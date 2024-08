Prima carte de parenting validată științific din România, coordonată de sătmăreanul Daniel David și Oana David

Lucrarea reprezintă o contribuție semnificativă în domeniul psihologiei familialeUniversitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță apariția primului Tratat de Intervenții Parentale Validate Științific din România, publicat la editura Polirom sub coordonarea profesorilor Oana David și a sătmăreanului Daniel David. Lucrarea reprezintă o contribuție semnificativă în domeniul psihologiei familiale, reunind expertiza celor mai renumiți specialiști din marile centre academice ale țării.

„Rolul calității parentingului pentru starea de bine a copiilor este în prezent unanim recunoscut și, în consecință, părinții se preocupă de cum pot deveni părinți mai buni. Odată însă cu accesul la multiple informații și resurse disponibile, deopotrivă părinții și profesioniștii întâmpină dificultăți în selectarea resurselor validate științific. Cartea de față este primul tratat de intervenții parentale validate științific dedicat sistematizării cunoașterii din acest domeniu de către experți din marile centre universitare din România. Volumul își propune să ofere ghidaj și trimiteri către protocoale de intervenție actuale și inovative, dezvoltând abilități parentale relevante pentru sănătatea mintală a copiilor. Ne propunem de asemenea diminuarea divergențelor existente chiar și între practicieni și clarificarea importanței validării științifice în selecția și implementarea intervențiilor parentale”, a afirmat prof. univ. dr. Oana David.

Lucrarea abordează diverse modele de înțelegere și intervenție parentală, punând accent pe ajustarea practicilor parentale în funcție de profilul psihobiologic al copilului. Se evidențiază importanța echilibrului între utilizarea întăririlor și a pedepselor, adaptate sensibilității și nevoilor individuale ale copiilor, pentru a asigura o dezvoltare armonioasă și sănătoasă.

La rândul său, prof. univ. dr. psih. Daniel David declară că „există extrem de mult amatorism și impostură asupra practicilor parentale. În pseudoștiință se inventează mecanisme și practici iluzorii, fără efecte pozitive, uneori chiar cu efecte negative sau se exagerează, prin generalizare excesivă, mecanisme sau practici uneori corecte și utile contextual, dar care nu funcționează ca panaceu (ex. totul să fie bazat pe recompensă și pe pozitiv; totul să fie in logica mindfulness; totul este despre creșterea stimei de sine etc.). Faptul că dorești să fii un bun părinte nu înseamnă că și stii cum! Dacă îți pasă de propriii copii, decât să apelezi la pseudoștiință și pseudopsihologi, mai bine te bazezi pe bunul simț. Aici însă facem un pas înainte! Psihologia familiei și a parenting-ului a acumulat sute de studii de specialitate care ne spun cum trebuie făcute lucrurile. Asta am încercat să facem în această lucrare, primul tratat pe această temă din țară, care sper să devină un ghid pentru specialiști și studenți și o sursă de orientare spre specialiști și practici parentale serioase pentru părinții responsabili.”

Tratatul prezintă și șapte principii practice esențiale pentru intervențiile parentale eficiente:Adaptarea practicilor parentale la profilul psihobiologic al copilului, recunoscând sensibilitățile acestuia la întăriri și pedepse.Evitarea extremelor în practicile parentale, precum utilizarea exclusivă a recompenselor sau a pedepselor, pentru a preveni impactul negativ asupra dezvoltării copilului.

Folosirea predominantă a întăririlor pozitive pentru copiii sensibili la recompense, cu utilizarea minimală și contextuală a pedepselor.Aplicarea pedepselor negative adecvate pentru copiii mai sensibili la consecințe, evitând pedepsele fizice și promovând reguli clare și interdicții constructive.

Combinarea echilibrată a întăririlor și pedepselor pentru copiii sensibili la ambele tipuri de stimuli, cu accent pe recompense.Intervenții personalizate și intensive pentru copiii cu sensibilitate scăzută la ambele tipuri de stimuli, cu implicarea specialiștilor în caz de necesitate.Implementarea intervențiilor într-un cadru de acceptare necondiționată, asigurând un mediu suportiv și iubitor pentru copil.Această lucrare se dorește a fi un instrument de referință atât pentru profesioniștii din domeniul psihologiei și educației, cât și pentru părinții care își doresc să adopte practici parentale informate și eficiente.Despre coordonatori:Prof. univ. dr. Daniel David este din Satu Mare și este profesor de științe cognitive clinice (psihologie clinică și psihoterapie) și supervizor în psihoterapii cognitive și comportamentale (CBT) format în SUA, cu experiență în domeniul CBT pentru familie și tulburări ale copilului și adolescentului. Este membru corespondent al Academiei Române și membru al Academiei Europene (Academia Europaea).Prof. univ. dr. Oana David este profesor de psihologie clinică și psihoterapie, supervizor în psihoterapii cognitive și comportamentale (CBT) format în SUA, cu specializare în CBT pentru familie, practici parentale și tulburări ale copilului și adolescentului. Conduce Clinica Universitară de Psihologie a UBB și coordonează la nivel național consorțiul implicat în proiectul World Mental Health International College Student Initiative al Harvard Medical School și OMS.Prin publicarea acestui tratat, România face un pas important în promovarea practicilor parentale validate științific, contribuind la îmbunătățirea sănătății mintale și a bunăstării copiilor și familiilor din întreaga țară.