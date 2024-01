Primăria Municipiului Satu Mare și Consiliul Local au organizat miercuri, 17 ianuarie 2024, cea de-a patra ediție a evenimentului ,,Rugăciune pentru Satu Mare”, un eveniment care aduce pentru al patrulea an consecutiv împreună oameni din confesiuni diferite care sunt uniți de același crez, aceeași dorință de a face din comunitatea noastră o lume mai bună.

În acest an, evenimentul a început cu programul oferit de Cvartetul FOURever format din instrumentiști ai Filarmonicii de Stat ,,Dinu Lipatti’’: Kovács Emőke – vioara 1; Mija Alina – vioara 2; Budean David – violă; Cătuna Dan – violoncel, solistă Papp Beata.

Cea de-a patra ediție a evenimentului ,,Rugăciune pentru Satu Mare’’ s-a bucurat de participarea unui public numeros format din consilieri locali, parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor publice din municipiu și ai ONG-urilor.

Cuvântul de deschidere a evenimentului i-a aparținut primarului municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor

„Trăim vremuri în care familia, școala și biserica sunt sub un permanent asediu. Asistăm la un atac la aceste valori, care sunt de fapt un atac la civilizația europeană, pentru că Europa a fost fondată pe valori creștine. O societate sănătoasă se clădește cu învățătorul, medicul, profesorul și preotul. În faţa atacurilor îndreptate asupra celor mai sacre valori, este datoria noastră să lăsăm deoparte diferenţele şi să ne unim forţele. Să ne rugăm împreună pentru orașul nostru, pentru toți sătmărenii. Pentru ca prin rugăciune, dar mai ales prin faptele noastre, să facem din orașul nostru locul unde să ne simțim Acasă! Suntem într-un an în care se va încerca dezbinarea noastră. Nu-mi fac iluzii cu privire la realizarea unității în politică, dar pe temele principale ar trebui să fim uniți. Să avem capacitatea, și vom cere lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, de a acționa cu toții pentru unitatea în credință. Această unitate poate pune în valoare orașul nostru. Mesajul Scripturii e azi mai actual decât oricând: Nu vă temeți! Oricât ar fi de negre vremurile, Lumina venită în lume de la Dumnezeu va împrăștia întunericul. Ura, dispretul și învrăjbirea să le înlocuim cu dialogul, toleranța și respectul față de persoana și credința celuilalt. Asemenea valori pot clădi o societate sănătoasă și pot ține o societate unită. Dar, acestă unitate, aceste valori nu se păstrează prin vorbe, e nevoie să muncim zi de zi.Cu toții ne mândrim cu orașul nostru și spunem întregii lumi că am fost, suntem și vom fi un oraș iubit pentru multiculturalitatea sa. Am învățat arta de a trăi împreună, punând accentul pe ceea ce ne unește, nu pe ceea ce ne dezbină. Mai mult ca oricând, astăzi, sătmărenii au motive pentru a fi încrezători. Orașul nostru se află pe un drum bun, al creșterii și al refacerii, al modernizării și reafirmării mândriei și valorilor autentice ale comunității. Vom continua să lucrăm împreună pentru ceea ce contează cu adevărat și pentru vremurile ce ne așteaptă, este important să facem lucruri bune pentru sătmăreni! Aceasta e responsabilitatea noastră astăzi, a tuturor, oameni ai Bisericii, creștini, politicieni, de a lăsa o moștenire de care să nu ne fie rușine. Noi, sătmărenii scriem azi istoria! Sunt onorat că avem în cultele din Satu Mare un partener. Bisericile din orașul nostru fac atât de mult bine, departe de lumina reflectoarelor. De la creșele, grădinițele și școlile pe care le construim împreună, la clădirile de patrimoniu care își recapătă strălucirea, la operele de caritate și ajutorarea celor sărmani. Mulțumesc tuturor celor care veți rosti azi o rugăciune pentru Satu Mare și pentru sătmăreni. Vă mulțumesc tuturor celor care ați răspuns invitației noastre. Mulțumesc doamnei consilier Dohi-Trepszker Lilla pentru că a avut inițiativa organizării acestui eveniment și pentru întreaga implicare!”, a transmis primarul municipiului Kereskényi Gábor, înainte ca fiecare reprezentant al cultelor religioase să ia cuvântul.

S-au rugat pentru Satu Mare PS Schönberger Jenő episcop Episcopia Romano-Catolică, preotul Cristian Silaghi, reprezentant al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, preotul Florin Fodoruț – vicar general al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureș, preotul Rácz Ervin – director general al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, pastor Danciu Ioan din partea Bisericii Penticostale, pastorul Szabó Szilárd din partea Bisericii Baptiste Maghiare, pastorul Bogdan Mândru – Biserica Creștină după Evanghelie Filadelfia Satu Mare, pastorul Mihai Micula – Biserica Baptistă Română, preotul Pálffy Anna Mária- Biserica Unitariană și preotul Illyés Sandor –Biserica Evanghelică. Prin rugăciunea înălțată la Cer, reprezentanții cultelor religioase îi cer Bunului Dumnezeu binecuvântarea pentru orașul nostru și pentru toți locuitorii săi.