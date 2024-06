Este deja arhicunoscut faptul că Adrian Cozma a intrat în politică împins de la spate de diferite grupuri de interese. A început cu lumea interlopă, apoi norocul i-a surâs când a ajuns în PDL și când a fost propulsat de Vasile Blaga în partid , căruia conform presei naționale dar și locale îi facilita traficul de țigării din Ucraina și trecerea lui în România via occident . A intrat apoi sub aripa protectoare a omului de afaceri Mitică Pop cunoscut în cercurile județului nostru ca și Mitică Ofsaid care sătul de drumurile patriei a vrut să revină acasă și să își instaleze la primărie o marionetă prin care să poată pună mâna pe lucrările din oraș.Pentru aceasta l-a lansat pe Cozma în 2016 la alegerile locale pentru funcția de primar al orașului .Culmea că în aceea vreme Cozma dădea în Florisal SA ca în hoții de cai.

Campanie nouă …finanțare nouă …moralitate zero …,ilegalitate maximă !

În 2020 a schimbat tactica și ajutat de Beny Kira dar și o firmă de consultanță din Cluj Napoca, Apella SRL ,a făcut ceva bani în campanie electorală, nu a rupt gura târgului dar a reușit să pună deoparte o sumă frumoasă ,prin niște inginerii financiare ieftine .Firma Apella SRL așa cum am mai prezentat a avut de când s-a înființat în anul 2015 și până în 2023 cifre de afaceri între 10.000 lei pe an până la 90.000 lei pe an. În anul de glorie 2020 când a lucrat cu Adrian Cozma și au sifonat PNL Satu Mare împreună această firmă a avut cifra de afaceri de 864.500 lei.După ce și-a umplut buzunarele și s-a prins că se pot face banii din politică a început pregătirea pentru campania 2024.

Cozma a vrut să intre cu orice preț în grațiile familiei Pușcaș

A pompat banii cu ajutorul primarilor PNL și a șefilor de instituții de la PNL în firmele finului Beny Kira dar și în a interpusului acestuia fotbalistul, Dani Feier, și-a legat la vaca de muls, statul român și părinții și apoi la băgat la înaintare pe fratele lui Cristi. Acesta a reușit să pună mâna pe nepoata preferată a familiei Pușcaș, proprietarul Florisal SA. Cum a reușit aceste lucruri și a pus mâna pe bani și-a făcut propria presă și a început cu denigrările și atacurile mârșave la adresa contracandidaților.

Știut fiind faptul că lanțul de iubire dintre primarul Gabor Kereskeny și firma Florisal SA s-a rupt odată cu licitația pentru curățenia orașului, când Florisal SA s-a bătut cu firma Ave Bihor -RDE Harghita SRL, acesta a început să își pună planul diabolic în practică. După cum se știe, în urma licitației pentru salubrizarea municipiului Satu Mare, câștigătoare a fost declarată asocierea AVE Bihor-RDE HARGHITA SRL.

Ulterior, Florisal a contestat licitația și a câștigat contestația în instanță.

Soluția instanței:

“Respinge exceptia inadmisibilitătii cererii de interventie accesorie, invocata de catre contestatoare. Admite în parte contestatia formulată de contestatoarea SC FLORISAL SA, cu sediul în Satu Mare, str. Lunca Sighet, nr. 38, jud. Satu Mare, cu sediul procedural ales la Cab. av. Stegăroiu şi asociaţii SCA, cu sediul în Cluj Napoca, str. Petofi Şandor, nr. 7, jud. Cluj, în contradictoriu cu intimata UAT MUNICIPIUL SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr. 1, jud. Satu Mare si cu intervenienta accesorie ASOCIEREA AVE Bihor-RDE HARGHITA SRL, cu sediul in Salonta, str. Oradiei, nr. 32/C, jud. Bihor si pe cale de consecintă:

Anuleaza actul administrativ/adresa nr. 6255/03.02.2020 prin care autoritatea contractanta intimata a respins ca neconforma oferta contestatoarei, respectiv procesul verbal al sedintei comisiei de evaluare si rapoartele intermediare de evaluare privitoare la respingerea ca fiind neconforma a ofertei depuse de catre contestatoare.

Obliga intimata sa adopte masurile de remediere necesare restabilirii legalitatii, respectiv reevaluarea ofertei contestatoarei, cu luarea in considerare a propunerii financiare a acesteia. Anuleaza adresa nr. 7307/06.02.2020 privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire initiata in vederea incheierii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in municipiul Satu Mare.

Anuleaza Raportul final al procedurii de atribuire. Respinge ca neintemeiat capatul de cerere avand ca obiect anularea proceselor verbale si a rapoartelor intermediare, sub aspectul constatarii neconformitatii ofertei depuse de catre intervenienta accesorie.

Obliga intimata la reevaluarea ofertei intervenientei, cu luarea in considerare a propunerii financiare a acesteia, in care sa fie incluse si costurile aferente chiriei.

Obliga intimata sa reia procedura de atribuire de la momentul procedurii anterior actelor anulate, cu respectarea reevaluarii ofertelor depuse de catre ambele ofertante in cadrul procedurii de atribuire si cu luarea in considerare a propunerii financiare din oferta contestatoarei.”