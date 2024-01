Interviu artă-cultură / Ce frumos e omul!

Absolventă a Facultăţii de litere din cadrul Universităţii “Babes Bolyai” Cluj-Napoca, Carmen Bratosin este profesoară la Colegiul Național „Mihai Eminescu”din Satu Mare.Cei care, an de an, vin să cinstească numele celui care simbolizează Ziua Culturii Naţionale, Mihai Eminescu, la bustul amplasat în faţa colegiului, o întâlnesc negreşit şi pe ea, alături de grupul folk şi recitatori ai şcolii, oferind auditoriului momente de înaltă emoţie prin cânt şi poezie.De-a lungul anilor, s-a remarcat şi în calitatea ei de cantautoare, publicul sătmărean având ocazia să o aplaude de nenumărate ori, pe scenele muzicii folk din oraşul nostru.O fiinţă plăcută şi armonioasă, ce poartă în ea lumina bucuriei de-a fi, pe care o împărtăşeşte cu graţie semenilor săi,cum, de altfel, visa atunci când,pe fila unei partituri, aşeza cu grijă versurile pe care ea însăşi le semnează: “Fiecare om are steaua sa / Vreau să fiu şi eu steaua cuiva…”Azi, în zgomotul tot mai intens al vremurilor pe care le trăim, vă oferimo oază de linişte, o poveste despre a iubi şi dărui necondiţionat.Vă invităm s-o lecturaţi!

Care sunt trăirile tale, Carmen, la gândul că pe holurile liceului la care predai, şi-au purtat paşii odinioară, cărturari, profesori de elită ai Sătmarului de altădată?

Într-adevăr, frumoase vremuri! Din păcate, azi nu sunt suficient amintite. Eu am absolvit Liceul Teoretic„Mihai Eminescu”, la profil real.Am convingerea că datorită dascălilor mei sunt azi ceea ce sunt și mă gândesc cu drag și dor la vremurile acelea, dar provocările cotidiene sunt atât de diferite, încâte dificil să mai compar prezentul cu ceea ce a fost ieri. E necesar să ne adaptăm noilor generații de tineri, nevoilor lor, încercând să-i înțelegem.Tributari valorilor din trecut, ne aliniem vremurilor de azi.

Suntem în preajma Zilei Culturii Naţionale, o zi care, nu întâmplător, coincide cu data naşterii geniului poeziei româneşti. Ce înseamnă pentru tine această sărbătoare?

Recunosc faptul că sufletul meu este al unui eminescian convins. Pentru noi, eminescienii, ziua de 15 ianuarie înseamnă bucurie, o adevărată sărbătoare. Întâlnirile prilejuite de concursul „Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu”, organizat de colegiul nostru, sunt adevărate medalioane culturale. În această zi, noi, profesorii de limba română, ne revedemși ne bucurăm de cei mai talentați artiștitineri care participă la concurs fie prin poezie, cântec sau desen. Este prima noastră întâlnire din fiecare an. Eminescu ne unește pe toți.

Eşti cantautoare de muzică folk. De unde această pasiune?

Pasiunea pentru muzică mi s-a transmis prin familie,pe linie maternă. La noi în casă,mama cânta. De Crăciun, chiar dacă am copilărit în comunism, noi colindam. Am învățat cântecele acasă, de la bunicul nostru și apoi mergeam la rude la colindat. Cu timpul, am învățat să cânt la chitară, iar apoi, toate au venit de la sine. N-a fost nimic programat. Am simțit chemarea spre muzică și m-am lăsat ispitită de această chemare. Am preluatde la mama modul de a transmite iubirea prin muzică, astfel le-am cântat și le cânt și eu copiilor mei. Cânt acasă, cânt în clasă, cântecul face parte din ființa mea.

Îmi doresc mult ca elevii să participe cu drag la orele mele. Am chitara la școală, iar atunci când metodele clasice de predare nu se armonizează cu clasa, câteva minute cânt împreună cu elevii. Muzica destinde și organizează mintea. Eu cred că cel mai important este ceea ce lași în urma ta, adică relațiile interumane, amintirile.

Ai colaborat de-a lungul timpului cu instituția de cultură a urbei noastre, „G. M. Zamfirescu”. Ce amintiri te leagă de această perioadă?

