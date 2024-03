Peste 205 locuri de muncă oferite prin AJOFM la Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 207 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:

– 16 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare( asistent manager; auditor in domeniul calitatii; contabil-sef;; coordonator in materie de securitate si sanatate in munca; director societate comerciala; inginer automatist; inginer masini hidraulice si pneumatice; inginer mecanic; inginer sisteme de securitate; manager de zona; manager achizitii; profesor in invatamantul gimnazial; proiectant inginer mecanic)

– 43 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (agent curier; agent de vanzari; agent reclama publicitara; asistent comercial; asistent manager; bucatar; conducator autospeciala; conducator auto transport rutier marfuri; contabil; controlor calitate; electrician auto; electrician de intretinere in constructii; electrician in constructii; facturist; functionar economic; lacatus mecanic; lucrator comercial; lucrator gestionar; manipulant marfuri; masinist pentru prefabricatele din beton si beton armat; mecanic auto; mecanic utilaj; muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; operator introducere, validare si prelucrare date; receptioner de hotel;sef garaj; sofer de autoturisme si camionete; stivuitorist; sudor; Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces)

– 59 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (administrator; agent de securitate; agent de securitate interventie; ajutor bucatar; barman; bucatar; camerista hotel; dulgher restaurator; femeie de serviciu; finisator terasamente; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; sapator manual; sofer de autoturisme si camionete; tinichiugiu in constructii; tractorist; vacar; zidar pietrar.)

– 4 locuri vacante pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii (manipulant marfuri; muncitor necalificat la spargerea, taierea materialelor de constructii).

– 85 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională (agent de securitate; bucatar; confectioner prelucrator in industria textila; confectioner asamblor articole din textile; croitor; femeie de serviciu; functionar economic; ; instalator apa,canal; lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale; lucrator comercial; lucrator gestionar; lucrator sortator deseuri reciclable; mecanic utilaj; muncitor necalificat in industria confectiilor; operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; operator la masini de electroeroziune automate; operator la prelucrarea maselor plastice ; paznic; secretara; spalatoreasa lenjerie; stivuitorist; sudor; taietor, slefuitor, lustruitor piatra,marmura; tehnician constructorl; tesator; )