Consiliul Județean Satu Mare a investit în anul 2023 sume record în proiectele de dezvoltare

Cu viziunea de a transforma județul Satu Mare într-o comunitate modernă, conducerea Consiliului Județean Satu Mare a reușit în anul 2023 să realizeze numeroase investiții în domenii-cheie, marcând astfel o perioadă definitorie prin amploarea și diversitatea proiectelor implementate, cele mai multe dezvoltate cu ajutorul fondurilor europene.

În anul 2023 Consiliul Județean Satu Mare a derulat un proiect de anvergură pornind un amplu proces de extindere și modernizare a Aeroportului Internațional Satu Mare, o investiție record în valoare de 88 de milioane de euro, care va transforma aeroportul sătmărean în unul dintre cele mai moderne aeroporturi din țară. Finalizarea domeniului schiabil de la Luna Șes și deschiderea pârtiei este o altă reușită majoră a Consiliului Județean Mare, care va avea un impact uriaș atât asupra dezvoltării turismului cât și a economiei din județ.

Alte proiecte de referință sunt cele din domeniul sănătății – extinderea și modernizarea Unității de Primiri Urgențe Pediatrice a Spitalului Județean Satu Mare, înființarea Centrului AVC din cadrul secției de Neurologie, modernizarea spitalelor din Tășnad și Negrești-Oaș, reabilitarea Ambulatoriului de Specialitate din Tășnad, precum și dotarea cu aparatură medicală performantă a celor mai importante secții ale Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

O atenție deosebită a fost acordată reabilitării și extinderii rețelei de drumuri și lucrărilor de modernizare și extindere a rețelei de apă și canalizare. Extrem de importantă este și realizarea rețelei județene de protecție antigrindină prin cele 40 de stații antigrindină instalate la nivelul județului. La capitolul dezvoltare mai amintim cele 37 de microbuze școlare electrice pe care Consiliul Județean Satu Mare le achiziționează cu fonduri europene pentru elevii din județ. Amplul proiect de modernizare a clădirii principale a Muzeului Județean, este o altă investiție care se apropie de finalizare. Aici se construiesc spații moderne și inovative care vor pune în valoare colecțiile muzeale și vor atrage numeroși vizitatori.

Potrivit președintelului Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, impactul economic al acestor investiții nu poate fi subestimat: “2023 a fost un an dificil din punct de vedere economic și cu multiple provocări pe plan social. Cu toate acestea, datorită numeroaselor investiții publice finalizate sau demarate în ultimul an, se observă o revigorare a vieții economice la nivelul județului. Întreaga echipă a Consiliului Județean Satu Mare s-a concentrat pe îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestui județ, iar progresele sunt vizibile. Ne-am axat pe dezvoltarea durabilă, am susținut proiecte de infrastructură, am îmbunătățit serviciile sociale și am sprijinit sectorul economic local”, a declarat Pataki Csaba.

Vă redăm în continuare o sinteză a activității Consiliului Județean Satu Mare în anul 2023.

Investiții record în infra-structura Aeroportului Internațional Satu Mare

Cea mai mare investiție a anului 2023 a fost în infrastructura aeroportuară. Prin intermediul celor două mari proiecte de dezvoltare, însumând 433 de milioane de lei (88 de milioane de euro), până la finele anului 2023, s-a reușit: realizarea noului terminal în proporție de 80%; terminalul existent a fost reabilitat în proporție de 55%; platforma de îmbarcare este realizată aproape integral; lucrările de reabilitare a pistei de decolare/aterizare și asigurarea portanței benzii pistei au ajuns la 90% din stadiul fizic de realizare; remiza PSI se apropie de finalizare și a fost realizat aproape integral sistemul de televiziune cu circuit închis (TVCI); drumul tehnologic perimetral a fost realizat în proporție de 52%; au fost achiziționate o freză de zăpadă și un degivror aeronave în valoare totală de 8,7 milioane lei; au fost achiziționate o ambulanță tip B și o autospecială în valoare totală de aproape 7 milioane lei.

Pârtia de schi Luna Șes, un vis devenit realitate

Pârtia de schi Luna Șes a fost finalizată în anul 2023, a fost omologată și pusă în funcțiune în luna ianuarie 2024. Au trecut doar trei săptămâni de la deschiderea oficială, iar Luna Șes pare să fie noua destinație preferată pentru sporturile de iarnă și va fi un loc extraordinar de petrecere a timpului liber în perioada de vară. Consiliul Județean Satu Mare a investit resurse importante prin diferite programe de dezvoltare pentru construirea pârtiei de schi, a drumului aferent și a altor construcții și utilități care o deservesc. Finanțarea lucrărilor desfășurate de-a lungul anilor a fost de 71.678.934 lei.

