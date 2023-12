O mămică a cărei fetițe este internată la Spitalul Județean din Satu Mare, mulțumește personalului medical

O fetiță în vârstă de doar patru anișori a ajuns la spital tocmai înainte de Crăcin. Mama micuței, internată fiind alături de ea, pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Satu Mare, a mulțumit întregului personal implicat, respectiv medicilor, asistenților, infirmierelor, care s-au ocupat cu atât de multă grijă nu doar de copilă ci și de ea.

Redăm integral mesajul mamei

“E marți, 19 decembrie, iar secția de care am auzit atâtea lucruri urâte, devine noul nostru “cămin” pentru următoarele zile. Să fii departe de ai tăi în perioada Crăciunului e dureros, dar să îți vezi copilul depinzând de fiecare fărâmă de oxigen, e sfâșietor. Ajungi să nu mai fugi după cadouri, ci sa urmărești fiecare licărire de speranță. În această secție, am văzut cum minunile se săvârșesc prin aripi de îngeri…în halat. Mulțumesc dragă asistentă pentru halatul călduros oferit de pe umerii tăi in dimineața răcoroasă de pe holul din fața CT-ului; Îți mulțumesc pentru umerii calzi pe care am plâns atât de mult, Claudia- psih. Ildiko, mulțumesc pentru elasticul de păr dat din părul tau fără să stai pe gânduri, știind câtă nevoie am de el. Mulțumesc pentru turta dulce, fursecuri si pentru grijă Bogdan – asistent. Fiecare gest, indiferent cât de banal vi s-ar părea, a fost notat pe paginile sufletului meu.

Mulțumesc pentru răbdarea si bunătatea cu care mi-ați explicat tot ce se întâmplă, tot ce se dorește dar și la ce ne putem aștepta, d-le Dr Bogdan Arpășteuan! Mulțumesc întregii echipe de pe sectia Terapie Intensiva Satu Mare. Ati dat dovada de devotament, dăruire, de profesionalism. Începând cu medicii, asistentele, infirmierele, ne-ati acordat atenție si implicare!

Voi nu sunteți oameni, sunteți balsam de pus pe rana. Mulțumesc pentru fiecare zâmbet împărtășit când monitorul era generos cu noi, pentru că mi-ați înțeles bucuria strigată pe coridoare când saturația era incredibilă si pentru fiecare urlet de durere când simțeam că sunt neputincioasă în fața bolii. Dragi părinți, aveți grija de puii voștri, iar când nu mai puteți, predați-i cu încredere în brațele acestor îngeri păzitori în halate!

Mă înclin, Semnat: Ilinca (4 ani) și MAMA!”