până la meciul de sâmbătă dintre Crișul Sântandrei și CSM Sighetu Marmației, Lotus rămâne pe locul 3, pe care l-ar putea pierde în cazul unui succes al maramureșenilor. Concluzionând, Lotus a încheiat sezonul de toamnă-iarnă cu un eșec, care nu poate șterge impresia bună lăsată de echipa antrenată de Cosmin Bodea în cele 15 etape.

CSM Olimpia Satu Mare se menține astfel pe locul doi al clasamentului, la șapte puncte distanță în spatele liderului SCM Zalău, dar și-a mărit ecartul la șase puncta față de ocupanta locului trei, Lotus Băile Felix.

Urmează o vacanță de șase săptămâni , după care, din 9 martie vor urma încă trei meciuri din sezonul regulat, și altele în play-off-ul campionatului.

Declarația antrenorului Cosmin Iuhas

„Un meci greu pe un teren greu, îmbibat cu apă. A fost un effort enorm pentru acești băieți, care au intrat în teren astăzi. Au crezut din primul până în ultimul minut că putem să scoatem o victorie aici la Sânmartin. Îl felicit pe Moldovan pentru aceea intervenție la 11 metrii. Cred că a fost momentul psichologic al meciului. Băieții au avut reacție, am avut și multe ocazii de a marca, dar eu cred că am meritat victoria, una foarte importantă acuma, înainte de vacanță. Sunt bucuros că au câștigat și îi felicit pentru tot ce au făcut în acestă perioadă de șase săptămâni, cât am fost cu mine. Cred, că am scos maximum. Doresc să mulțumesc tuturor, care ne-au sprijinit, de la domnul primar până la oamenii de la stadion. Mulțumesc suporterilor, care au fost alături de noi chiar și în momentele grele. La mulți ani românilor de 1 decembrie, și hai CSM Olimpia!”

CASETA TEHNICĂ

Lotus Băile Felix – CSM Olimpia Satu Mare 0-1 (0-0)

A marcat: Moussa Samake 85

Lotus: A. Barabaș – S. Cucu, Al. Pintea, D. Lupșe, M. Arsene – Sg. Oltean, D. Gheban (77 D. Sala) – M. Negru (63 G. Gitye), D. Ciurcui, V. Costea – D. Duma (77 D. Ghiță). Antrenor: Cosmin Bodea

CSM Olimpia: D. Moldovan – P. Copaci, M. Mureșan, A. Burdeț, C. Oanea, D. Lazăr (90+2 R. Apai), V. Chinde (83 Ad. Șter), E. Zsiga (90 R. Prodan), Ad. Micaș, N. Popa. M. Samake. Antrenor: Cosmin Iuhas

Arbitri: Mihai Motan (Târgoviște) – Daniel Cristian Ilinca (Craiova) și Sebastian Păduraru (Gura Humorului)

Observatori FRF: Dorin Micșa (Timișoara) și Silviu Mocanu (Arad).

REZULTATE DIN ETAPA 15

vineri, 1 decembrie 2023

SCM Zalău – Sănătatea Cluj 3-1 (2-1). Stefan Nikolic 31, 52, Andrei Bobaru 33 / Raul Saroși 44

Minerul Ocna Dej – Minaur Baia Mare 1-1 (1-1). Bogdan Pop 10 / David Simion 17

Lotus Băile Felix – CSM Olimpia Satu Mare 0-1 (0-0). Moussa Samake 85

Sâmbătă, 2 decembrie 2023, ora 14:00

Crişul Sântandrei – CSM Sighetu Marmaţiei

Victoria Carei – Olimpia MCMXXI Satu Mare FRFTV

Teodor Biriș