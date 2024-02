Colţul de lectură  

Un fragment semnat de Georgeta (Igaz) Govor, parte dintr-o povestire, ce redă întâlnirea de suflet pe care a avut-o tatăl autoarei, ing. Igaz Gheorghe din Ciumeşti, plecat, din păcate, dintre noi, cu valorosul om de litere, regretatul lingvist Gheorghe Bulgăr, originar din Sanislău, judeţul Satu Mare.

Prea scurte seri de iarnă

( fragment )

“Aproape se înserase. Ştiam că venise vremea să o iau spre casă. Zăpada scârţâia sub ghetuţele noi, primite de la atât de mult aşteptatul Moş Crăciun. Le-am găsit sub bradul drept pe care tata, an de an,îl scotea, cu rădăcină cu tot, din curtea casei, îl punea într-un ghiveci imens şi-l aşeza la loc de cinste într-una din odăile cu vedere spre stradă.Iar noi, copiii săi, îl împodobeam cu mare bucurieîn prag de sărbătoare. Am pornit la drum. Din când în când, îmi întorceam privirea spre derdeluşul de la marginea satului, cu gândul că mâine voi reveni. Apoi, cu avânt, am apucat de sfoara de cânepă care trăgea săniuţa mea din scânduri de lemn. Am aşezat-o la loculei, lângă uşa masivă de nuc ce proteja bucătăria de frigul năpraznic. Mi-am bătutsoldăţeştepicioarelepepreşul de la intrare, am dat cu mâna dedouăoripestemoţulcăciuliţeirozşi m-am scuturat bine de zăpadă.(…).Am intrat din luminazăpezii,cusurâsulceluimaifericitcopil din lume, înodaiaceacaldăîn care aromamelcişorilor cu scorţişoarămăizbea din toatepărţile. (…)

În colţulîncăperii, aşezatcomodpecanapeaua de lângă soba de teracotă, în care încăuşorpâlpâiafocul, întihnă, tatacitea o carte. Văzându-măînpragulcasei, aşeză cu grijă, întrepaginiletomuluipe care tocmaiîllectura, unsemn de carte. Era din pielefină, vişinie, încărcat cu motive populareviucolorate, cu franjuri la unuldintrecapete. Cu un gest de blândeţe, mângâiacoperţilecărţii, cu mâinile sale muncite, apoi o aşează la îndemână, pecolţulmobilieruluiaflatînvecinătateacanapelei. Oftauşor, apoifaţai se luminaprivindu-mă, iareuaşteptam cu nerăbdare, nelipsitapoveste de seară. M-am aşezatînfaţalui,spre a-iputeacuprindechipulluminat de ochiiluiblânzi, de un albastruceresc.

„Niciodatăsătenii nu maivăzuserăaşaceva…”, iarpovesteacurgealinpânăcând, maiapoi,glasuldulce al părinteluimeu drag coborauşor, tot maiuşorpestelinişteaserii, tocmaiterminândunadintrepoveştile din acelescurte, preascurteseri de iarnă ale copilărieimele. Cuprinsă de farmeculpovestirii, pleoapele mi se lăsaugrelepesteochiiobosiţi.Sosiseora de culcare. Mi-am aşezatcapulpepernăsidintr-o datăprinminte mi se succedau cu o repeziciuneuimitoaretoateimaginilepe care le trăisemparcăaievea (…)

Sub umbra plopilorbătrani, încântulflorilor de câmp, pedrumulceuneşteSanislăul de Ciumeşti, îlzărescpe el, personajul din povesteatatăluimeu. Păşeştealene, cu călcătura-iuşoară,precumun lord,desprinsparcă, din poveştilemedievale, pornitsă-şicucereascădomniţa dinturnulei de fildeş. Merge pecaleaceîl duce spre casa parohială a părinteluiAugustinMureşan,(…) a căruifiică, Mărioara, îifuraseinima.

Pardesiulnegru din stofăatârnăpebraţulluistâng.Ochiipătrunzătorinu se maidezlipesc de cartea cu file îngălbenite de trecereatimpului, deschisă în palmele lui fine.Îlvădpetata, copilfiind,cum pititînspateleporţii din lemn, de la intrareaîncurteacaseipărinteşti, urmăreştefascinataceastăapariţie, neobişnuităpentruochiilui de fiu de ţăran.E Gheorghe Bulgăr.

