Camorra de Satu Mare. Grupul infracțional organizat din jurul preşedintelui PNL Adrian Cozma

Adrian Cozma, actualul preşedinte al PNL Satu Mare, este o beizadea din lumea mondenă a judeţului Satu Mare care s-a făcut remarcat doar prin eşecuri politice și profesionale, controverse legate de implicarea sa în afaceri dubioase, legătura cu lumea interlopă, afacerişti controversaţi și prin apariții care nu-i fac cinste în presa de scandal. Lumea din politică zice despre acesta că ar fi “pupila şi săgeata” lui Vasile Blaga, om cu greutate în politica românească. Ca orice “săgeată” ţelul şi rolul lui este să ajungă acolo unde grupul de interese din jurul lui își dorește să fie instalat să își poată face afacerile bănoase pe banii statului. Trecutul lui este arhicunoscut, a trecut de la angajat în shop și traficant de țigări la avocat, apoi politician extrem de controversat băgat în tot felul de combinații ilegale. Se vorbește prin județ despre tunurile date de cei din jurul lui prin diverse manevre ilegale, despre afacerile îndoielnice și ilegale ale fratelui său, ale familiei sale, despre metodele de șantajare și anihilare a adversarilor în afaceri a protejaților săi. Folosește Parlamentul României pentru a face interpelări la comanda celor 3 oameni de afaceri și a unui politician în fața cărora stă în poziție de drepți și a căror ordine le execută întocmai. Ba chiar a ajuns să pună partidul PNL Satu Mare și primarii PNL la ordinea acestora. Pentru a-și obține preamărire și a-și ataca adversarii politici se folosește de lichelele din jurul său, șoferul și fotograful personal plătiți bineînțeles din banii statului român, un director penal de instituție publică sătmăreană și vreo 3 băiețași de oraș, pe care i-a băgat în AUR, cărora le promite tot felul de funcții și afaceri.

O sarcină extrem de importană a fost să îi aducă contracte babane unuia dintre finii lui prin vânzări de piatră, beton, transport, apoi pe rând să îşi pună apropiați în posturi bine plătite chiar dacă unii nici nu aveau bunul simț să meargă la serviciul de la stat unde erau plătiți, să îşi rezolve cu posturi de şefi soţia, finul Beşeni şi pe soţia acestuia la ITM. Pe fina Andreea, soţia sponsorului principal, Beny, a plasat-o la AEP Satu Mare şi pe Lavinia Kira, nevasta fratelui finului sponsor, Beny Kira, a plantat-o la ISJ Satu Mare.

Pilele nu se prezintă la locul de muncă de la stat deși sunt în posturi bine plătite

Avem deocamdată trei exemple clare, consilierul local Victor Cernea, un tip extrem de apropiat de Adrian Cozma și care încă îi răspunde la comenzi. Acesta prin faptul că este apropiat de președintele PNL nu s-a prezentat la muncă cât timp a fost detaşat la OJFIR Satu Mare deși era plătit din banii statului. Adică mergea în fiecare dimineață la birou, stătea în jur de 60 minute și apoi pleca pe considerentul că are treabă la PNL Satu Mare și că Adi Cozma are nevoie de el şi dus era până a doua zi. Aşa a ţinut-o toată perioada cât a fost angajat acolo. Culmea pe un salar de 7.000 lei. Nu făcea nimic​! Desigur să nu uităm faptul că Cernea era extrem de apropiat și de fostul președinte PNL, Adrian Albu, dar când Cozma i-a promis niște beneficii fără muncă l-a luat de gât la propriu pe fostul lui mentor Adrian Albu. Al doilea exemplar este extrem de “talentatul“ la postat comentarii pe social media, actualul șofer al deputatului Cozma, Marius Groza, care a fost angajat la cabinetul fostului vicepreședinte PNL al CJ Satu Mare în perioada 01.04.2022-16.08.2022 și care nu a fost nici măcar o zi la muncă dar a încasat salariul în tot acest timp. Bineînțeles și acesta era plecat cu treabă …. Îl plimba pe președintele PNL pe banii Consiliului Județean. Al treilea exemplu este Vali Mădă. Veșnicul fotograf al lui Cozma, acuma îmbrăcat în haine de “mogulaș”, care a fost plimbat de către Adrian Cozma de la ISU la Primăria Păulești și la cabinetul de deputat al său . Desigur acesta nu și-a găsit locul nicăieri. Din simplul motiv că nu mergea la muncă nicăieri și că veșnica lui scuză este și era că are treabă cu Adi Cozma. Mă bucur că și-a găsit locul într-un sfârșit fiind transformat de către “mentorul său” într-un veritabil organizator de evenimente la primăriile apropiate de Adrian Cozma. Acesta organizează pe bani extrem de grei și nejustificați de la meciuri demonstrative până la zile de comune.

