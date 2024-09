Vineri, 13 septembrie 2024, compozitorul Eric Deac își lansează albumul ,,Please, everybody” la Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti”, de la ora 19:00. În premieră, în cadrul emisiunii ,,Actualitatea sătmăreană” de la Nord-Vest TV, moderată de Florin Mureșan, acesta a dezvăluit rețeta inspirației și a ambiției. Eric nu este băiatul lui tata (Mircea Deac). Eric are cariera sa proprie, carieră a cărei orizonturi sunt multiple. Salutăm atașamentul de care au dat dovadă cei opt artiști, majoritatea membri ai Orchestrei Filarmonicii ,,Dinu Lipatti”, în demersul lor de a-l sprijini pe foarte tânărul sătmărean în lansarea primului său album.

,,Nu mai sunt elev, am 18 ani, fix anul acesta am terminat la liceul german ,,Johann Ettinger” și am dat admiterea pentru medicină, unde, din fericire, am intrat la UMF Cluj Napoca. Am sapte piese, trei pot fi cantate cu versuri și cu full band, iar celelalte patru, eu și pianul. Mereu îmi plăcea să am piesele mele, îmi plăcea să fac coveruri la piese, dar, de la 4 ani, de cand am început să cânt la pian, încercam să mă gândesc ,,outside the box”, cum s-ar spune în engleză, îmi făceam ideile mele. Chiar de 4 ani, de când am început să înregistrez acest album, am o tehnică: fredonez în baie, în timp ce fac ceva de mâncare, peste tot, iar când găsesc o idee destul de bună, mi-o înregistrez pe telefon. Cred că am 1500 de înregistrări…ori pe pian, ori pe chitară, ori pe voce și, într-un final, piesele reies ca si un puzzle, din acest motiv există atât de multe schimbări. Am încercat cumva să le fac pe plac tuturor, să mulțumesc o mulțime mult mai mare, și puteți să vă așteptați la un stil clasic, un stil de rock, baladă rock, chiar și pop. E un fel de amalgam de mai multe stiluri.

Pe timpul pandemiei, eram cumva arestat la domiciliu, toți am fost, și m-am gândit să compun ceva, de al meu. Eram foarte influențat de albumul ,,The Wall” de la Pink Floyd. Acest tip avea probleme mintale, și am zis că vreau să văd cum ar fi din perspectiva unui alt om să facă o operă. Mă gândeam la un album conceptual, dar până la urmă, am cam abandonat ideea și s-a născut ,,Please everybody”, albumul meu, pe care îl voi lansa pe 13 septembrie de la ora 19, la Filarmonica de Stat Dinu Lipatti. Din 2020, am tot pus la acel puzzle, iar in 2022 spre final, 2023 chiar, am finalizat înregistrarea la Csaba Szadvari la studio și mă gândeam că o să-l postez în acel an, până mai aveam 16 ani, pentru că eu sunt din 28 ianuarie 2006.Până în clasa a 11-a, voiam să dau la conservator, după am zis că îmi place chimia și am văzut că celorlalți din jur le plăceau biologia și se bazau mult pe asta. Apoi m-am gândit că am ceva în plus, mie îmi plăcea și chimia, apoi am parcurs niște ore cu un profesor de biologie din Cluj (care a rămas fascinat de melodiile mele), iar așa am reușit.” a declarat Eric Deac în cadrul emisiunii.

Adrian Lupescu