Ping pong cu sportul sătmărean!

- Advertisement -

S-a mai dus un an și , cu bune și cu rele, ar fi cazul să vorbim și despre situația sportului sătmărean în 2023.

Din păcate, vremurile în care aveam parte de gale și festivități de premiere cu clasamente întocmite la Direcția Județeană pentru Tineret și Sport ce se lăsau greu finalizate, după discuții aprinse între reprezentanții cluburilor, au apus.

Ne e dor trebuie să recunoaștem de întâlnirile de lângă bradul împodobit în holul Hotelului Sport. Sau de prima gală cu bani veniți și din afara DJST, ce a avut loc la Restaurantul Dacia…Apoi au urmat anii cu sportivii campioni premiați pe scena Filarmonicii . Parcă a trecut o veșnicie de atunci iar de la an la an sportul și sportivii s-au văzut trecuți la final de an la …”și alții!”. Banii de premiere s-au tot împuținat până ce am ajuns acum la …deloc.

Situația DJST-urilor a devenit una jenantă…Ele există doar pentru că pe undeva prin țară mai sunt baze sportive, hoteluri sau alte acareturi care sunt greu de cedat autorităților locale din patrimoniul direcțiilor județene de sport.

Acum nu numai că nu mai sunt bani de o premiere decentă la final de an a sportivilor dar bugetul chiar și pentru competiții e unul ridicol…Dacă zicem 3-4000 de lei pe an, vor râde și curcile.Nu sunt bani de premii dar se pare că anul acesta nici măcar clasamentul în care să fie anunțat sportivul anului în județul Satu Mare e greu de întocmit, chiar dacă nu costă nimic. Poate doar o coală A4 , tipărită.

Așa că facem noi un exercițiu de memorie și încercăm să calculăm cu ce rezultate și mai ales cu ce sportivi sau cluburi ne mândrim.

Am scris în titlu ceva legat de ping pong…Ei bine , tenisul de masă chiar dacă e un sport pe care mai toți l-am practicat măcar o dată-n viață, nu a avut parte în 2023 de promovarea pe care ar fi meritat-o.

Tenisul de masă aduce în județ o medalie de argint în Superliga feminină. CSM Victoria Carei e vicecampioana națională pe echipe. Și a pierdut anul acesta doar în fața celor de la CSA Steaua și a supercampioanei noastre, Bernadette Szocs. Că veni vorba de Szocs…câți sătmăreni au știut că Bernie a jucat miercuri , 20 decembrie la Carei. A cedat un set în fața lui Dari Helga dar și-a ajutat echipa să se impună cu 3-2. Iar Bernie Szocs e în Top 16 mondial și a venit la Carei direct de la Turneul Campioanelor din Japonia! Tot la tenis de masă să amintim micuțul club ARMAND din Supur…Cu familia Czigler de apreciat. Iar la Satu Mare o avem pe inimoasa Aurica Gherghel Roatiș care face ce face și își duce an de an elevii în cantonament și pe la turnee în Monaco. Iar finanțarea de la club e ”sublimă dar lipsește cu desăvârșire” vorba lu nea Iancu.

Iată trei motive pentru care anul 2024 ar trebui să fie ceva mai darnic cu acest sport atât de spectaculos.

Apoi ar fi șahul cu rezultatele de la LPS Satu Mare. E drept cu copii și din alte județe dar cu un Cătălin Ardelean ce a fost premiat ca antrenorul anului la Gala Șahului Românesc. Doar că șahul are potențial extraordinar , nu numai la Satu Mare…Iar federația de specialitate a fost cu siguranță una dintre cele mai active în 2023. Am avut turnee puternice în țară ca să nu mai vorbim de Satu Mare care păstrează tradiția competițiilor bine organizate de Ciprian Muntean și cu premii substanțiale pentru campionii ce aleg să vină la noi.

Scrima ne-a adus ceva satisfacții…Cu medaliile spadasinilor de la CSM Olimpia dar și cu generația excelentă de la CS și LPS.

Avem campioni naționali la sporturi de nișă. Ovidiu Domide la rally raid , Natalia Iocsak la drift ori Horațiu Bonea la talere-tir sportiv. Peste toți e Mani Gyenes cu ale lui participări la Dakar.

La judo e Paula Paștiu din echipa lui Marian Halas dar și cubaneza Yudelsis Jamez Romero, descoperită de Pelcz Attila. Tot la excepții îl trecem pe Ionuț Stancovici cu al său caiac Smile. Candidatul TVR la titlul de ”Omul anului” încearcă să îmbine performanța cu acțiunile sociale. Deocamdată-i iese.

Luptele resimt încă pierderea maestrului Tudor Barbul și scot tot mai greu campioni…Boxul suferă și el iar la sporturi de contact e de felicitat Marius Munteanu pentru evoluțiile din acest an.

La sporturile de echipă e mai simplu. Nu prea avem cu ce ne lăuda la seniori la nivelul primelor două ligi. La fotbal suntem la liga a 3-a cu trei echipe, la handbal trăim cu echipele de juniori. La baschet nu mai suntem deloc. La rugby nici n-am fost , la polo nici atât iar pentru volei nu mai e loc nici măcar pe plajă.

Tragem speranța că fiind un an olimpic, 2024 va fi mai generos și cu sportul sătmărean. Iar la finalul lui vom putea să ne aplaudăm salba de campioni sătmăreni într-o gală adevărată….

Sărbători fericite și …hai la sport!

Florin Mureșan