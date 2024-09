Donează și tu rechizite pentru copii defavorizați din Satu Mare

Asociația „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului din municipiul Satu Mare” face un apel către comunitatea locală, invitându-i pe sătmăreni să fie alături de copiii din medii defavorizate la începutul noului an școlar. Asociația solicită sprijinul cetățenilor prin donarea de rechizite școlare pentru copiii de toate vârstele care beneficiază de serviciile oferite de aceasta.

Orice contribuție este binevenită – caiete, creioane, stilouri, penare – toate sunt necesare pentru a asigura copiilor un început de an școlar reușit. Rechizitele pot fi aduse la Centrul de zi „Sfânta Tatiana”, situat pe Aleea Trotușului, Nr. 1A, în cartierul Micro 15.

„Orice gest, oricât de mic, poate face o diferență uriașă în viața acestor copii. Împreună putem să le oferim șansa unui viitor mai bun”, au declarat reprezentanții Asociației.

Daca doriti sa faceti o donatie pentru sustinerea activitatilor la Centrul de zi pentru copii ”Sfanta Tatiana” al Asociatiei „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului Satu Mare”, avand Codul fiscal 27220342, puteti folosi

contul in lei: RO46CECESM0130RON0363930

si

contul in euro: RO05CECESM01C1EUR0391292

Swift: CECEROBUXXX,

deschise la CEC Bank Satu Mare.