O clipă mă fură somnul, măaşezcomodpepernaumplută cu peneşi puf de gâscă, însăbrusc,aceeaşiapariţieparcănepământeană, revineînmintea mea. Somnulîmifuge din nou.Îlzărescpeacelaşi drum, cu acelaşipardesiu, tot pebraţulstâng, şi cu nelipsita carte deschisăînmâinile sale. Plimbarea, în liniştea lecturii, îi îndreaptă paşii,din nou, spre casa părinţilorMărioarei, acumsoţialui. Intrareaîn sat,pestradaPrincipală, e o imaginecu totulneobişnuităpentruoamenii careforfotescprincurţilecaselorîngrijite. La trecereaomuluinecunoscutprinfaţalor, aceştia se oprescînlocşirândperând,seapropie de poartă, undepreţ de câteva minuteîlprivescprelungcape o făpturăstranie, atăt de diferită de ei, pânăacesta se pierdeuşorînpustiululiţei. „Oare cine o fi?”Apoi, caşi cum nimic nu s-ar fi întâmplat,îşireiauîngrabătreburilezilnice,din ogrăzilelormarişiaranjate,într-o disciplinătipicnemţească, a unui sat şvăbesc. Îlzărescpetata, omîntoatăfirea,cumtrebăluieşteprincurte. Deodatăîşiridicăcapulşiîşiîndreaptăprivireasprestradă.Ochiiluialbaştriîntâlnirăochiipătrunzătoriaiunuiintelectualrasat, venitparcă din altevremuri.Lasătotul din mâinişi se îndreaptăvăditemoţionatsprepoartă, pentru a-l salutapeomul care-l fascinaseîncopilărie. Îşi face curajşiîidăbineţe. Personajul din povesteatatăluimeu, se opreşteînlocsurprins, închidecartea cu coperţilecapitonatece pare destul de învechită, cu un gest fin, ce-itrădeazăcaracterulnobil, de înalterudit. Seapropie de tânărul cu alură de flăcăusprintenşi cu ochiiscoditori, apoiîiîntindemâna.Acesta, imediatîlinvităînbătăturacaseilui la unpahar de apărece din fântânăspre a-şipotolisetea, după un drum lung. Ochiitatăluimeustrălucesc de bucuriadialogului, îşialege cu mare grijăcuvintele, conştientfiind de valoareaacestuiom care l-a impresionatatât de multîncăde miccopil. Ştia el de la credincioşiiortodocşi din Ciumeşti, căfiicapreotuluiMureşan ecăsătorită cu un mare profesor de la Bucureşti. Nimicnu îlbucurămaimultpetânărulgospodar cu ambiţiimari, iubitulmeutată, decâtsăascultevorbeleinvitatuluisăuatât de pasionat de tainelelimbiiromâne. Tânărul, care mânuieştedestul de abilcuvintelegraiuluiromânesc, îşidăseamacădistinsuldomn nu estepreocupatdoar de literaturășistudiullimbiiromâne. E curios săafle istoria locurilor, tradiţiileşiobiceiurilesăteşti, viaţaţăranului de peacelemeleaguri. Îiceretatăluimeusă-l ducăînşuradin spatelecasei, dupăceaflase de la acestacăacolo se găsescobiectevechiadunate de-a lungulvremii, în special unelte legate de muncapământului, moştenite de la străbuniciilui. Întrebărileşirăspunsurilecurg,iarşiiar, şiroaie, la nesfârșit .Somnulmăapasă tot maimult.

“…şiniciodatăsătenii nu maivăzuserăaşaceva…un ompestrăzileCiumeştului, înpaşidomoli, cu o carte înmânăcitind din ea, ziuaînamiaza mare…” aud din nouvoceatatăluimeuundevadeparte, tot maideparte, iarprinceaţace-mi învăluie gândurile,zăresc o lacrimă de rouăîncolţulochiuluisăucezvâcneşte a recunoştinţăşimulţumirecă l-aîntâlnitşicunoscutpeacesttezaurviu al plaiurilornoastre. Cu umorulluifin,tataîşiîncheiepovestea: „Doi Gheorghe, unul mare, făuritor de limbăromână, altulmaimic, adicăeu, iubitor de frumossi de roditorpămantromânesc”,iarlacrima din colţulochiului se revarsăpestechipullui. Adorm cu povestea bine închisăîninima mea.

Dar întâmplarea nu s-aîncheiat cu aceastăîntâlnire. Multedrumuri a maifăcutdistinsulprofesorpeplaiurilenatale, șiori de câteori s-a intorsînsatulMărioarei, pașii l-au purtat inevitabil spre casa tânărului ce-l invitase odinioară la un pahar cu apă rece. Acesta era acum cap de familie, tată a patru copii, inginer agronom şi unul dintre cei mai respectaţi oameni din sat, tatăl meu.(…)

N-am să pierd ocazia de a aduce, în acest context, mulţumiri nepoatei omului de litere Gheorghe Bulgăr, distinsa profesoară Viorica Petrescu, cea care, cu tact pedagogic desăvârşit, a sădit în mine, pe vremea când eram elevă la Şcoala Generală din Sanislău (azi, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bulgăr”), dragostea pentru lectură, pentru Limba Română, dar şicea care a rămas, în sufletul meu, de-a lungul anilor, ca un puternic reper de conduită umană, prin felul ei frumos de a fi. Azi, mă înclin în faţa dumneaeiaşa cum, de altfel, mă înclin în faţa tuturor foştilor mei dascăli.”

Selecţierealizată de Claudiu Govor