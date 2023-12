Sunt puse în vânzare biletele pentru spectacolele de revelion ale Trupei Harag György

- Advertisement -

Scripcarul pe acoperiș și My Fair Lady – Trupa Harag György își ia rămas bun de la anul 2023 cu două musicaluri de renume mondial. Scripcarul pe acoperiș, în regia lui Márkó Eszter, va fi disponibil pe data de 28 și 29 decembrie, iar My Fair Lady, în regia lui Andrei Șerban, se va juca pe 30 și 31 decembrie.

Pentru spectatorii care achiziționează cel puțin patru bilete, trupa, care își sărbătorește cea de-a 70-a stagiune, oferă și un cadou special: un calendar de perete personalizat pentru anul 2024. Calendarul, cu un design festiv, a fost creat de unul dintre artiștii trupei, Frumen Gergő, care a atașat fiecărei luni câte o grafică, reprezentând în principal cei mai importanți artiști din istoria trupei, sau fragmente din spectacolele celor 70 de stagiuni.

O altă particularitate a spectacolelor de sfârșit de an este că ele comemorează și o figură proeminentă a teatrului sătmărean, anume pe actorul membru onorific Czintos József: spectacolele de sfârșit de an sunt dedicate memoriei acestuia, care obișnuia adesea să glumească ca după ce se stinge din viață, numele lui să nu fie atribuit unui abonament, ci spectacolelor cu intrare pe bilete.

„Începând din această stagiune, spectacolele noastre de sfârșit de an vor fi dedicate memoriei lui Czintos József. Adesea să glumească ca după ce se stinge din viață, numele lui să nu fie atribuit unui abonament, ci spectacolelor cu intrare pe bilete. Am înțeles cu toții că glumea, dar pentru membrii trupei, această poveste a devenit o anecdotă, o sursă constantă de umor, care reflecta cu adevărat personalitatea sa și simțul umorului de excepție. Așa că am decis să respectăm dorința și să dedicăm spectacolele noastre de sfârșit de an memoriei sale. Este un omagiu potrivit pentru un actor vesel și plin de haz, care ne-a făcut de multe ori să zâmbim. În ciuda pierderii, această amintire senină este justificată – pentru că el însuși, cu toată ființa sa, a fost un dar pentru noi toți.” – spune Bessenyei Gedő István, directorul artistic al Trupei Harag György.

Bilete pentru spectacolele de sfârșit de an se pot achiziționa la agenția teatrală a Teatrului de Nord Satu Mare finanțat de Primăria Municipiului Satu Mare de pe strada Horea, de luni până vineri între orele 10.00 și 17.00, sâmbătă între orele 10.00 și 13.00, respectiv online pe site-ul Biletmaster.ro

Scripcarul pe acoperiș:

Viața nu este deloc ușoară pentru Reb Tevye, un lăptar din satul izolat Anatevka al Imperiului Rus. Capul familiei ține mult la religie și tradițiile evreiești, dar copiii săi se îndepărtează din ce în ce mai mult de ele: fiicele sale vor să se căsătorească din dragoste, fără intermediar, iar pretendenții lor nu sunt tinerii pe care și-i imaginează tatăl lor, aceștia nefiind candidați care se înscriu în moștenirea credinței evreiești. Între timp, Tevye trebuie să se confrunte și cu istoria, deoarece țarul rus ordonă expulzarea evreilor din sat.

Un musical dulce-amărui despre dragostea părintească, respect, disciplină, putere și iubire, poveste captivantă acompaniată de melodii familiare, într-o versiune klezmer. Piesa are la bază nuvela „Fiicele lui Tevye”, precum și alte povestiri scurte de Aléchem Salem. Povestea a fost adaptată în diferite moduri, versiunea muzicală fiind prezentată pentru prima dată pe Broadway, la New York, la 22 septembrie 1964, iar de atunci este jucată un succes pe scenele din întreaga lume.

My Fair Lady:

După un succes răsunător al premierei pe Broadway în 1956, musicalul My Fair Lady a devenit o prezență constantă în repertoriile teatrelor, iar adaptarea cinematografică din 1964, cu Audrey Hepburn și Rex Harrison l-a făcut popular în lumea întreagă.

Mitul antic al sculptorului îndrăgostit de statuia perfectă pe care a creat-o a fost sursa inspirației lui Bernard Shaw pentru piesa Pygmalion, care a stat la baza libretului musicalului.

Higgins, un celebru profesor de lingvistică, expert în arta foneticii, exasperat de felul în care englezii își maltratează limba maternă, o jignește pe Eliza Doolittle, o fată simplă care vinde flori pe străzile Londrei, pentru vorbirea ei “subumană”. Sigur de sine, îi propune Colonelului Pickering, specialist în dialecte indiene, un pariu: dacă lucrează cu Eliza timp de șase luni, o va putea prezenta drept o doamnă din înalta societate la Balul Ambasadei.

Eliza, deși inițial refractară, e dornică să învețe. Pickering acceptă pariul. Procesul de educare şi transformare a Elizei începe, presărat cu eforturi, rezistențe, obstacole, gafe, dar încheiat cu succes. Higgins savurează gloria, fără să-i recunoască vreun merit Elizei. Rănită și confuză, ea decide să plece de la el. Ce se va întâmpla cu ea? Cine e ea acum? Ce drum va alege în viață? Nu întrevede nimic în viitor, dar are multe întrebări. Higgins își dă seama cât de mult îi lipsește, cât de mult se obişnuise cu prezența ei. Spre deosebire de mit, musicalul, ca și piesa lui Shaw, nu are happy end, ci un final indecis. Ce e rău în asta?!