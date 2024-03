Salvatoarele de la Seriviciul de Ambulanta Judetan Satu Mare, au fost sarbatorite de 8 Martie

Exista putine zile atat de populare, sarbatorite simultan in toata lumea precum ziua de 8 Martie.

Nu a fost intotdeauna asa.

La inceputul secolului trecut, 15.000 de femei au protestat pe strazile din New York pentru drepturi civile. Ele aveau in mana o paine – simbol al securitatii economice si o floare-simbol al calitatii vietii.

Daca reflectam putin, aceleasi lucruri ni le dorim si azi.

Lupta acestor femei curajoase pentru drepturi civile, dreptul de a vota, dreptul la nediscriminare, dreptul la proprietate si altele au dus la recunoasterea femeii asa cum suntem noi azi, tratate cu respect si demnitate.

Respect tuturor femeilor din Ambulanta , „La multi ani”, sa fiti iubite!

Toti facem eforturi sa revenim la viata pe care am avut-o inainte de pandemie, toti simtim ca am pierdut ceva, ca nu ne mai regasim in aceasta lume nebuna, simtim ca suntem anacronici. Stresul gestionarii unor situatii de viata si moarte, pierderea unor colegi, pierderea unor pacienti sunt adanc depozitate in sufletele noastre ca un secret pe care nu putem sa-l impartasim exact cu persoanele in care avem cea mai mare incredere, adica familia pe care dorim sa o protejam. Dar putem sa-l impartasim cu colegii nostri. De aceea cautam cu nostalgie ceea ce credem cu incapatinare ca e important: sinceritate, autenticitate, incredere, prietenie, pentru ca doar impreuna ne putem vindeca si doar impreuna putem sa ne facem viata mai buna.

Mutumesc din suflet catorva prieteni dragi Bujor, Marcel, Tomi care s-au implicat in organizarea acestui eveniment si ne-au adus in sfarsit impreuna: medici, asistenti, ambulantieri, substatii, TESA.

Multumim baieti!