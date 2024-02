Sute de locuri de muncă, oferite prin AJOFM la Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 385 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:

– 22 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare( director tehnic; director/director adjunct, inspector-sef; specialist in achizitii; consilier/expert/inspector/referent/economist n management; contabil-sef; controlor financiar; inginer mecanic; inginer mecanic utilaj tehnologic textil; manager; manager de zona; sef departament; sef schimb;).

– 48 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (asistent comercial; asistent manager; agent de securitate; agent reclama publicitara; analist calitate; camerista hotel; casier; conducator auto transport rutier marfuri; controlor calitate; director tehnic; electrician in intretinere constructii; electrician montator de instalatii automatizate; functionar economic; lacatus sdv; lucrator gestionar; operator introducere, validare si prelucrare date; programator productie; referent resurse umane; secretara; sef departament marfuri alimentare/nealimentare; tehnician in securitate; tehnician in mentenanta mecanica echipamente industriale)

– 140 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (agent curatenie cladiri si mijloace de transport; conducator auto transport rutier marfuri; agemt securitate; agent securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere, etc); ajutor bucatar; ambalator manual; asistent manager; conducator auto transport rutier marfuri; dulgher restaurator; femeie de serviciu; finisator terasamente; ingrijitor cladiri; lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale; lucrator bucatarie (spalator vase mari); lucrator bucatarie; lucrator sortator; lucrator sortator deseuri reciclabile; magaziner; manipulant marfuri; muncitor necalificat in industria confectiilor; muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide; muncitor necalificat la ambalarea, montarea pieselor; muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidafrie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet;muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje; operator dispecer sisteme de monitorizare si aparatura de control; operator la prelucrarea maselor plastice; sef formatie; spalator covoare innodate; spalator vehicule, sofer de autoturisme si camionete; sudor; tamplar universal; tinichiugiu in constructii; zidar pietrar.)

– 5 locuri vacante pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii (conducator auto transport rutier de marfuri; muncitor necalificat in industria confectiilor, muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet).

– 170 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională ( agent de secutitate; barman; brutar; bucatar; conducator auto transport rutier de marfuri; confectioneri tricotaje dupa comanda; confectioner asamblor articole din textile;confectioner prelucrator in industria textila; croitor; cusator piese din piele si inlocuitori; electrician de intretinere si reparatii; electrician montare si reparatii aparataj electric de protectie, relee, automatizare; electrician montator de instalatii automatizate; , electromecanic masini si echipamente electrice, gauritor-filetator; inginer electrician; instalator apa, canal; lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale; lacatus mecanic; lucrator bucatarie; lucrator bucatarie(spalator vase mari); lucrator comercial; lucrator sortator deseuri reciclabile; magaziner; manipulant marfuri; muncitor necalificat in industria confectiilor; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat la demolarea cladrilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie parchet; muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje; operator dispecer sisteme de monitorizare si aparatura de control; operator la prelucrarea maselor plastice; paznic; reglor la masini de prelucrat mase plastice; sef formatie; sofer de autoturisme si camionete; spalator covoare innodate; spalator vehicule; tamplar universal; tinichigiu in constructii; zidar pietrar).