FOTOGALERIE. Ziua Instituției Prefectului, marcată solemn la Satu Mare. Cultura, premiată cu această ocazie

Ziua Instituției Prefectului a fost marcată frumos la Satu Mare cu o ședință solemnă care a avut loc în Sala Mare de Ședințe a Prefecturii Satu Mare. Cu această ocazie, au fost conferite 30 de plachete de recunoștință pentru tot atâtea personalități marcante ale culturii sătmărene.

Oaspeți de seamă

La eveniment, care a fost moderat de purtătorul de cuvânt al Prefecturii Satu Mare, colegul nostru Florin Mureșan, au participat personalități marcante ale județului și municipiului Satu Mare. Printre aceștia pot fi amintiți prefectul Radu Roca, subprefecții Romeo Pop și Altfatter Tamas, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, vicepreședinții Lenuța Cornea și Oliviu Buzgău, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, primarul orașului Negrești Oaș, Aurelia Fedorca, primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău, președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, primari din județ, consilieri județeni și locali, oameni de cultură, alți invitați.

După un scurt cuvânt introductiv al lui Florin Mureșan, a urmat Imnul Național interpretat de cunoscutul interpret sătmărean Petrică Mureșan.

Cuvântul prefectului Radu Roca

În continuare, prefectul Radu Roca, care a dat citire mesajului transmis de premierul Marcel Ciolacu, și de ministrul Administrației și Internelor, Cătălin Predoiu.

Apoi a prezentat propria sa cuvântare la acest frumos eveniment.

”Stimați invitați, stimați colegi de Colegiu Prefectural și dragi colegi din Instituția Prefectului

Mă bucur că marcăm împreună Ziua Instituției Prefectului. În primul an al mandatului meu am marcat această zi împreună cu cei care s-au aflat la conducerea acestei instituții din 1990 încoace. Anul trecut am sărbătorit alături de reprezentanți de seamă din mediul economic iar anul acesta am vrut să facem din Ziua Prefecturii o sărbătoare a culturii și tradițiilor din județul Satu Mare.

În ultimii doi ani de când Instituția Prefectului s-a mutat în casă nouă am încercat și cred că am și reușit să ne deschidem larg ușile către cetățeni. Și nu mă refer aici doar la cele peste 1.900 de întâlniri cu cetățenii, de audiențele pe care le -am acordat aproape zilnic, dimineața chiar înainte de ora 8.00, ci și de modul elegant și rapid de soluționare a cererilor legate de pașapoarte sau înmatriculări. Și nu în ultimul rând de numărul mare de evenimente pe care le-am organizat noi sau în parteneriat cu alte instituții aici în superba sală mare de ședințe. Amintesc aici nu doar Zilele Prefecturii din ultimii doi ani, o premieră la nivel de instituție ci și simpozioane , cursuri festive și chiar o proiecție de film. A filmului COROANA ROMÂNIEI.

Acesta e până la urmă rostul Instituției Prefectului, de a fi alături de oameni, de a încerca să le rezolvăm problemele și de a respecta și prețui valorile din toate domeniile.

Am ținut să i avem alături de noi și să le mulțumim pentru munca lor reprezentanților instituțiilor de cultură și a oamenilor de cultură ce promovează tradițiile și cultura sătmăreană. Azi ne-am oprit la 30 de personalități dar sunt convins că lista e mult mai lungă și sper să avem ocazia să facem o ceremonie și mai mare așa cum acești oameni minunați o merită.

Am avut ca prioritate zero a mandatatului meu apropierea administrației de cetățean și o mai mare implicare a tuturor pentru rezolvarea problemelor și nevoilor cetățenilor , a mediului de afaceri, a tuturor sătmărenilor. Și sper că am reușit acest lucru.

De asemenea țin să subliniez buna colaborare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu Instituțiile Deconcentrate.

