EVENIMENT. Expo Industry Satu Mare revine cu cea de-a IV-a ediție

Evenimentul mult așteptat al anului din punct de vedere economico-industrial, Expo Industry Satu Mare, ediția a IV-a a avut loc în acest final de săptămână, respectiv 13-15 septembrie, în Grădina Romei din Satu Mare.

Sătmărenilor interesați li s-au oferit noi oportunități de încheiere a unor relații profesionale, dar și posibilitatea promovării pentru antreprenori.

Așa cum sigur știți deja, Expo Industry Satu Mare este organizat sub egida SkyLine Events, fiind un eveniment important în rândul expozanților din cele mai importante industrii.

„Cu cea de-a IV-a ediție ne-am propus să oferim, ca și până acum, cadru profesional și oportunitate de interconectare și socializare între expozanți, precum și între expozanți și public. Este întotdeauna o plăcere să fim promotorii și susținătorii profesioniștilor din diferite domenii, producătorilor autohtoni care știu să aducă plus-valoare comunității sătmărene și societății în care își desfășoară activitatea”, a spus ing. Bura-Maksay István-Péter, organizatorul evenimentului.

Importanța evenimentelor de acest gen vizează industriile din diferite domenii ce își desfășoară activitatea în județul nostru Închegarea relațiilor profesionale între profesioniști, la nivel județean și nu numai, este un aspect întotdeauna primordial, mai ales când vine vorba de susținerea reciprocă a companiilor locale.

Importanța evenimentelor de acest gen vizează industriile din diferite domenii ce își desfășoară activitatea în județul nostru, care de altfel este un punct important pe harta României, Satu Mare aflându-se la granița cu alte două țări din Europa.

„Schimbările constante din industriile precum cea de fabricare a mobilei, a textilelor, industria auto etc. ne determină an de an să ne dezvoltăm și transformăm pentru a ține pasul cu lumea și tehnologia de pretutindeni. Poziționarea noastră într-o zonă geografică extrem de avantajoasă din prisma localizării, precum și din pricina infrastructurii și a capacității forței de muncă extraordinare ne ajută an de an să creștem și să găzduim noi companii multinaționale globale.”, a mai spus organizatorul Expo Industry Satu Mare.

Cu siguranță nu vă spunem nicio noutate cu faptul că și în acest an expozanții au oferit noi oportunități în materie de cariere pentru cei interesați, promovându-și locurile de muncă disponibile, facilitând recrutarea directă.

La deschiderea oficială a evenimentului care a avut loc vineri, 13 septembrie, începând cu ora 14.00, au fost prezenți prefectul Ioan Tibil, Daniela Culic, directorul Camerei de Comerț și Industrie Satu Mare, Lucian Nistor de la UNPR, Kinga Ardelean de la Zauner România.

Ca întotdeauna, în cadrul evenimentului s-a pregătit și un program cultural-artistic, inclusiv concerte, DJ, rock și muzică ușoară, alături de formații românești și maghiare.

Programul cultural-artistic al evenimentului:

13 Septembrie

18.00-18.25 Parada modei by D’or

18.30-19.45 Inedit

20.00-21.55 Mentol Artist by Untold

22.00-23.30 Lotfi Begi

14 Septembrie

18.00-18.45 Ella Bella

19.00-19.45 Cvartetul Fourever

20.00-20.45 Alexandra Sorian

21.00-21.45 Natalia Bendre

22.00-22.45 Josh&Betti

23.00-23.45 Bibi & Band

23.50-23.59 Laser Show

15 Septembrie

18.00-18.25 Egri Csodaszarvas

18.30-18.55 Dans Modern

19.00-19.20 Lara Pfau

19.25-19.55 Boci

20.00-20.45 Bertici Fivérek

21.00-21.45 Xáná

22.00-23.30 Dr Brs, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor

Karina Brodi