Obiectivul numărul 1: Finul și soția în conducerea Spitalului Județean

Sigur că acuma Cozma a pus tunurile pe UDMR și PSD din trei motive. Primul că l-au scos de la CJ și primărie, al doilea că acesta se vrea în fruntea CJ. Și de ce se vrea în fruntea CJ Satu Mare, păi simplu. Să își mențină contractele mai sus amintite dar și să își pună în funcții cheie două persoane apropiate. Motivul al treilea duce la soția sa și finul lui, Cristian Valer Beșeni. Că pe fin l-a purtat prin instituțiile publice mai ceva ca și cum circulau alți apropiați postaci ai lui pe sensul giratoriu și făceau scandaluri prin cluburi este de notorietate. Drept dovadă stă și CV-ul stufos al lui Valer care din iunie 2015 până în decembrie 2020 a fost administrator la Unitatea de Primiri Urgențe, apoi din decembrie 2020 până în august 2022 vicepreședinte la Consiliul Județean, a revenit pe funcția de administrator UPU în august 2022 până în decembrie 2022. Apoi în decembrie 2022 s-a decis să îl ducă la București unde l-a făcut Secretar de Stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Ciudat având în vedere că este licențiat în științe economice. Dar cine sunt eu să îmi dau cu părerea despre competențele domnului Beșeni?

Culmea că din sursele noastre atacurile asupra Spitalului Județean, mai exact a conducerii Spitalului Județean, lansate atât de Adrian Cozma, cât și de postacii săi de serviciu au un singur scop, și anume președintele PNL vrea să îl impună la conducerea Spitalului Județean de Urgențe Satu Mare pe finul Beșeni. Din punct de vedere al diplomei pare că Beșeni s-a pregătit pentru acest post având în vedere că are diplomă în Management Spitalicesc, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS). Totul este pregătit mai puțin că acuma UDMR și PSD îl cam încurcă. Și cea mai tare surpriză este că dacă ar reuși să îl facă manager pe finul Beșeni atunci ar fi liniștit că și scumpa lui soție care este medic, adică nașa lui Beșeni, dr. Cozma Adina Alexandra- medic specialist legist ar putea deveni medic șef la Medicina Legală în locul tatălui său care a decedat de curând.

De altfel, Cozma nu s-a putut abţine şi s-a folosit de locul călduţ din Parlament pentru a încerca să îşi resolve problemele personale mai sus amintite printr-o interpelare adresată Ministrului Sănătăţii:

“CAMERA DEPUTATILOR

Grupul Parlamentar al Partidului National Liberal

INTREBARE

Catre: Ministrul Sănătatii

Domnului Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila

De la: Deputat PNL

Adrian-Felician COZMA

Obiectul intrebarii: Solicitare de informatii cu privire la numirea ca manager interimar in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare a unei persoane care nu indeplineste conditiile stabilite de art. 118 alin. (3′) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Stimate domnule ministru,

In cursul lunii martie a anului 2022, mandatul de manager general la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare al domnului Marc Ioan Adrian a expirat, acesta ocupand in continuare aceasta functie, desi a trecut mai bine de un an de la expirarea mandatului. Având in vedere cã, potrivit prevederilor art. 118 alin. (3′) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătatii, pentru a ocupa functia de manager interimar, candidatul trebuie sã indeplineascã cerintele prevăzute de art. 118 alin. (I’) din Legea nr. 95/2006, respectiv: “candidatul trebuie sã fie absolvent cu diplomã al studiilor universitare de licentã sau de master in: medicină, specializarea medicina, medicina dentara, specializarea medicina dentara, stiinte juridice sau stiinte economice si sã aibă cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor”, precum si că o comisie desemnata de Consiliul Judetean Satu Mare, pentru verificarea dosarelor candidatilor la concursul de manager general, a constatat, la data de 16.03.2023 că numitul Marc Ioan Adrian nu indeplineste conditiile de studii pentru participarea la acest concurs, formulez următoarele intrebari:

1. Dacã la data incetarii contractului de management al domnului Marc Ioan Adrian, in martie 2022, Ministerul Sănătătii a incheiat, conform prevederilor art. 118 alin. (8) din Legea nr. 95/2006, un nou contract de prelungire a celui vechi, pe ce perioadã si cine a semnat acest contract?

