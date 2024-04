Târg educațional la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Târgul educațional al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a fost deschis astăzi. Peste o mie de liceeni din clasele terminale și-au exprimat interesul pentru oferta educațională a universității arădene.

Dacă în prima parte a zilei, tinerii s-au familiarizat prin vizitarea standurilor pe specializări, ulterior au avut prilejul de a urmări câte o prezentare a fiecăreia dintre cele șase facultăți ale UVVG.

Prof. univ.dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a declarat: „Astăzi am deschis târgul educațional împreună cu colegii de la Centrul de consiliere care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment și cu tinerii noștri colegi din Ligă. Am pregătit un târg mai interactiv, mai pe gustul lor, cu surprize, dar mai ales cu prezentarea ofertei noastre educaționale. Sperăm ca măcar o parte dintre ei să rămână în Arad și să devină studenții noștri”.

Evenimentul a fost presărat cu surprize și un concurs cu premii. Elevii care au răspuns corect întrebărilor legate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad au fost premiați cu căști wireless, termosuri, căni personalizare, baterii portabile și dispozitive de memorie externă. Marele premiu, constând într-un laptop, va fi acordat în această seară prin random.org.

„Ne așteptam la un cadru mult mai formal. Ideea de universitate transmite parcă ceva rece, foarte oficial, dar am rămas impresionat de modul prietenesc și cald cu care am fost primiți astăzi, aici. Personal sunt decis asupra viitorului meu, în sensul că vreau să studiez Psihologia la UVVG, însă am venit să mă familiarizez cu spațiul. Am rămas foarte placut impresionat, și plec acasă și cu o cană personalizată, pe care în mod cert, o voi folosi mult timp de acum înainte”, susține Sorin, unul dintre participanții la târg.

Mai multe detalii despre oferta educațională a Universității de Vest „Vasile Goldiș”din Arad pot fi obținute pe web site-ul universității sau direct pe link-ul de înscriere Admitere – UVVG.