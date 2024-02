Simpozion național de educație „Societatea românească, produs al unui sistem național de învățământ perfectibil”

În data de 23 februarie 2024, începând cu ora 12.00, în Sala Mare de Ședințe a Prefecturii județului Satu Mare, s-a desfășurat Simpozionul național „SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ, PRODUS AL UNUI SISTEM NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PERFECTIBIL”.

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, filiala Satu Mare, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Nord Vest TV și Gazeta de Nord-Vest, prin prof. Anișoara Boitor, inspector școlar general, prof. dr. Marius Boroș, inspector școlar pentru arte și prof. dr. Năstaca Scopeț, inspector școlar pentru limba și literatura română.

Printre invitații evenimentului s-a numărat și lectorul Daniel David

Sponsorii evenimentului au fost VMV Satu Mare, domnul Silviu Zetea, Congregația Notre Dame de Sion.

Invitații simpozionului au fost prof. univ. dr. Daniel David, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, dr. Cristian Tallian, medic primar psihiatrie pediatrică, Coordonatorul Centrului de Sănătate Mintală Satu Mare, pr. dr. Marius Taloș SJ, teolog, scriitor, traducător și conf. univ. dr. Mircea Teodoru de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, filiala Satu Mare.

„Prezentările invitaților ne-au convins de faptul că sistemul de învățământ din România are capacitatea de a răspunde nevoilor actuale ale societății prin efortul conjugat al tuturor specialiștilor din varii domenii de activitate. Felicitări tuturor!”

Prefectul Radu Roca și-a început discursul prin a spune că la un eveniment nu contează doar funcția ci și valoarea participanților, iar în cadrul simpozionului național de educație „Societatea românească, produs al unui sistem național de învățământ perfectibil”, toți cei prezenți au fost valoroși.

„Mă bucur să fiu prezent la un eveniment de importanță națională, dedicat educației. Vreau să cunoașteți că Instituția Prefectului a fost mereu deschisă și a colaborat excelent cu Inspectoratul Școlar Județean, iar împreună am căutat mereu soluții la problemele ce apar zilnic în sistemul de învățământ din Satu Mare. Mă refer aici și la provocările legate de consumul și traficul de droguri. Împreună am făcut și vom face în continuare ca acest flagel să se reducă. Am avut mereu întălniri cu cadrele didactice, cu elevii, prin Consiliul Județean al Elevilor, cu părinții și cu toți cei care au avut întrebări la care a fost greu de găsit un răspuns. Putem găsi soluții de a-i face pe elevi să meargă cu drag la școală, la întâlnirile cu dascălii, să îi facem pe dascăli să își iubească cu adevărat elevii, iar pe părinți să-i facem să înțeleagă că și copii lor au nevoie de copilărie, nu doar de un program ce îi transformă în niște roboți, astfel încât pe viitor să avem o societate exact așa cum o producem prin copiii noștri”, a spus prefectul Radu Roca.

Deoarece lectorul Daniel David este sătmărean, mai exact din zona Codrului, organizatorii i-au pregătit o surpriză, respectiv un moment artistic oferit de taraful de muzică tradițională Ceatăra din Carei, coordonat de profesorul de muzică Vlad Pașca.

Temele de discuție abordate în cadrul simpozionului

Tehnologia – amic și inamic

Dependențele la copii și la tineri

Drogurile, o dependență generată de traume netratate

Limitările unei evaluări obiective în sistemul național de învățământ românesc: evaluare formativă, autoevaluare, tehnologie pentru evaluare

Părinții – factor decisiv în eliberarea de dependențele propriilor copii

Arta – mijloc eficient prin care depășim limitele tehnologiei, ne cunoaștem propria personalitate și descoperim sensul vieții; Școala este un mijloc și un scop în sine.