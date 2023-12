WARBOY, un film eveniment semnat de Marian Crișan, va putea fi văzut și la Satu Mare în acest weekend

- Advertisement -

Sâmbătă, 16 decembrie, spectatorii din Satu Mare au ocazia să vadă WARBOY în prezența regizorului Marian Crișan și a actorilor Tibor Székely și Ovidiu Crisan si vor putea discuta cu aceștia după proiecția ce va avea loc, de la ora 19:00, la Centrul Spiritual Megmaradás Háza.

„WARBOY este despre un adolescent prin ochii căruia vedem finalul celui de-al Doilea Război Mondial, mai exact toamna anului 1944. Băiatul încearcă să salveze cei doi cai ai familiei pornind cu ei într-o călătorie inițiatică, traversând peisajul sălbatic al Munților Apuseni. Filmul poate fi numit <un film de război> sau <film pentru copii>, ce m-a atras cel mai mult la acest proiect, atunci când l-am conceput, au fost elementele de western pe care m-am bucurat să le pot aduce pe marele ecran”, mărturisește regizorul.

Daniel Bâliș, Reginald Ammons, Ovidiu Crișan, Adina Iftime, Ion Bechet, Dan Chiorean sunt actorii ce joacă în WARBOY – cel de-al cincilea lungmetraj al regizorului cunoscut deja publicului larg pentru Morgen, Rocker, Orizont sau Berliner, dar și pentru miniseria produsă de HBO România – Valea Mută.

Scenariul este semnat de Marian Crișan, directorul de imagine al filmului este Adrian Pădurețu, scenografia îi aparține Simonei Pădurețu, costumele Danei Păpăruz, iar montajul lui Tudor Pojoni. Muzica filmului este semnată de Alin Zăbrăuțeanu și Călin Torsan, sunetul de Alin Zăbrăuțeanu, Alexandru Dumitru și Mihai Bogos, iar afișul este desenat de Alex Tamba.

WARBOY este realizat cu sprijinul CNC România, CNC Republica Moldova, Cinema City, Happy Cinema, Otp Bank Romania, Ford Romania în colaborare cu Televiziunea Română și este o producție Rova Film, în coproducție cu Chainsaw Europe, Forest Film și Parmis.

Filmul este prezentat în cadrul unei caravane cinematografice care proiectează filmul în spații neconvenționale și în localități care nu mai au sală de cinema și în același timp ca alternativă la sălile de multiplex.

Trailerul filmului distribuit de Rova Film poate fi văzut pe: https://youtu.be/18VtyKEmn7w

Regizor Marian Crișan – Biografie

Marian Crișan a absolvit, în anul 1999, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, secția Regie. A devenit cunoscut publicului prin scurt metrajul ”Megatron”, film care a obținut în anul 2008 “Palme d’Or” la Festivalul de Film de la Cannes si premiul pentru cel mai bun film de scurt metraj de la Stockholm International Film Festival.

A mai fost selecționat la peste 40 de festivaluri de film din întreaga lume, tot cu același film, dintre care amintim: Milano Film Festival, Melbourne International Film Festival, Sao Paolo International Short Film Festival, Festival du Film Francophone, AFI Los Angeles International Film Festival, Calgary International Film Festival, Seul International Family Film Festival.

Își incepe activitatea regizorală cu filmul documentar ”Comunismum mobilae” (1998), continuând in 1999 cu filmul de ficțiune “ What about your script?”, iar în 2000 tot cu un film de ficțiune, “The man with his left hand in his pocket”. Dupa o pauză de 3 ani, continuă cu filmele “Ajutor”(2003) și “La multi ani” (2005), “Portret de familie” (2006) și “Amatorul” (2007), filme selecționate la mai multe festivaluri internaționale de film, printre care:”Best Documentary” la Cinemaiubit Film Festival Bucharest pentru filmul “ Communismum mobilae” si “Best Screenplay” 17th Dakino International Short Film Festival Bucharest (2007) si Festival de Cinema Independent de Barcelona (2008), ambele pentru filmul “Amatorul”.

Debutul în lungmetraj și l-a făcut cu filmul “Morgen” (2010), peliculă pentru care a câștigat Premiul Special al Juriului la Festivalul Internațional de la Locarno, precum și Premiul Juriului Ecumenic și Premiul Federației Internaționale a Societăților de Film, premiul pentru cel mai bun regizor la Go East Film Festival Wiesbaden. În 2012 cel de-al doilea lung metraj al său “Rocker” a avut premiera mondială la a 60-a ediție a Festivalului de Film San Sebastian, iar în 2013 a participat la competiția Festivalului de Film de la Trieste și la Festivalul Internațional de Film de la Göteborg.