Sănătatea sătmărenilor, prioritate absolută pentru Consiliul Județean Satu Mare

Proiectele din sănătate au fost derulate cu fonduri europene, guvernamentale și fonduri proprii ale Consiliului Județean. Lucrările de modernizare și extindere a Unității de Primire Urgențe Pediatrice sunt în curs de finalizare, urmează dotarea acesteia cu aparatură performantă; dotarea Secției de Neurologie cu aparatura necesară înființării Centrului Stroke de 10 paturi – proiect finalizat; reparații capitale la tâmplăriile celor două clădiri ale SJU Satu Mare – lucrările sunt în curs de execuție; au fost dotate 10 secții ale SJU cu aparatură medicală performantă; proiect de renovare pentru creșterea eficienței energetice pentru 5 corpuri de clădire ale Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș (PNRR) – lucrările încep în acest an; reabilitarea și extinderea clădirii Ambulatoriului de specialitate Tășnad – lucrările încep în primăvara acestui an; s-au realizat stații de preepurare la clădirile SJU din Satu Mare; stația centrală de sterilizare a SJU a fost reabilitată și modernizată; s-au realizat reparații capitale la sistemele electrice interioare de iluminat și forță; au fost realizate lucrări de reparații la hidroizolația de pe acoperișuri tip terasă; s-a realizat studiul de fezabilitate pentru reabilitarea spitalelor din Tășnad și Negrești-Oaș.

Modernizarea infrastructurii rutiere a continuat pe sute de kilometri de drumuri

Lucrări finalizate în 2023: DJ 108R Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – Corund – Bogdand – Hodod – limită de județ Sălaj, 40 km – lucrare recepționată; DJ 195B Moftinu Mare – Crișeni – Craidorolț; DJ 109 P lim. jud.Sălaj – Cehal; infrastructura de acces către punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene de la Tarna Mare – Hija.

Lucrări în execuție cu finalizare în 2024: DJ 195 traseele Ardud – Viile Satu Mare, Necopoi – Cărășeu; DJ 195B Boghiş – Dacia – Moftinu Mare; DJ 196 Supuru de Jos – Intersecție DJ 109P. S-a obținut o finanțare de 140.000.000 lei prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru modernizarea a 37,5 km de drumuri județene și două poduri: pod pe DJ 193E peste Valea Bârsăului–în curs de demarare a lucrărilor; pod pe DJ 197 peste Râul Tâlna; modernizare DJ 196C Pișcolt – Andrid; modernizare DJ194B Petea – Atea – Peleș – Pelișor – Bercu – Bercu Nou – Micula – Agriș – Ciuperceni–urmează achiziția publică pentru executarea lucrărilor.

Drumul expres Satu Mare – Baia Mare, o investiție de peste 300 de milioane de euro, va avea o lungime de aproximativ 42 de km pe raza județului Satu Mare. Studiul de fezabilitate pentru această investiție este în curs de finalizare.

Sistemul de protecție antigrindină, unic la nivel național, a fost finalizat în 2023. Stațiile antigrindină au fost instalate în 40 de localități ale județului, iar în primăvara anului 2024 vor fi puse în funcțiune. Sistemul a fost creat cu scopul de a proteja culturile agricole și proprietățile împotriva daunelor cauzate de grindină.

Consiliul Județean Satu Mare a început lucrările de construire a Centrului de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență, care va integra cele mai moderne mijloace de intervenție și tehnologii de comunicare, necesare misiunilor de salvare de vieți omenești și bunuri materiale din județ. Investiția în valoare de 10,5 milioane de lei se realizează din fondurile Consiliului Județean Satu Mare, beneficiar fiind Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Someș” Satu Mare.

Proiectele cu finanțare externă dau un nou impuls în dezvoltarea județului

Proiectul de reabilitare a clădirii principale a Muzeului Județean, este în stadiu avansat de realizare. Până la finele anului 2023 au fost încheiate 90% din lucrările de modernizare a clădirii și de extindere a sălilor de expoziții. Spațiile interioare urmează să fie dotate cu tehnologie digitală.

Consiliul Județean Satu Mare a obținut prin Planul Național de Redresare și Reziliență 35.917.246 lei pentru achiziția de microbuze școlare electrice pentru elevii din 27 de comune ale județului Satu Mare; 2.603.720 de lei pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a trei instituții: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Palatul Copiilor Satu Mare.

A început derularea proiectului pentru eficientizarea energetică a clădirii Palatului Administrativ. Cu ajutorul proiectului finanțat prin PNRR, în valoare totală de 29,2 milioane lei, se va reduce semnificativ consumul anual al resurselor de încălzire necesare clădirii. Alte două proiecte cu finanțare nerambursabilă sunt în evaluare: 14.958.578 lei pentru achiziția a 10 microbuze școlare electrice; 10.245.281 lei, pentru modernizarea sistemelor informatice a spitalelor publice din județ. Vor fi instalate echipamente IT de ultimă generație și sisteme informatice moderne pentru utilizarea platformelor avansate de diagnostic.

