Zilele Urologiei Sătmărene, la a XII-a ediție. Patru sesiuni de comunicări ştiinţifice

În perioada 9-11 mai 2024 se vor desfăşura la Casa Meşteşugarilor, strada Ștefan cel Mare nr 18 din Satu-Mare, lucrările Simpozionului ZILELE UROLOGIEI SĂTMĂRENE ediţia a XII-a. Evenimentul este organizat de Colegiul Medicilor Satu-Mare, Asociaţia Urologică Sătmăreană, având ca partener Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare

Deschiderea oficială va avea loc vineri 10 mai 2024, orele 9.00, urmată de trei sesiuni de comunicări ştiinţifice, între 9.30-18.00, iar cea de-a patra sesiune, din 11 mai 2024, se va desfăşura între 9.00-14.00.

“Zilele Urologiei Sătmărene. Actualități uro-oncologice“. Ediția XII – a. 9-11 mai 2024

Programul lucrărilor

Vineri 10 mai 2024

9.00 – 9.30. Deschiderea oficială

I. Sesiunea I de lucrări 9.30 – 13.00

1. 9.30-9.50 Chirurgia robotică urologică: trecut, prezent și perspective. Ioan Coman. UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca.;

2. 9.50-10.00 OPTILUME – Alternativa în tratamentul stricturilor de uretră anterioară. Marcel Rad. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca;

3. 10.00-10.10 Alternative chirurgicale în tratamentul stricturilor de uretră. Marcel Rad. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca;

4. 10.10-10.20 Terapia cu vapori de apă în tratamentul adenomului de prostată. Marcel Rad. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca;

5. 10.20-10.40 Despre AI în Anatomia Patologica Urologică. Cătălina Bungărdean. Anatomie Patologică Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca;

6. 10.40-11.00 Extending survival for patients with advanced urothelial carcinoma. Prelungirea supraviețuirii globale la pacienții cu carcinom urotelial avansat. Bogdan Ovidiu Feciche. Clinica de Urologie Oradea. Dan Luchian. Secția Oncologie Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Simpozion satelit MERCK;

7. 11.00-11.10 Aportul imunoterapiei în tratamentul cancerului de vezică urinară. Dan Luchian. Secția Oncologie Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;

8. 11.10-11.20 3D laparoscopic radical cystoprostatectomy with intracorporeal ileal orthotopic neobladder. Cistoprostatectomie radicală laparoscopică 3D cu neovezică ileală ortotopică intracorporeală. Nicu Gavrilovici, Iulia Andras, Ionut Furcoiu, Lorin Giurgiu, Paul Medan, Emanuel Căta, Nicolae Crișan. Secția Clinică de Urologie, Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca;

9. 11.20-11.30 3D laparoscopic radical cystectomy with extracorporeal ileal conduit: our approach. Cistectomia radicală laparoscopică 3D cu conduct ileal extracorporal: abordarea noastră. Nicu Gavrilovici, S. Mihalcea, Lorin Giurgiu, Mihai Pop, Nicolae Crișan, Vitalie Gherman. Secția Clinică de Urologie, Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca;

11.30-11.40 Pauză de cafea

10. 11.40-11.50 Malformațiile tractului uro-genital feminin, cauză de infertilitate. Mircea Muncean. Clinica Gynoprax Satu Mare;

11. 11.50-12.00 Bladder tumors in children – therapeutic approach. Tumori vezicale la copii – abordare terapeutică. Dan Vasile Stanca, Emanuela Ionuțaș, Andrei Boc, O. Fufezan, D. Iacob, Ștefana Medan, Nicolae Crișan. Secția Clinică de Urologie, Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca;

12. 12.00-12.10 Imunoterapia în cancerul de vezică urinară la pacienții vârstnici. Loredana Aracs, Dan Luchian, Amalia Hogea Zah, Ioan Buda. Sectia Oncologie. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;

13. 12.10-12.20 Robotul DA VINCI XI – Neovezica ileală total intracorporeală, o șansă la o viață normală după cancerul vezical. Cristina E. Bujoreanu, Sergiu V. Crivăț, Bogdan Petruț. Spitalul Medicover, Departamentul de Urologie. Spitalul Medicover, Cluj Napoca;

14. 12.20-12.40 Simptomele de vezică urinară hiperactivă – revin întotdeauna. Vlad Horia Schițcu – Simpozion satelit Astellas;

15. 12.40-13.00 Importanța microbiotei intestinale în diagnosticul și tratamentul bolilor urlogice. Ioan Ioiart. Facultatea de Medicina Arad;

