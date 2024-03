Patrimoniul cultural conservat de Consiliul Județean cu ajutorul proiectelor europene

Consilierii județeni au aprobat depunerea spre finanțare a proiectului ,,Cross-border preservation of the cultural heritage of the common region Ugocea”, prin care se dorește realizarea unei cercetări și publicarea unei cărți cu privire la Moștenirea Ținutului Ugocea, precum și organizarea unui festival tradițional și a unui concurs gastronomic tradițional.

Proiectul transfrontalier va fi dezvoltat de Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în parteneriat cu UAT Comuna Tarna Mare (lider de proiect) și Departamentul de Cultură și Turism al Consiliului Orășenesc Vynohradiv, Ucraina.

Valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, este de 109.645 de euro.