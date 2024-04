FOTOGALERIE. Un nou traseu turistic în județ: Măgura Bătarciului…pe valuri de lavă!

Sătmărenii, dar și oaspeții lor, sunt invitați să pornească într-o nouă aventură pe cel mai nou traseu turistic montan – Măgura Bătarciului! Intrarea în noul traseu, marcat cu bandă roșie, se face de la Baza Salvamont Bătarci, de unde veți porni într-o drumeție plină de priveliști uluitoare. Cărările încântătoare au fost marcate cu grijă de către salvamontiștii sătmăreni, care vă promit o experiență autentică în natură pe un traseu de aproape 4 km.

Un nou traseu turistic, o nouă destinație, o nouă provocare! Descriere tehnică sau una literară? Dacă ar fi să aleg după frumusețea și plăcerea oferită de-a lungul acestui nou traseu, evident că aș opta pentru o pagină dintr-un jurnal de drumeție, dar… fiind o nouă realizare salvamontiștilor Consiliului Județean Satu Mare, voi oferi o descriere tehnică, cu pigmenții „dorului de munte”.

Totuși, înainte de succinta descriere a traseului, aducem mulțumiri prietenilor noștri montaniarzi, veteranii grupului Pro Natura Satu Mare, alături de care am parcurs pentru prima dată în mod organizat această rută, un sprijin deosebit în obținerea unui feedback, care ne va ridica nivelul de pregătire profesională în amenajarea traseelor montane.

Intrarea în noul traseu turistic montan, marcat cu Bandă roșie, se găsește la Baza Salvamont Bătarci, în a cărui parcare din fața incintei se pot parca vehiculele, după care se continuă de-a lungul drumului județean către Batarci , cca 400m, pînă în dreptul unui stâlp de marcaj de unde intrăm pe drumul pietruit care ne conduce până la baza Măgurii, printre livezi de prun și plantații de viță de vie.

După cca 2 km ajungem într-o mică parcare, de unde practic începe greul urcușului spre vârf, vorbim de o diferență de nivel de aprox. 230 m întinși pe ultimii 1,2 km, continuați pe o potecă amenajată de către SPJ Salvamont Satu Mare ce străbate o frumoasă pădure cu diverse specii de arbori și arbuști, unde după cca 15 min de urcuș ajungem la baza Peretelui Măgura, în punctul denumit de localnici „ Horăiț”.

Este o răscruce marcată pentru mai multe rute, cum ar fi cele două trasee turistice amenajate pe cabluri (Via ferrata), care necesită echipament special pentru parcurgerea lui și cu ale căror ieșiri din trasee ne vom reîntâlni la urcarea pe Banda Roșie, respectiv traseul de legătură (Cruce Albastră) către grupul de stâncărie denumit Ghiboacele.

După un scurt popas continuăm ascensiunea pe cărarea îngustă, ca după cca 200m să ieșim pe marginea peretelui Măgura, pe al cărui contur vom continua urcușul până în Punctul Panoramic Măgura, deplasarea pe fața de stâncă oferindu-ne o experiență inedită.

Din acest loc, vom putea admira Catenele Oașului ridicându-se din Câmpia Someșului, priveliștea oprindu-ne cu siguranță preț de câteva minute pentru a savura acea senzație de înălțare, pe care doar măreția muntelui ți-o poate oferi!

După încă 100 m parcurși printr-o vegetație endemică, care de la săptămână la săptămână își schimbă coloritul și miresmele, poteca părăsește fața de stâncă și reintră în răcoarea pădurii, mai mulți pini dând un farmec aparte traseului abrupt care ocolește către final un grup de stânci, pentru ca după încă 50 m să ajungă pe micul vârf stâncos al Măgurii Batarci, efortul fiindu-ne răsplătit din plin de liniștea și frumusețea locului! Traseul, în sectoarele mai expuse a fost echipat cu balustrade din lanț, iar în zonele abrupte de potecă au fost săpate trepte pentru siguranța și confortul drumeților.

Rugămintea adresată turiștilor care vor vizita acest loc unic prin geologia și flora regăsite doar aici, este acela de a nu părăsi poteca amenajată, prin asta contribuind la păstrarea și punerea în valoare a unui patrimoniu natural inestimabil.

”În numele Serviciului Public Județean Salvamont Satu Mare, mulțumim Consiliului Județean Satu Mare, Primăriei Batarci, sponsorului nostru Makita România și membrilor ProNatura Satu Mare, pentru sprijin și susținere în realizarea acestui frumos proiect. În încheiere vreau să le mulțumesc colegilor mei salvamontiști, alături de care am cărat pe spate țevile de marcaj, am săpat poteca în pământul aspru, am montat balustradele de lanțuri, indiferent că a fost arșită sau am fost uzi până la piele…

Alături de acești oameni frumoși …și cerul este mai aproape!”, a spus șeful Salvamont Satu Mare, Alex Costin.