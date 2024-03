FOTO. Prefectul Radu Roca se implică pentru deblocarea situației dramatice de la Halmeu. Tir-urile, redirecționate

”La Punctul de Trecere al Frontierei de la Halmeu, se lucrează la capacitatea maximă permisă de infrastructură fiind folosite toate arterele de control destinate automarfarelor. A fost suplimentat personalul care desfășoară formalitățile de control. Pentru evitarea accidentelor rutiere colaborarea instituțională trebuie să fie perfectă în aceste zile și am cerut prezența permanentă în teren a echipajelor de la Poliția Rutieră, Poliția de Frontieră și Jandarmerie. În plus împreună cu domnul chestor Florin Coman, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmație am convenit ca o parte dintre camioane să fie redirecționate spre Punctul de Trecere al Frontierei Siret. În plus i-am solicitat domnului ing. Petru Ardelean , șef secție Drumuri Naționale Satu Mare să instaleze în zonă pubele pentru colectarea deșeurilor menajere pentru a păstra curățenia pe marginea drumului național ”- prefect Radu Roca.