2. Dacã la momentul prelungirii contractului de management au fost sau nu verificate cerintele legale necesare ocuparii acestei functii, respectiv cele prevăzute în art. 118 alin. (1′) coroborate cu alin. (3′)?

3. Dacă Ministerul Sănătatii consideră că este juridic, moral si material responsabil pentru gravele deficiente de management ale conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare si cu urmarile acestora?”

Banii vin prin contractele celui de al doilea fin Beny Kira

Al doilea fin Beniamin Kira este un prosper om de afaceri din Satu Mare, acesta este si consilier judetean. Firmele unde finul este asociat, actionar sau administrator sunt Beny Trans International SRL, Orizont SA, INFO MEDIA SRL, Kira Stone SRL.M& Beny Stone srl, Jurnalul de Satu Mare SRL, au ca obiect de activitate de la transport, carieră de piatră, stație de betoane, staţie ITP.

Beny Trans International SRL are contracte şi a avut contracte printre altele cu Primăria Certeze , unde primarul este membru PNL, care conform SEAP a achizitionat piatra de cariera si concasata in 28.11.2023 de 375.000 lei, apoi un alt exemplu este DRPD Cluj care a achizitionat conform SEAP piatra de cariera si concasata in valoare de 560.000 lei și exemplele pot continua deoarece aceasta este doar o mica parte din comenzile de pe SEAP.

Cea de a doua firma Orizont SA are conform achizitiilor directe SEAP si ea clienti de marca cum ar fi Directia de Sanatate Publica Judeteana Satu Mare, Institutia Prefectului, Comuna Odoreu, APIA Satu Mare, Inspectoratul Teritorial Al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Comuna Calinesti Oas, Comuna Turt, Comisia Regionala pentru Protectia Conumatorilor Regiunea de Nord –Vest Cluj.

Kira Stone are si ea de asemenea nenumarate achizitii publice directe cum ar fi 108.000 lei Comuna Turt.

In 15.09.2023 pentru piatra de cariera si concasata Comuna Turt face 2 achizitii pe SEAP una de 108.000 lei si una de 126.000 lei cu un total de 234.000 lei undeva la 48.000 euro. Tot Comuna Turt mai achizitioneaza piatra de cariera si concasata de 150.000 lei in 16.03.2023.In 27.06.2023 Comuna Batarci are o achizitie de 71.400 lei pentru aceleasi produse. Nici Comuna Bixad nu s-a lasat mai jos si a achizitionat piatra de cariera in suma de 220.080 lei in 29.03.2023 si de doua ori in aceeasi zi servicii de transport rutier o achizitie in suma de 57.800 lei si una de 54.400 lei.La toate sumele de mai sus se adauga TVA si bineinteles toate primariile enumerate sunt conduse de primari PNL, deci subalternii presedintelui PNL Adrian Cozma.

Dupa aceasta introducere cei care citiţi acest articol veti intelege perfect interpelarea făcută de naşul Cozma ministrului Dezvoltarii. De unde vine supărarea? Păi două societăţi care au contracte de lucrări de canalizare dar şi asfaltare în judeţul Satu Mare , una din Cluj-Napoca și una din Pelicei, nu au binevoit să cumpere la insistenţele finului consilier judeţean Beny Kira piatră de la firmele lui! Bineînţeles situaţia a fost salvată de Naşul Cozma care a şi “trosnit“ interpelarea de mai jos ca să poată vinde piatră şi beton finul Kira. Desigur după cunoştintele noastre după această interpelare cei doi agenţi economici şi-au schimbat părerea si au inceput sa colaboreze cu firmele conduse de finul Kira mai ales că Naşul Cozma se laudă sus şi tare de vreo 4 ani că va deveni viitorul preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, instituţie care are o grămadă de lucrări publice.

