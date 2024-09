Cadrele didactice de la Grigore Moisil s-au pregătit temeinic pentru noul an școlar

Luni, 09.09.2024, începând cu ora 9:00, zâmzetul copiilor nerăbdători să-și cunoască atâta colegii, dar și învățătorii, s-a auzit în curtea școlilor din Municipiul Satu Mare.

Prima zi pentru copii de la Școală Gimnazială ,,Grigore Moisil” a fost plină de emoție și bucurie, acolo unde au fost întâmpinați de învățătorii, care cu trădă și dedicare au pregătit sălile de clasă cu culoarea tinereții. Doamnele învățătoare, Pop Gabriela, Domuța Câmpean Mirela, Sarca Andreea și Delia, le-au deschis copiilor noi drumuri, către călătorii interesante, care să-i ajute la dezvoltarea și inițierera lor în viață. Alături de părinți, copii au trecut pragul școlii, cu ghiozdanele pregătite. Momentul emoționant a fost atunci când din glasurile acestora s-a auzit Imnul României.

,,Mi-am pregătit materialul pentru cei mici cu mult drag, am încercat să folosim materiale cât mai colorate, deoarece, foarte mult contează pentru ei și doresc să-i întâmpin cu foarte mult drag în prima lor zi de școală, iar această amintire s-o păstreze peste ani. ” a declarat Domuța Câmpean Mirela.

,,Noi, învățătorii, avem câteodată mai multe emoții decât copii, abia așteptăm să-i cunoșteam și să trecem împreună prin tainele școlii. Ne-am pregătit timp de două săptămâni pentru această zi specială și sperăm să fie totul conform planului, iar copii să se simtă în largul lor, ca într-o mare familie, alături de noi. ” a spus pentru Gazeta de Nord Vest, Sarca Andreea.

,,I-am așteptat cu emoție, ne-am pregătit pentru un nou început. Le dorim succes tuturor elevilor. Pornim pe acest drum împreună, am speranța ca va fi un an frumos, magic, de poveste. Le transmit părinților că pot avea încredere deplină, atât în învățători, cât și în propriilor lor copii. Pregătirea a fost intensă, ne-am pus toată energia în pregătire și am încercat să decorăm sălile de clasă cu magia unei prime zile de seninătate.” a declarat doamna învățătoare, Delia.

,,Ca de fiecare data, prima zi de scoala este una cu o mare încărcatura emotionala, in special pentru boboceii claselor pregatitoare.

Am pregatit pentru ei multe suprize, am decorat clasa intr-un mod cat mai cald si primitor pentru a le face intrarea in scoala cat mai usoara, tinand cont de particularitatile de varsta. I-am asteptat cu mult drag si nerabdare, cu mari emotii, dar, totodata, increzatoare si cu convingerea ca noul an scolar va fi unul plin de satisfactii.” a declarat Pop Gabriela.