13.00-14.30 Pauză de masă

Sesiunea II de lucrări 14.30-16.20

1. 14.30-14.50 Nefrolitotomia percutană în era chirurgiei intrarenale flexibile pentru litiaza renală. Daniel Porav – Hodade. Clinica de Urologie Tg Mureș;

2. 14.50-15.10 ECIRS în tratamentul litiazei renale complexe. Adrian Livius Daminescu. Clinica de Urologie Timișoara;

3. 15.10-15.20 Managementul infecțiilor de tract urinar- abordare holistică. Ioan Juravle – Bogdan – Simpozion satelit Terapia;

4. 15.20-15.30 Particularități tehnice ale nefrectomiei radicale laparoscopice 3D transperitoneale în tumorile renale cu extensie venoasă. Secția de Urologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău. Ioan Juravle – Bogdan, Alexandra Alb, Vlad Hârdo,Tudor Hodor;

5. 15.30-15.40 Nefrectomia parțială laparoscopică 3D: experiența noastră inițială. Călin-David Buzlea, Adrian Petruț, Vlad Bărbos, Silvestru-Alexandru Big, Bogdan-Ovidiu Feciche. Clinica de Urologie Oradea;

6. 15.40-15.50 3D laparoscopic right radical nephrectomy with cavotomy and thrombectomy in patient with bilateral renal tumor. Nefrectomie radicală dreaptă laparospică 3d cu cavotomie și trombectomie la pacient cu tumora renală bilateral – Bianca Rus, Iulia Andras, Răzvan Ognean , Lorin Giurgiu, Ionuț Furcoiu, Maximilian Buzoianu , Emanuel Căta , Paul Medan , Andrei Popa ,Cătălina Bungardean, Nicolae Crișan. Secția Clinică de Urologie, Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca;

7. 15.50-16.00 Right Radical Nephroureterectomy with Perimeatic Cystectomy by 3D laparoscopic approach. Nefroureterectomia radicală dreaptă cu cistectomie perimeatică abordare laporoscopică 3D. Nicu Gavrilovici, Iulia Andras, Stefana Medan, Răzvan Ognean, Emanuel Căta, Paul Medan, Nicolae Crișan. Secția Clinică de Urologie, Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca;

8. 16.00-16.10 Cazuri complexe de tumori renale abordate laparoscopic 3D. Vlad Schițcu, VC Munteanu, Octavia Morari, Sergiu Labo, DS Popescu. Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj Napoca.

9. 16.10-16.20 Robotul DA VINCI XI – tehnica de ZERO ISCHEMIE în cazuri de tumori renale complexe. Sergiu V. Crivăț, Cristina E. Bujoreanu, Bogdan Petruț. Spitalul Medicover, Departamentul de Urologie. Spitalul Medicover, Cluj Napoca.

16.20-16.30 Pauză de masă

Sesiunea III de lucrari 16.30-18.00

1. 16.30-16.50 “Menținerea sănătății sistemului urinar, Urisan Gr – Urinary Tract” Simpozion satelit Sun Wave – Andreas Friedl. Secția Urologie, Spitalul Județean de Urgență Baia Mare Constantin Opriș. Simpozion satelit.

2. 16.50-17.00 Rolul RMNmp în detecția și stadializarea cancerului de prostată la pacienții cu pbp transperineală. Laurian Maxim, R. Rotaru, A. Laculiceanu, S. Lupu, Marius Lazar, S. Oprea, Bogdan Pitrop. Clinica de Urologie Brasov.

3. 17.00-17.10 MRI-US fusion prostate biopsy – step-by-step and our experience. BIOPSIA DE PROSTATĂ IRM-TRUS FUSION – step-by-step și rezultatele centrului nostru – Bianca Rus, Ionut Furcoiu, Lorin Giurgiu, Răzvan Ognean, Nicu Gavrilovici, Maximilian Buzoianu, Emanuel Căta, G. Terfaloaga, M. Bungardean, C. Caraiani, Nicolae Crișan, Iulia Andraș. Secția Clinică de Urologie, Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca.