Sunt, de asemenea, în pregătire trei noi proiecte în vederea depunerii pe diferite programe de finanțare: realizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, dezvoltate și găzduite prin sistemul CLOUD Regional Nord-Vest, ce se pregătește a fi depus pe Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Cloud-ul Regional va asigura comunicarea între bazele de date ale fiecărei instituții publice din județele partenere; proiectul HEALTHY – Cross-Border Health Care tools for equal acces și proiectul ”Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești”.

Lucrările de modernizare și extindere a rețelei de apă și canalizare se apropie de finalizare. Până la finele anului 2023, au fost încheiate 86% dintre lucrările contractate. Prin cel mai mare proiect de infrastructură aflat în derulare în județul Satu Mare, în valoare de aproape 1,2 miliarde de lei, se fac investiții la nivelul a 62 de localități din județ.

Persoanele vulnerabile, protejate printr-un sistem de protecție socială bine coordonat

Consiliul Județean Satu Mare susține financiar sistemul de protecție socială prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Unul dintre proiectele importante derulate în 2023 a fost construirea a trei case de tip familial – două în Halmeu, una în Tășnad – și a unui Centru de zi în Halmeu, pentru copiii instituționalizați. Prin proiectul “VENUS — împreună pentru o viață în siguranță!”, au beneficiat de cazare în locuința protejată pentru victimele violenței domestice, zeci de persoane adulte. Prin proiectul” TEAM-UP se urmărește reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali; proiectul ”Suntem alături de TINE(ri)!”, susține tinerii care părăsesc sau care au părăsit sistemul instituționalizat. Proiectul privind modernizarea și dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorii “Sfântul Spiridon” se află în etapa finală de execuție.

În subordinea DGASPC Satu Mare funcționează 6 servicii sociale rezidențiale licențiate destinate persoanelor adulte cu dizabilități, cu un efectiv de 236 beneficiari și Căminul pentru persoane Vârstnice „Șansa” Satu Mare cu o capacitate de 150 locuri. Anul trecut în evidențele DGASPC Satu Mare se aflau 19.042 de persoane cu dizabilități.

Consiliul Județean Satu Mare a oferit și în anul 2023 finanțare nerambursabilă din bugetul județului pentru 656 de persoane dezavantajate din punct de vedere social. Acestea au beneficiat de servicii în valoare totală de 2.707.650 lei prin intermediul a 17 asociații și fundații pentru diverse tipuri de servicii sociale: îngrijire la domiciliu și centre de zi care efectuează terapii individuale pentru părinți și copii, centre rezidențiale pentru copii, centre de zi pentru persoanele adulte sau vârstnice, centre de recuperare pentru copii cu dizabilități, cantine sociale.

Turismul în aer liber este tot mai diversificat

Serviciul Public Județean Salvamont Satu Mare a desfășurat o activitate bogată în ceea ce privește dezvoltarea turismului în aer liber, având o vastă activitate și în domeniul siguranței pe pârtia de schi de la Luna Șes. Avem 16 trasee turistice omologate, cu un total de 78 km și două trasee de Via Ferrata. Trei dintre aceste trasee turistice au fost amenajate în 2023 în Munții Oașului: bază Salvamont Bătarci-Vf. Măgura, Horăiț-Ghiboacele, Horăiț-Piatra Măgurii, traseu turistic amenajat cu cabluri tip „Via Ferrata”.

Evenimentele culturale i-au adus pe sătmăreni împreună

Muzeul Județean Satu Mare a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori cu plată: 35.891 (față de 31.257 în anul 2022). Au fost realizate 58 de proiecte în cadrul programelor de cercetare și promovare a patrimoniului și au fost organizate activități culturale atractive și inedite – expoziții de anvergură, pachete de activități turistice care au inclus obiective muzeale și activități de pedagogie muzeală.

Filarmonica ”Dinu Lipatti” Satu Mare a achiziționat în 2023 un pian Steinway&Sons, oferind astfel publicului meloman șansa celor mai bune experiențe muzicale. Orchestra filarmonicii a susținut 95 de concerte dintre care 31 au fost educative, la care au participat peste 7500 de elevi, 4 concerte în aer liber, 12 concerte susținute în deplasare și 48 de concerte în sala filarmonicii. S-au bucurat de toate aceste spectacole ale filarmonicii peste 34.000 de melomani.

