Ce fotbal? Ce meserie? Câtă bucurie…?

N-ar fi rău să trec în revistă celelalte rezultate ale echipelor noastre naționale. Naționala de sub 15 ani (selecționer Alexandru Ciobanu) a avut patru meciuri test în compania echipelor de sub 16 ani ale cluburilor Rapid, Steaua, Dinamo și FCSB. Rezultatele, pe lângă că nu le cunosc, chiar n-au nici o importanță. Echipa României sub 16 ani (selecționer Nicolae Roșca) a jucat două meciuri amicale la Buftea în compania echipei similare a Cehiei. Scoruri 2-2 și 1-0. Cei sub 17 ani (antrenor Nicolae Grigore) au participat la un turneu de patru echipe în Polonia unde s-au clasat pe locul doi cu rezultatele: 1-1 cu Norvegia; 2-2 cu Polonia; și 1-0 cu Muntenegru. Reprezentativa sub 18 ani, sub bagheta lui Adrian Dulcea, a avut un stagiu de pregătire în Moldova unde a învins reprezentativa similară a gazdelor cu 3-0 și 5-0 în cele două jocuri programate.

Să le acordăm o atenție mai deosebită celor cu vârstă mai ridicată. Cei sub 19 ani, sub comanda lui Ion Marin, a disputat două jocuri în Finlanda în compania țării gazdă de aceeași vârstă. Au terminat primul cu un scor alb, în al doilea victoria revenindu-ne cu 4-0 (Cercel 2, Fălcușan și Tarbă autorii golurilor). La sub 20 de ani a început o nouă ediție a Ligii elitelor U20. În primul meci, la Arad, selecționata aleasă de Costin Curelea conducea în minutul 52 cu 2-0 în fața Germaniei. Am pierdut cu 2-3. Al doilea joc, disputat în deplasare, a adus o nouă înfrângere pentru noi: 0-2. La sub 21 de ani antrenorul Daniel Pancu n-a prea fost inspirat în preliminariile EURO 2025. După o victorie chinuită la Târgoviște cu 1-0 (gol Louis Munteanu) și instalarea pe primul loc al clasamentului, a urmat un șir de decizii curioase ale lui Pancone în care a început jocul din Finlanda cu cinci rapidiști în teren, decizii care au culminat cu o înfrângere rușinoasă în Finlanda: 0-2. Nu mai suntem la mâna noastră în tentativa de a ocupa unul din primele două locuri. Folosirea a cinci rapidiști în meciul cheie din această toamnă a fost un răspuns revanșard pentru faptul că la U19, Ion Marin (antirapidist declarat, știu asta pentru că am jucat împotriva lui prin 1973) și-a bătut joc de tânărul de 17 ani, Gabriel Gheorghe (Rapid), pe care l-a trimis la încălzire pe finalul partidei chiar dacă nu mai avea dreptul la schimbări în acel meci. Această dispută Rapid – Dinamo la nivel de selecționate naționale nu are ce căuta! I-aș sancționa drastic atât pe Ion Marin cât și pe Pancone.

Să revenim la campionatul nostru. Ne așteaptă o etapă interesantă în care primele trei clasate joacă în deplasare iar următoarele trei acasă. Dacă mai adaugăm că patru din ultimele cinci echipe joacă acasă s-ar putea să credem că va fi o etapă a oaspeților. Așa să fie?

Rapid – „U” (luni, ora 21) Derbiul etapei. Ultima partidă a etapei pare să fie și cea mai interesantă și cu jucătorii veniți de pe la naționale cei mai odihniți. Respect majoritatea dintre dumneavoastră care țineți pumnii pentru „șepcile roșii” dar nu mă pot delimita de pasiunea vieții mele din sport.

CFR – FCSB (duminică, ora 21) Dacă ne-am uita la clasamentul din ediția încheiată la sfârșitul primăverii, acesta ar trebui să fie derbiul etapei. Din păcate disputele din Europa le-a cam bulversat pe combatante, având rezultate sub așteptări. Să menționăm totuși că fiecare are câte o partidă restanță.

Dinamo – Slobozia (vineri, ora 21) Ambele echipe au obținut rezultate peste așteptări. Dacă la Dinamo se poate spune că au un lot la nivelul locului pe care îl ocupă, cei din Slobozia nu pot da „vina” decât pe antrenor. Atenție! Mihalcea e dinamovist. Dar și profesionist.

Poli Iași – Univ. Craiova (duminică, ora 18,15) Olteanul Emil Săndoi, noul antrenor al moldovenilor, revine în forță în campionatul românesc?

Petrolul – Farul (sâmbătă, ora 21,30) Mă cuprind fiori când scriu aceste nume de echipă. Ambele au rezonanțe dogite și dogărite (iar mi-a scăpat o licență). Cică Dridea (87 de ani) și Tufan (81 de ani) or fi în tribună? Jocul de până acum al ambelor echipe a cam lăsat de dorit.

Buzău – Galați (sâmbătă, ora 18,45) La prima vedere partida este cam dezechilibrată. Să vedem totuși dacă plecarea prepeliței și sosirea oltenilor Neagoe la cârmă, Lazar în poartă și Albu (Dragoș) în teren vor suplini plecarea lui Grigore (tot Dragoș), Benzar (Daniel) și Mihaiu.

UTA – Hermannstadt (luni, ora 18) Arădenii nu au câștigat nici un meci acasă. Nici nu au pierdut. Sibienii nu au luat nici un punct în deplasare, dar au un meci restanță. Statistica asta dispare pentru una din echipe. Dacă înving sașii dispar ambele aserțiuni.

Sepsi – Botoșani (vineri, ora 18) Cenușăreasa etapei. Programată în deschiderea etapei pare a fi cea mai insipidă partidă din această săptămână. Ce-ar fi să întoarcem pe dos zicala „La pomul lăudat să nu te duci cu sacul!”?

Opriți războaiele!