BILANȚ. Consiliul Județean Satu Mare a investit în anul 2023 sume record în proiectele de dezvoltare

Consiliul Județean Satu Mare a investit în anul 2023 în proiecte de mare anvergură care au dus la dezvoltarea județului și la îmbunătățirea vieții sătmărenilor, potrivit raportului de activitate prezentat luni, în cadrul unei conferințe de presă, de președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, alături de cei doi vicepreședinți, Lenuța Cornea și Oliviu Buzgău, precum și de secretarul județului, Mihaela Elena Crasnai. Cele mai multe proiecte au fost implementate cu ajutorul fondurilor europene.

Consiliul Județean a derulat în 2023 un proiect de amploare pornind un amplu proces de extindere și modernizare a Aeroportului Internațional Satu Mare, o investiție record în valoare de 88 de milioane de euro, care va transforma aeroportul sătmărean în unul dintre cele mai moderne aeroporturi din țară. Satu Mare va deveni astfel mult mai atractiv pentru companiile aeriene, iar pasagerii vor avea opțiuni de călătorie diversificate.

Finalizarea domeniului schiabil de la Luna Șes și deschiderea pârtiei de schi este o altă reușită majoră a Consiliului Județean, care va avea un impact uriaș atât asupra dezvoltării turismului, cât și a economiei din județ. La scurtă vreme de la deschidere, pârtia de la Luna Șes a devenit noua destinație preferată pentru sporturile de iarnă atât pentru sătmăreni, cât și pentru schiorii din județele învecinate.

Alte proiecte de referință sunt cele din domeniul sănătății: extinderea și modernizarea Unității de Primire Urgențe Pediatrice, înființarea Centrului AVC din cadrul Secției de Neurologie, extinderea și modernizarea Ambulatoriului de Specialitate din Tășnad și a Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș, precum și dotarea cu aparatură medicală performantă a celor mai importante secții ale Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

O atenție deosebită a fost acordată reabilitării și extinderii rețelei de drumuri județene. Zeci de kilometri de șosele au fost modernizate pentru a îmbunătăți nu doar mobilitatea, ci și siguranța rutieră. În paralel cu lucrările la infrastructura rutieră, în zeci de localități ale județului s-au derulat lucrări de modernizare și extindere a rețelei de apă și canalizare, un proiect amplu în valoare de un miliard de lei. Stadiul fizic de realizare a acestei investiții depășește 85 de procente.

Extrem de importantă este și realizarea rețelei județene de protecție antigrindină. Cele 40 de stații instalate în județ, vor pune la adăpost de efectele grindinei culturile agricole și proprietățile de pe întreaga suprafață a județului. Generatoarele terestre vor intra în funcțiune din primăvara acestui an.

Cele 37 de microbuze școlare electrice pe care Consiliul Județean Satu Mare le achiziționează cu fonduri europene pentru elevii din zeci de localități ale județului Satu Mare, cu ajutorul a două proiecte în valoare totală de aproape 51 de milioane de lei, vor avea un impact pozitiv în dezvoltarea infrastructurii educaționale.

Un alt aspect important este dezvoltarea infrastructurii culturale. Ne referim aici la amplul proiect de modernizare a clădirii principale a Muzeului Județean, investiție care se apropie de finalizare. Se construiesc spații moderne și inovative care vor pune în valoare colecțiile muzeale și vor atrage numeroși vizitatori.

Potrivit președintelului Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, impactul economic al acestor investiții nu poate fi subestimat: “2023 a fost un an dificil din punct de vedere economic și cu multiple provocări pe plan social. Cu toate acestea, datorită numeroaselor investiții publice finalizate sau demarate în ultimul an, se observă o revigorare a vieții economice la nivelul județului. Întreaga echipă a Consiliului Județean Satu Mare s-a concentrat pe îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestui județ, iar progresele sunt vizibile. Ne-am axat pe dezvoltarea durabilă, am susținut proiecte de infrastructură, am îmbunătățit serviciile sociale și am sprijinit sectorul economic local”, a declarat Pataki Csaba.