Expo Industry Satu Mare revine cu cea de-a IV-a ediție

Motto: Industria 4.0 – este la Satu Mare

Evenimentul mult așteptat al anului din punct de vedere economico-industrial, Expo Industry Satu Mare – ediția a IV-a îi așteaptă pe toți cei interesați, oferindu-le noi oportunități de încheiere a unor relații profesionale, dar și posibilitatea promovării pentru antreprenori. 11 mi de vizitatori la prima ediție, acum, aproximativ 41 de firme înscrise în acest an. Expozanții oferă 350 de locuri de muncă si toate astea fara ajutorul AJOFM- ULUI.

Așa cum sigur știți deja, Expo Industry Satu Mare este organizat sub egida SkyLine Events, fiind un eveniment important în rândul expozanților dintre cele mai importante industrii, ce se va desfășura anul acesta în perioada 13-15 septembrie, în Grădina Romei din Satu Mare.

„Cu cea de-a IV-a ediție ne-am propus să oferim, ca și până acum, cadru profesional și oportunitate de interconectare și socializare între expozanți, precum și între expozanți și public. Este întotdeauna o plăcere să fim promotorii și susținătorii profesioniștilor din diferite domenii, producătorilor autohtoni care știu să aducă plus-valoare comunității sătmărene și societății în care își desfășoară activitatea”, spune ing. Bura-Maksay István-Péter – organizator.

Închegarea relațiilor profesionale între profesioniști, la nivel județean și nu numai, este un aspect întotdeauna primordial, mai ales când vine vorba de susținerea reciprocă a companiilor locale.

Importanța evenimentelor de acest gen vizează industriile din diferite domenii ce își desfășoară activitatea în județul nostru, care de altfel este un punct important pe harta României, Satu Mare aflându-se la granița cu alte două țări din Europa.

„Schimbările constante din industriile precum cea de fabricare a mobilei, a textilelor, industria auto etc. ne determină an de an să ne dezvoltăm și transformăm pentru a ține pasul cu lumea și tehnologia de pretutindeni. Poziționarea noastră într-o zonă geografică extrem de avantajoasă din prisma localizării, precum și din pricina infrastructurii și a capacității forței de muncă extraordinare ne ajută an de an să creștem și să găzduim noi companii multinaționale globale.”, mai spune organizatorul Expo Industry Satu Mare.

Cu siguranță nu vă spunem nicio noutate cu faptul că și în acest an expozanții vor oferi noi oportunități în materie de cariere pentru cei interesați, promovându-și locurile de muncă disponibile, facilitând recrutarea directă.

Ca întotdeauna, se pregătește și un program cultural-artistic, inclusiv concerte, DJ, Rock și muzică ușoară, alături cu formații românești și maghiare.

Programul cultural-artistic a evenimentului: