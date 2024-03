Petrecere în pijamale, la Şcoala Gimnazială “Octavian Goga”

Joi, 7 martie 2024, elevii clasei a II-a A Step by Step de la Școala Gimnazială“Octavian Goga”Satu Mare, conduși de d-nele învățătoare Sucitu Margareta și Jakab Emese Eva s-au îndreptat nerăbdători spre școală. Fiecare avea în mânuțe colecția pe care a pregătit-o cu mult timp în urmă. In acest an era ceva nou. Erau adevarate colecții. Sunt puține cuvinte care ar putea descrie ceea ce simt copiii în așteptarea acestui eveniment.

Colecțiile pregătite din timp vorbesc de niște părinți ce-și iubesc mult copiii. Ingeniozitatea copiilor, ghidați de părinți s-a manifestat în modul de realizare a unor colecții. Colecționarea este un hobby care presupune achiziția, organizarea, catalogarea, depozitarea, expunerea și păstrarea oricăror obiecte care îi interesează pe cineva. Colecționarului îi crește stima de sine când se uită la colecție sau o prezintă altor persoane. Astfel, colecționarul ar putea fi definit drept acea persoană plină de viață, pasionată, constantă, atentă și ordonată, un pic obsesivă și căreia îi place să se bucure și să împărtășească. Din cele mai vechi timpuri oamenii au colecționat. Colecțiile copiilor au fost dintre cele mai diversificate: 100 de probleme de matematică, 100 de propoziții de primăvară, colecția de șervețele, de bancnote/monede românești vechi sau străine, 100 de scoici, 100 de nasturi, rețete de mâncare, mărțișoare, etc toate frumos aranjate.

Copiii au sărbătorit faptul că sunt cu 100 de zile mai ISTEȚI printr-o activitate puțin amuzantă PETRECEAREA ÎN PIJAMALE, la care au avut de savurat o pizza foate gustoasă, dulciuri dar și muzică într-un cort magnific. La final ei ne-au întrebat: Doamnelor învățătoare, la anul vom sărbători 100 de zile de școală? Cine are nevoie de o mai frumoasă apreciere?

Realizat de înv. Sucitu Margareta și Jakab Emese