Casa de Cultură „G.M. Zamfirescu” face parte din viața mea încă de când eram liceană. Să cânt alături de folkiștii sătmăreni Octavian Bud, Emilian Onciu, soții Bledea, Gigi Molnar, Sorin Bălaj, Sorin Boroș și mulți alții a fost pentru mine mai mult decât o onoare.Întâlnirea cu muzica lor mi-a înfrumusețat și îmbogățit viața, iar amintirile pe care le am de la repetiții și spectacole nu am cum să le uit. Muzica echilibrează diferențele dintre generații, creează punți de legătură între popoare și apropie suflete.Mă bucur că și azi există o legăturăîntreColegiul Național „Mihai Eminescu” și Casa de Cultură „G.M. Zamfirescu” prin eminescienii – elevi și profesori, care participă la diverse activități artistice.

Îi admir și îi susțin pe tinerii implicați înactivități extrașcolare, iar la noi, la Emi’, există mulți copii talentați la sport și în arte. E bine să avem o pasiune, o activitate de suflet, care să completeze profilul nostru uman. Îi încurajez pe părințisă le ofere propriilor copiiposibilitatea să participe la cursuri și activități în afara școlii. E atât de frumos să le observ în timp evoluția, modul în care se dezvoltă și cum capătă încredere în ei după ce-și descoperă propria valoare!

Ca orice dascăl cu vocaţie, pe lângă atribuţiile profesiei tale, ai simţit nevoia de a împărtăşi pasiunea ta pentru folk şi elevilor tăi. Ce activităţi ai desfăşurat cu ei de-a lungul vremii? Cum a fost receptat acest mesaj?

Când am început studiile universitare, nu știam că mă voi întoarce în liceul de unde am plecat. Anul acesta se împlinesc 28 de ani de când sunt profesoară de limba și literatura românăla Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Tot atâția ani împlinește și grupul folk „Gala” pe care îl coordonez în școală. Am participat la multe spectacole în țară și în străinătate, bucurându-ne de experiențe de neuitat. Cele mai emoționante momentetrăite de minesunt atunci când constat faptul că mulți elevi, din generații diferite, după ce am cântat împreună în clasă, devin buni chitariști. Azi, când ne revedem, ne aducem cu drag aminte de primele lor întâlniri cu muzica folk. Iar, eu, ca dascăl, mă bucur că și prin muzică fac parte din drumul lor spre maturitate.

De ce ar trebui să se implice tinerii în fenomenul cultural al orașului? Ce gând le-ai transmite lor pe această cale?

Azi, un tânărimplicat înseamnă mâine,un om adevărat! Toată admirația mea tinerilor care se implică în diverse activități!Formarea unui tânăr este completă și prin participarea la activitățile extrașcolare. Eminescienii știu că îi susțin și că le sunt alături în proiectele lor. Tinerii au nevoie de adulți care să-i asculte, să-i înțeleagă, să-i susțină necondiționat în împlinirea visurilor lor. E bine să fim niște adulți caresă nu taie aripile celor ce îndrăznesc să viseze. Pentru mine,tinerii reprezintă o reală sursă de inspirație și de creativitate. Îi admir pentru implicarea lor în multe și variate activități și anume,de la organizare de competiții între licee până la promovarea școlii sau activitățile Consiliului Școlar al Elevilor. Unii elevi sunt voluntari la Teatrul de Nord Satu Mare. O parte din ei scriuși texte dramatice pe care le punapoi în scenă, alături de îndrăgiții actori sătmăreni.

Pe lângă grupul folk „Gala”, despre care aminteam mai înainte, Colegiul Național „Mihai Eminescu”are o trupă rockintitulată „Stardust”.

În fiecare zi de joi, în pauza mare, pe holul de la etajul al II-lea, elevii care iubesc muzica se întâlnesc șicântă sub imboldul ”Ia chitara și hai la doi!”. Nu poți să nu-i iubești! Ei sunt copiii noștri!

Ai o familie frumoasă. Cum reuşeşti să le faci pe toate, Carmen?

Cu bucurie, cu iubire și cu răbdare. Cred că secretul constă în a face cu pasiune ceea ce facem. Acolo unde nu există suflet, nu există nimic.

Dacă doreşti să transmiţi un gând cititorilor acestei pagini de cultură….

Tuturor cititorilor „Gazetei de Nord-Vest” le doresc să se bucure de viață, de oameni frumoși, să primească cu sufletul deschisși cu multă curiozitateceea ce le este dat.

Să nu uităm că o echipă bună e formată dintr-un grup de oameni cu cele mai diverse preocupări.

Să învățăm unii de la alții, copii și adulți, să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem. Pentru reușita în viață a tinerilor este nevoie de o familie, o școală, o comunitate și chiar de o lume întreagă, de care, până la urmă, tot noi ne bucurăm.

Mulțumesc! Până data viitoare, nu uita, drag cititor, să fii creativ şi autentic!