Nr. 10155A/17.07.2023

ROMANIA

CAMERA DEPUTATILOR

Grupul Parlamentar al Partidului National Liberal

INTREBARE

Către: Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

Domnului Adrian-Ioan VESTEA

In atentia: Inspectoratului de Stat in Constructii

De la: Deputat PNL

Adrian-Felician COZMA

Obiectul intrebrii: Sesizare privind utilizarea unor materiale neconforme la realizarea unor investitii finantate din fonduri publice

Stimate domnule ministru,

România traverseazã o perioada extrem de favorabila in ceea ce priveste volumul si ritmul investitiilor publice, in special al celor de infrastructura. Din pacate, nu toti constructorii respecta standardele de calitate in realizarea acestora, de multe ori, pentru optimizarea costurilor, find utilizate materiale si materii prime neconforme.

In acest sens, dacã pentru realizarea elementelor de infrastructura de transporturi este necesar utilizarea unor agregate specifice (produse de balastiera, agregate de cariera, piatra concasata etc.), unii constructori utilizeaza steril care provine din diverse exploatari miniere. Ca urmare, lucrarile de infrastructura sunt de slaba calitate si utilizarea sterilului poate avea chiar impact asupra sanatatii populatiei (in functie de tipul de exploatare miniera). Asadar, având in vedere competentele legale pe care le are Inspectoratul de Stat in Constructii cu privire la urmãrirea modului de realizare a investitiilor si calitatea acestora, va solicit, domnule ministru, urmatoarele informatii:

– Câte inspectii a realizat Inspectoratul de Stat in Constructii in vederea evaluarii calitatii materialelor si materiilor prime utilizate in lucrările de infrastructura din România în ultimii 5 ani?

– In câte situatii s-au descoperit neconformitati ale materilor prime utilizate, inclusiv neconformitati cu privire la substituirea agregatelor de carierã cu material steril? Câte dintre inspectii au fost realizate la nivelul judetului Satu Mare in ultimii 5 ani? Care au fost constatarile, sanctiunile si remedierile propuse de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru proiectele de investitii din judetul Satu Mare? Vã rog sã precizati dacã remedierile impuse s-au acoperit pe chetuiala constructorilor sau au generat cresteri ale costurilor contractelor lucrărilor. Solicit formularea răspunsului in scris. Cu inalta apreciere, Adrian-Felician COZMA,Deputat PNL.”

Înţelegeri mafiote pentru favoruri incorecte, imorale şi cu iz penal

Un alt personaj extrem de apropiat de presedintele PNL Satu Mare este directorul ITM Satu Mare, Cristian Sasu. Acesta l-a ajutat pe Naşu Cozma cu angajarea prin transfer de la Primăria Socond, instituţie condusă de primarul PNL Nicolae Cornea, un apropiat al preşedintelui Cozma, pe finuta Monica Beseni, soţia domnului Secretar de Stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Beseni Valer. Sigur că lucrurile nu sunt aşa simple cum par. Iniţial prietenia dintre cei doi nu a fost bazată pe încredere şi bună colaborare asta deoarece Adrian Cozma a încercat să îl tragă în piept pe Sasu. Preşedintele PNL Satu Mare i-a promis directorului ITM Satu Mare că îl face subprefect dacă o angajează pe fina Monica la ITM-ul sătmărean. Sasu s-a conformat şi a scos la concurs un post pentru Monica doar că între timp a aflat că Adrian Cozma nu are de gând să îl pună subprefect aşa cum a promis şi doar “îl duce cu zăhărelul” astfel că fina Monica a picat examenul. După mici tatonări şi discuţii şi fiind nevoit să intre în “tabăra” lui Cozma pentru a putea rămâne pe postul de director al ITM Satu Mare, Sasu a fost de acord să apeleze la ”fabrica de functionari“ PNL din Socond şi a oferit prin transfer finuţei preşedintelui PNL postul de consilier la ITM. De acolo relaţia celor doi s-a închegat şi au început să îşi facă favoruri reciproce.

Ca de exemplu firma SUV Angus SM SRL reprezentata peste tot prin diverse procuri notariale de catre Cristian Sasu are de anul trecut ceva probleme cu dreptul de folosinta a pasunilor dar si cu subventiile.