4. 17.10-17.20 Evoluția prostatectomiei radicale laparoscopice 3D, ca urmare a experienței acumulate într-un centru de volum ridicat. Vlad Schițcu. Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj Napoca;

5. 17.20-17.30 Recuperarea continenței după prostatectomia radicală laparoscopică utilizand ligatura selectiva a complexului vascular dorsal: tehnica chirurgicala și primele rezultate. Silvestru-Alexandru Big, Vlad Bărbos, Mihai Vârlan, Călin-David Buzlea, Adrian Petruț, Mariana Firezar, Simona Mîrț, Bogdan-Ovidiu Feciche. Clinica de Urologie Oradea;

6. 17.30-17.40 Enzalutamide and Beyond: Amplifying the Multidisciplinary Approach to Prostate Cancer Care. Manolescu Vlad. Clinica Amethyst Cluj Napoca;

Sâmbătă 11 mai 2024

Sesiunea IV de lucrări 9.00-12.00

1. 9.00-9.10 Suprarenalectomia prin retroperitoneoscopie posterioară: tehnica chirurgicală și experiența noastră. Silvestru-Alexandru Big, Vlad Bărbos, Simona Mârț, Bogdan-Ovidiu Feciche. Clinica de Urologie, Oradea;

2. 9.10-9.30 Chirurgia laparoscopica în tratamentul glandei suprarenale. A.HAŞEGAN, I. MIHAI, N.GRIGORE Clinica de Urologie, Sibiu;

3. 9.30-9.40 Retroperitoneal Partial Nephrectomy 3D laparoscopic approach. Nefrectomie parțială retroperitoneală abordare laparoscopică 3D. Nicu Gavrilovici, Mihai Pop, Răzvan Ognean, Alexandru Big, Andrei Dumitrescu, Nicolae Crișan, Vitalie Gherman. Secția Clinică de Urologie, Spitalul Clinic Municipal, Cluj Napoca;

4. 9.40-9.50 Limfadenectomia retroperitoneala de salvare prin abord laparoscopic 3D. Vlad Schițcu, VC Munteanu, Octavia Morari, Sergiu Labo, DS Popescu. Institutul Oncologic Ion Chiricuță, Cluj Napoca;

5. 09.50-10.00 Tumoră renală parenchimatoasă voluminoasă operată radical laparoscopic prin abord transperitoneal – caz clinic. Daniel Bujor. Tiberiu Botezan. Petre Adrian Cusman. Lilian Gorbatâi. Cristian Rusu. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;

6. 10.00-10.20 Tratamentul chirurgical al prolapsului genital feminin și al incontinenței urinare – experiența Clinicii Obstetrică – Ginecologie II “Dominic Stanca”. Ciprian Porumb. Clinica Obstetrică Ginecologie II, Dominic Stanca, Cluj Napoca;

7. 10.20.10.30 Minimally invasive treatment of vesicoureteral reflux in children. Tratamentul minim invaziv al refluxului vezico-ureteral la copii. Dan Vasile Stanca, Emanuela Ionuțaș, Andrei Boc, O. Fufezan, D. Iacob, Ștefana Medan, Nicolae Crișan. Secția Clinică de Urologie, Spitalul Clinic Municipal, Cluj Napoca;

8. 10.30-10.40 Renal Urolithiasis in Pediatric Pacients – therapeutic approach. Litiaza renală la copii – abordare terapeutică. Dan Vasile Stanca, Emanuela Ionuțaș, Andrei Boc, O. Fufezan, D. Iacob, Ștefana Medan, Nicolae Crișan. Secția Clinică de Urologie, Spitalul Clinic Municipal, Cluj Napoca;

9. 10.40-10.50 Când și de ce să indicăm HOLEP- enucleorezecția adenomului prostatic cu laser Holmium? Sergiu V. Crivăț. Cristina E. Bujoreanu, Bogdan Petruț. Spitalul Medicover, Departamentul de Urologie. Spitalul Medicover, Cluj Napoca;

10. 10.50-11.00 HOLEP – optimizarea tehnicii după > 150 cazuri. Cristina E. Bujoreanu, Sergiu V. Crivăț, Bogdan Petruț. Departamentul de Urologie. Spitalul Medicover, Cluj Napoca;

11. 11.00-11.10 Malpraxis în Urologie. Ionuț Vida-Simiti. Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca

12. 11.10-11.20 Eficacitatea MINI-NLP în pozitie supine în experiența clinicii. Vlad Bărbos, Silvestru-Alexandru Big, Simona Mîrț, Bogdan-Ovidiu Feciche. Clinica de Urologie Oradea;

13. 11.20-11.30 Tratamentul litiazei renale prin ureterorenoscopie retrogradă flexibilă – experiența Secției de Urologie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. Petre Adrian Cusman. Tiberiu Botezan. Daniel Bujor. Lilian Gorbatâi. Cristian Rusu. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;

14. 11.30-11.40 Ureteroscopia semirigidă retrogradă în tratamentul litiazei reno-ureterale impactate. Petre Adrian Cusman. Tiberiu Botezan. Daniel Bujor. Lilian Gorbatâi. Cristian Rusu. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

15. 11.40-12.00 Închiderea lucrărilor