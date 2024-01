Eveniment aniversar Carol C. Koka, în organizarea Bibliotecii Județene Satu Mare

Biblioteca Județeană Satu Mare organizează miercuri, 17 ianuarie, cu începere de la ora 15:00 evenimentul aniversar Carol C. Koka, prilejuit de împlinirea a 75 de ani de la nașterea profesorului, scriitorului și publicistului aniversat. Evenimentul se va derula la sediul central al instituției, în Sala mare de conferințe, la etajul I, în prezența sărbătoritului, a familiei, colaboratorilor și prietenilor acestuia.

Contextul creat îi oferă poetului Carol C. Koka prilejul de a-și prezenta și cel mai recent volum de versuri, intitulat „Poezii sentimentale”, recent scos de sub tipar la Editura „Someșul”. Despre activitatea literară și publicistică a autorului, dar și despre frânturi din activitatea didactică a lui Carol C. Koka va vorbi dr. Viorel Câmpean, acesta având privilegiul de a fi fost elevul profesorului Koka. Onoranta misiune de a vorbi despre volumul de versuri „Poezii sentimentale” îi revine Martei Cordea. Moderatoarea evenimentului va fi Dariana Săsărman–Țou, managerul Bibliotecii Județene Satu Mare.

Și cum poezia se îngemănează frumos cu muzica, atmosfera colocvială a evenimentului va fi întregită de vocea și chitara îndrăgitei cantautoare și interprete de muzică folk Georgeta Govor.

Prezență activă în cercurile literare și culturale ale urbei, colaborator statornic al Bibliotecii Județene Satu Mare și bun prieten și sfătuitor al bibliotecarilor, într-un recent interviu acordat unui cotidian sătmărean, Carol C. Koka formulează un frumos imbold pentru lectură: „Îi îndemn pe toţi să se îndrepte către lectură, ea este cea care ne oferă noi orizonturi de cunoaştere, noi speranţe, şi are puterea de a scoate la lumină cele mai profunde trăiri ale fiinţei noastre.”

Pe 2 ianuarie, la o zi după aniversarea celui de-al 75-lea „popas” al profesorului Carol C. Koka, Viorel Câmpean scrie și publică o emoționantă postare din care spicuim: „Rememorând întâlnirile cu dumnealui, din prima clasă gimnazială până la absolvirea liceului, toate au fost lecții despre profesionalism, conștiinciozitate, modestie. Aceasta din urmă, poate în prea mare proporție, pentru că trăim, de câteva decenii, într-o lume care nu mai este condusă de principii sănătoase. Și totuși, cât ar fi aerul de bolnav, noi trebuie să dăm dovezi de însănătoșire! Parcă aceasta ar fi lecția pe care mi-am însușit-o cel mai bine de la profesorul meu de istorie. Am învățat de la dânsul să iubesc Cartea, Biblioteca, Librăria, Anticariatul.” (sursa: https://www.facebook.com/viorel.campean.9, Profesorul Carol C. Koka, la al 75-lea popas, 2 ianuarie 2024).

La eveniment sunt invitați să participe scriitori, oameni de cultură, profesori, prieteni și apropiați ai autorului, jurnaliști și bibliotecari, membri ai comunității locale și județene iubitori de literatură.

Date biografice despre autor :

Carol C. Koka s-a născut la 1 ianuarie 1949, în Satu Mare. A absolvit în 1967 Liceul „Mihai Eminescu”, iar în 1974 Facultatea de Istorie-Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. În același an, a absolvit și cursurile Seminarului Pedagogic Universitar.

A activat ca profesor de istorie la mai multe unități de învățământ din municipiul și județul Satu Mare: Liceul Agro-Industrial din Livada, Liceul Economic, Liceul Nr. 7 de Alimentație Publică, Grupul Școlar Industrial Construcții de Mașini Unio și Școlile Generale „Grigore Moisil”, nr. 3 și nr. 5 din Satu Mare.

A debutat în presă la „Cronica sătmăreană”, în anul 1985. A fondat și a editat timp de nouă ani revista școlară „Echinocțiu” (2001-2009). A făcut parte din colectivul redacțional al revistei „Mărturii culturale”; a colaborat și își continuă colaborarea cu publicații culturale care nu și-au încetat apariția. Din panoplia publicațiilor amintim: „Citadela”, „Mesagerul albastru”, „Eroii Neamului”, „Școala sătmăreană”, „Signet”, „Informația de Duminică”, „Cronograf”, „Timpul md”, „Gherla Info”. A fost redactor la „Actualitatea sătmăreană”, ziar online independent. În activitatea sa de gazetar a semnat peste 300 de articole și studii publicate în presa locală și națională.

A publicat următoarele cărți: „Geografie fizică. Culegere de lecturi geografice”, Editura Solstițiu, 2002; „Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini Unio Satu Mare – Monografie”, Editura Citadela, 2009; „Satu Mare – Repere de cronologie istorică”, Editura Eco Print, 2012; „Cenaclul Afirmarea – Cronici de cenaclu 2013”, Editura Inspirescu, 2014; „Atentatul de la Sarajevo în paginile ziarului Românul”, Editura Inspirescu, 2014; „Cenaclul literar Afirmarea – Cronici și antologie 2014”, Editura Inspirescu, 2015; „Primăvara sufletului” – poezie, 2016; „Anecdote și replici spirituale”, 2017; „Mărturii biobibliografice”, 2018; „Monografia comunei Doba”, 2019.

Este membru al Asociației Scriitorilor de Nord Vest Satu Mare precum și al cenaclurilor literare „Afirmarea” și „Cronograf”.

Pentru activitatea literară și publicistică a fost răsplătit cu numeroase premii și diplome, dintre care amintim: Diploma de merit pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului Grupului Școlar UNIO; Diplomă de excelență pentru promovarea culturii sătmărene, 2014; Diplomă de onoare, Colegiul Național Mihai Eminescu, 2012; Diplomă de apreciere din partea Instituției Prefectului Satu Mare; Diplomă pentru colaborarea și susținerea acordată Cenaclului Scriitorilor Sătmăreni 2015; Diplomă de excelență Asociația Cultul Eroilor, Satu Mare, 2015; Diplomă de excelență, Festivalul Internațional de Folclor ”Întâlniri Bucovinene” Ediția XXVII, Chișinău, 2016.