Biblioteca Județeană Satu Mare a continuat lucrările de amenajare a noului spațiu de pe strada Iuliu Maniu din Satu Mare. Montarea noilor rafturi de bibliotecă, dotarea secțiilor cu mobilier nou și modern, înnoirea echipamentelor IT, colecțiile de publicații noi și atractive, oferă acum publicului sătmărean un spațiu prietenos și plăcut. În anul 2023 biblioteca a înregistrat un număr de 63.000 de vizitatori online și fizic. Instituția a desfășurat aproape 300 de programe, evenimente, activități culturale și expoziții, cu o participare de peste 8.000 de persoane.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a realizat 145 de proiecte culturale pe plan județean, național și internațional, care au atras un număr de 145.000 de participanți. Instituția a editat 15 proiecte editoriale, unele cu frecvență lunară, sau trimestrială, însumând 35 de apariții.

Școala de Arte Satu Mare a înregistrat un număr de 358 de cursanţi în 2023, înscrişi la 4 clase de pian, 2 clase de chitară, 3 clase de canto muzică ușoară și clasică și câte o clasă de actorie (limba română/limba maghiară), canto popular, vioară, orgă electronică, instrumente de suflat, balet şi pictură. Cursanţii școlii au obținut 49 de premii, dintre care 36 premii la nivel naţional și 13 premii la nivel internațional și au participat la 69 de acțiuni artistice.

Finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale, sportive și de tineret

Consiliul Județean Satu Mare a oferit finanțare nerambursabilă pentru 31 de proiecte culturale, derulate prin organizații nonprofit, în baza Legii 350/2005. Sprijinul financiar a fost în valoare de 818.668 lei, fiind organizate evenimente culturale pentru toate categoriile de public. Un număr de 33.000 de sătmăreni s-au bucurat de acțiuni culturale diverse și creative. Activitățile sportive au fost susținute cu 177.047 lei, finanțare de care s-au bucurat 5000 de sportivi care au participat la competiții organizate la nivel județean, competiții interne și internaționale. 18.000 de lei au fost investiți într-un proiect pentru tineri care promovează mișcarea în natură.

Prioritățile Consiliului Județean Satu Mare pentru anul 2024

Investiții noi în 2024:

Demararea celui mai mare proiect de infrastructură rutieră din județ – modernizarea cu fonduri europene, în valoare de peste 40 de milioane de euro, a drumului județean DJ 193, în lungime de 40 km, care traversează 13 localități: Păulești, Ambud, Petin, Apateu, Corod, Culciu Mic, Culciu Mare, Cărășeu, Lipău, Valea Vinului, Roșiori, Pomi, Borlești.

Modernizarea drumului județean Petea – Atea – Peleș – Pelișor – Bercu – Bercu Nou – Micula – Agriș – Ciuperceni

Modernizarea drumului județean Pișcolt – Andrid

Iluminarea trecerilor de pietoni nesemaforizate

Modernizarea a două poduri din județ – podul peste Valea Bârsăului și podul peste Râul Talna

Reabilitarea spitalelor din Negrești-Oaș și Tășnad

Reabilitarea Ambulatoriului din Tășnad

Închiderea depozitului de deșeuri de pe strada Odoreului din municipiul Satu Mare. Zona va fi ecologizată pe o suprafață de 35 de hectare.

Construirea Centrului de gestionare a situațiilor de urgență

Achiziționarea unui utilaj de mărunțire și compactare a deșeurilor menajere pentru Depozitul Ecologic Doba

Realizarea unei stații de epurare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare

Dotarea Serviciului de Medicină Legală cu un aparat de depistare a tuturor formelor de droguri (în parteneriat cu Primăria Satu Mare)

Reabilitarea sălii de spectacole a Filarmonicii “Dinu Lipatti”

Reabilitarea energetică a clădirii Palatului Administrativ

Construirea traseelor cicloturistice în zona Țării Oașului.

Finalizarea unor investiții importante pentru sătmăreni în 2024:

Modernizarea Aeroportului Internațional Satu Mare

Extinderea Unității de Primire Urgențe Pediatrice și dotarea cu echipamente moderne, inclusiv cu un CT performant

Modernizarea drumului județean dintre Supuru de Jos și zona Fărcășura

Modernizarea drumului județean Ardud – Viile Satu Mare și Necopoi – Cărășeu

Modernizarea drumului județean Boghiş – Dacia – Moftinu Mare

Înlocuirea tâmplăriei clădirii Spitalului Vechi din Satu Mare

Modernizarea clădirii Muzeului Județean și dotarea cu tehnică digitală

Construirea a trei case de tip familial – două în Halmeu, una în Tășnad – și a unui Centru de zi în Halmeu, pentru copiii instituționalizați

Construirea Bazei Salvamont din localitatea Bătarci.