În final vreau să le mulțumesc celor prezenți azi la eveniment, conducerii Consiliului județean, președinților de partide din Satu Mare , primarilor din județ și să vă asigur că am fost, sunt și voi rămâne PREFECTUL TUTUROR SĂTMĂRENILOR , indiferent de etnie, apartenență politică și religie.

Mulțumiri colegilor mei din Instituția Prefectului cei care asigură ca acest mecanism să funcționeze perfect.

Iar în încheiere aș dori să le mulțumesc reprezentanților presei pentru colaborare.

La mulți ani Instituției Prefectului!”, a fosr mesajul prefectului.

Plachetele de recunoștință acordate

Punctul central al acestei sărbători a fost acordarea de plachete de recunoștință pentru 30 de personalități ale culturii sătmărene.

Redăm în cele ce urmează lista integrală a personalităților sătmăene premiate:

Oferirea de plachete de recunoaștere și mulțumire pentru activitatea desfășurată în domeniul culturii

REMUS ȚIPLEA – FOTOGRAF ( Radu Roca) SZŰCS JÓZSEF – CASTELANII 60 DE ANI CAREI( Altfatter Tamas) SORIN BERINDEI – INEDIT ( Radu Roca) BOGDAN GEORGESCU – DIRECȚIA DE CULTURĂ CAREI ( Radu Roca) RADU CIOBANU – SCULPTOR ( Radu Roca) KOVACS EMOKE – FILARMONICA DE STAT „DINU LIPATTI” SATU MARE (Altfatter Tamas) MARIA GABRIELA RIST – FDG SATU MARE ( Altfatter Tamas) ORBAN ZSOLT – ACTOR ( Altfatter Tamas) Trupa Harag Gyorgy IOAN NISTOR – poet ( Romeo Pop) GEORGE VULTURESCU – SCRIITOR ( Radu Roca) Moment artistic elevi ai Școlii de Arte folclor

LAVINIA GOSTE ( Radu Roca) PETRICĂ MUREȘAN ( Radu Roca) ROBERT LASZLO – CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE SATU MARE ( Radu Roca) MIRCEA DEAC – ȘCOALA DE ARTE SATU MARE ( Radu Roca) SIMINA POP – CASA de Cultură Dr. Augustin Mircea” Ardud ( Romeo Pop) ANCA VOLȘIK – CASA ORĂȘENEASCĂ DE CULTURĂ NEGREȘTI-OAȘ (Romeo Pop)

Moment artistic Școala de Artă moment muzică ușoară

ADRIAN PAȘCA – ANSAMBLUL FOLCLORIC „CEATĂRA” CAREI ( Romeo Pop) GRUPUL VOCAL MICULEANCA ( Radu Roca) ANCA CHIȘ – ANSAMBLUL FOLCLORIC „CODRULEȚUL” ( Romeo Pop) BIANCA ANGELA CIONCA – ANSAMBLUL FOLCLORIC „FLORILE TĂRNII” (Altfatter Tamas) GERGELY BUTKA – CENTRUL CULTURAL „M. ZAMFIRESCU “ (Roca Radu) LICEUL DE ARTĂ AUREL POPP SATU MARE IULIA NICHITA SULYOK ( Romeo Pop)

Moment artistic Ansamblul Folcloric Florile Tărnii

DUMITRU PĂCURARU – REVISTA „POESIS” ( Radu Roca) VALERIU IOAN – UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA – FILIALA SATU MARE (Altfatter Tamas) FELICIAN POP – UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA -FILIALA SATU MARE ( Radu Roca) LOREDANA ȘTIRBU – REVISTA „CRONOGRAF” ( Romeo Pop) RADU ULMEANU – REVISTA „ACOLADA” ( Romeo Pop) LIVIU MARTA – MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE (Romeo Pop) ZAMFIR DANCIU – DIRECȚIA DE CULTURĂ SATU MARE ( Altfatter Tamas) RADU BOTAR – ACTOR ( Radu Roca)

Moment artistic – final LAVINIA GOSTE