In urma problemelor constatate acolo de catre Prefectura si Primaria Orasului Ardud, firma reprezentata de Cristian Sasu a avut unele probleme in sensul ca s-au constatat niste ilegalitati comise de SUV Angus SM SRL dar bunul său camarad Adrian Cozma a sărit in apararea lui Sasu folosindu-se de functia lui de deputat in Parlamentul Romaniei. Drept dovada stă ca de obicei falnica interpelare de mai jos cu numarul 11622A/18.12.2023 adresata Ministrului Agriculturii:

“Către: Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Domnului Florin BARBU

De la: Deputat PNL

Adrian-Felician COZMA

Obiectul intrebrii: Clarificari privind subventiile cuvenite fermierilor pentru pasuni concesionate – Ardud, judetul Satu Mare

Stimate domnule ministru,

Avand in vedere temerile exprimate de catre fermierii din cadrul unitatii administrativ-teritoriale Ardud, privind subventiile care li se cuvin in urma folosirii pasunilor concesionate de la U.A.T. Ardud, va rog sã aduceti urmatoarele precizari:

• In ce masura neregulile din Hotărârea de Consiliu local in baza căreia s-au incheiat contractele de inchiriere care au dus la eliberarea adeverintelor din Cererea unica de plata depusa la APIA, vor influenta cuantumul sumelor acordate ca subventii? Precizez ca respectiva Hotarare este atacata in contencios administrativ, pentru nerespectarea prevederilor art.9 din OUG 34/2013, atât de catre Institutia Prefectului Satu Mare cât si de un fermier local.

– Daca aceasta Hotarare se dovedeste a fi nelegala, ce valabilitate mai au adeverintele eliberate in baza acesteia?

– Dacă acestea se dovedesc a fi nule, inseamna cã fermierii nu vor beneficia de sumele cuvenite?”

Spălare de bani şi mascare a tranzacţiilor

Ca să poată presta servicii şi instituţiilor care sunt subordonate Consiliului Judeţean Satu Mare, finul consilier judeţean Beny Kira şi Naşu Adrian Cozma l-au făcut patron de SRL pe prietenul şi şoferul lui Beny fotbalistul Feier Daniel Vasile. I-au înmânat o firmă cu nume “bengos” Cavalino Ferrari SRL. Prin această firmă care nu are utilaje, maşini sau carieră de piatră, cu doar 2 angajaţi, aceştia au învârtit în anul 2021 5.132.023 lei având culmea pierdere de 455.445 in 2021 şi un profit de 28.807 in 2022 la o cifră de afaceri de 6.131.055 lei în 2022. Asta demonstrează că ori sunt cei mai proşti afacerişti ori spală banii prin această firmă. Desigur pe lângă vânzare de piatră de carieră Cavalino Ferrari mai face şi servicii de transport dar şi servicii pentru evenimente. Mai exact oferă serviciile în oglindă cu cele ale firmelor consilierului judeţean Beny Kira de la care primeşte marfa, maşinile şi comenzile.

Bineînţeles printre clienţii de bază doar UAT sau instituţii subordonate CJ Satu Mare sau cu directori de la PNL. Alţi foşti PDL-işti colegi şi subordonaţi ai Naşului Cozma.

Primăria Călineşti Oaş spre exemplu are 10 comenzi făcute pe SEAP, începând cu 22.07.2022 când a cumpărat piatră de carieră şi concasată de 22.620 lei, apoi în aceeaşi zi încă 299,2 lei până în 10.01.2024 când a cumpărat aceeaşi piatră în sumă de 14.146,52 lei. Toate sumele sunt plus TVA.

Incredibil ce sistem mafiot s-a creat in jurul acestui personaj Adrian Cozma, dragi cititori, acești oameni vor să ajungă la conducerea județului ca să își poată continua jaful și să își umple buzunarele deja pline de și mai mulți bani. Culmea, când în acest județ sunt oameni care trăiesc la nivel de subzistență, Adrian Cozma și acoliții lui se bucură de contracte de milioane de euro de la statul român prin primăriile și instituțiile conduse de subalternii lui Cozma de la PNL . Incredibil un consilier județean ca și Beny Kira umblă cu Ferrari și cu Mercedes G class ambele trecând lejer de 500.000€ și are ceasuri conform declarației de avere de circa 45.000 € iar Adrian Cozma își cumpără cai de zeci de mii de euro.

