O frumoasă oșancă a câștigat marele premiu la ”Casa Iubirii”

O frumoasă oșancă a câștigat marele premiu la emisunea ”Casa Iubirii” de la Kanal D. Mihaela Homa a reușit să intre în posesia marelui premiu. Pe lângă trofeu, frumoasa sătmăreancă a obținut și un cec de 75.000 de lei. Trebuie amintit faptul că sezonul 1 a fost câștigat tot de către un concurent din Țara Oașului, respectiv Sorin Rus!

”Dragii mei, iată că a venit și ziua cea mare: MAREA FINALĂ Casa iubirii, Sezonul 2. Mă bucur că am fost aleasă să fac parte din acest proiect unic și emoționant. Îmi aduc aminte de prima zi când am pășit în Casa iubirii și mi-am dorit să ajung până în finală alături de dragostea pe care mi-am dorit să o găsesc aici, dar nu am îndrăznit să visez că eu chiar voi câștiga trofeul mult râvnit de atâția concurenți.

Consider că am meritat pe deplin să obțin acest titlu de câștigătoare a acestui sezon deoarece această emisiune este despre iubire, sinceritate, emoție și naturalețe, iar eu am demonstrat că dețin toate aceste caracteristici pe parcursul acestui an. Am iubit, am suferit, am luptat, am râs, am plâns, dar datorită vouă oșenii mei, susținătorilor și oamenilor care mi-ați fost alături și m-ați susținut necondiționat am depășit orice obstacol și am rămas optimistă că totul se va termina cu bine.

Vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut pentru mine, că ati crezut în mine și m-ati votat în număr atât de mare și ați contribuit la câștigarea marelui premiu. Aș mai avea multe de spus, dar atât ne permite instagram-ul. AM CÂȘTIGAT, din nou vine trofeul în Țara Oașului. Vă iubesc oameni minunați și îmi doresc ca Dumnezeu să vă întoarcă înzecit fericirea pe care o simt acum”, a scris Mihaela Homa pe contul său de Facebook după ce a câștigat această competiție.