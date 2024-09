ÎNCEPUT. S-a dat startul noului an școlar cu festivități pline de emoție și entuziasm

Școlile din întregul județ și-au deschis porțile începând cu dimineața zilei de 9 septembrie. Astfel, curțile școlilor și liceelor de top din Satu Mare au fost pline de elevi emoționați și dornici de cunoaștere. Acum, vor urma 36 de săptămâni de studiu, până la finalul anului, iar prima vacanță pentru elevi va fi în octombrie 2024.

Anul şcolar 2024 – 2025 este structurat pe cinci module şi cinci vacanţe pentru elevi, între care şi aşa-numita vacanţă de schi, care a fost decisă de fiecare judeţ în parte.

Așadar, primul modul de curs, început luni, 9 septembrie, se va desfășura până vineri, 25 octombrie 2024.

Programul naţional ”Şcoala altfel” şi Programul ”Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 9 septembrie 2024 – 30 mai 2025, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, în module diferite.

„A sunat clopoțelul! Odată cu începerea noului an școlar apar o mulțime de oportunități pentru copiii noștri. Vă doresc să profitați de ele, de profesorii bine pregătiți din școlile sătmărene, de condițiile bune din clase. Să studiați, să arătați curiozitate și entuziasm pentru învățare. Vă doresc mult succes în noul an școlar!”, a precizat primarul Kereskenyi Gabor.

De asemenea, Primăria municipiului Satu Mare le-a transmis tuturor, copii, elevi, cadre didactice și părinți, un an școlar plin de realizări și rezultate pe măsură, asigurându-i de implicare pe tot parcursul anului.

„Dragi elevi, e timpul să deschidem o nouă ușă către cunoaștere! Să fiți curajoși, încrezători și să învățați cu bucurie! Mult succes în noul an școlar! Protecția voastră este prioritatea noastră!” au scris cei de la ISU Satu Mare, pe paginile de socializare.

Președintele Partidului Social Democrat Satu Mare, Mircea Govor, le-a transmis elevilor un an școlar plin de realizări, în care excelența să vă fie sursă de inspirație și motivație.

„O zi încărcată de emoții și bucurie, odată cu începutul noului an școlar. Adresez cele mai calde felicitări și urări de succes tuturor cadrelor didactice, elevilor și părinților, al căror angajament și implicare stau la baza întregului proces educațional. Dragi elevi, vă urez un an școlar plin de realizări, în care excelența să vă fie sursă de inspirație și motivație pentru atingerea potențialului vostru maxim.

Mult succes tuturor în acest an școlar! Fie ca Bunul Dumnezeu să vă protejeze și să vă binecuvânteze!”, a spus Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare.

Emoții în curtea Colegiului Național „Ioan Slavici”

Începând cu ora 9.00, s-au deschis porțile Colegiului Național „Ioan Slavici”, unde sute de elevi, părinți și profesori au pășit cu entuziasm spre curtea liceului unde a avut loc festivitatea de deschidere a noului an școlar 2024-2025.

Printre cei prezenți la eveniment, au luat cuvântul Alina Dragoș, directorul Colegiului Național „Ioan Slavici”, Ionela Manda, director adjunct al Colegiului și inspectorul IPJ Satu Mare, Felicia Hrihorișan.

„ Dragi elevi, începem și acest an școlar cu un vis, cu o speranță și cu determinarea de a transforma obstacolele în oportunități. Fiți mereu pasionați de cunoaștere, entuziaști în creativitate! Mult succes tuturor, minte ageră și înțelepciune!”, a spus directorul Colegiului Național „Ioan Slavici” din Satu Mare, Alina Dragoș.

În cadrul festivității, Imnul Național al României a fost interpretat de tinerii membri ai trupei Draft 101, iar în încheiere a cântat Alexandra Sorian, elevă a Colegiului Național „Ioan Slavici”.

Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” din Satu Mare a marcat începutul noului an școlar

Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” din Municipiul Satu Mare a intrat în noul an școlar, începând tot cu ora 9:00, atunci când a avut festivitatea de deschidere.

Despre importanța și semnificația deschiderii noului an școlar au vorbit directorul Mondici Claudiu-Iosif, Anișoara Boitor, Inspector şcolar general, Eva Faragău, iar părintele Cristian Boloș a binecuvântat începutul de an școlar.

Început plin de respect și emoție la Colegiul Național ,,Doamna Stanca” din Satu Mare

Colegiul Național ,,Doamna Stanca” din Municipiul Satu Mare a avut festivitatea de deschidere a noului an școlar, luni, 9 septembrie, începând cu ora 9:30. În curtea școlii, liceeni s-au prezentat cu respect și căldură față de profesori și diriginți, care i-au întâmpinat în noul an școlar. Despre importanța și semnificația deschiderii noului an școlar au vorbit: directoarea Colegiului, Nicoleta Kichel, Anișoara Boitor, inspector şcolar general, agentul principal de poliție, Filimon Adina, absolventa Colegiului Național ,,Doamna Stanca”, care a transmis mesajul Ministerului Afacerilor Interne, directorul adjunct, Mariana Tomoioagă. ,,Stimați invitați, dragi elevi, stimați părinți, dragi colegi!Vă spunem bun venit în universul Colegiului Național DOAMNA STANCA și ne exprimăm bucuria revederii tuturor. Fiecare început de an școlar reunește oameni mici și mari, emoții, așteptări și speranțe.Crearea unei identități puternice este o prioritate pentru fiecare școală.

DRAGI ELEVI, Școala este locul fundamental al formării noastre, iar Educația este cheia care deschide uși spre VIITOR. Integrând tradiția cu metodele moderne, ne dorim să experimentați sentimentul apartenenței la o comunitate puternică, echipa Doamna Stanca. STIMAȚI PĂRINȚI, vă mulțumim pentru încredere. În calitate de parteneri educaționali, rolul dumneavoastră este essential.Școala noastră este mereu deschisă pentru dialog și colaborare, și vă asigurăm că împreună putem crea un mediu educațional sigur, unde fiecare copil se poate dezvolta armonios. Dragi colegi DASCĂLI, veți fi mereu alături de ei, conducându-i prin labirintul cunoașterii și al emoțiilor. Vă mulțumim pentru preocuparea permanentă de a identifica şi a pune în valoare potențialul fiecarui elev.” a spus Nicoleta Kichel, director Colegiul Național ,,Doamna Stanca”.

Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare a deschis noul an școlar 2024-2025 sub semnul valorilor și al continuității

În lumina caldă de septembrie, Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare a deschis un nou an școlar cu încredere, cu certitudinea continuității, sub semnul valorilor unei educații de calitate. Ceremonia deschiderii anului școlar 2024-2025, a început de la ora 10.00.

Festivitatea s-a deschis cu prezentarea bobocilor de liceu și a celor de gimnaziu, mai apoi urmând ca Vasile Onea să rostească rugăciunea de bineuvântare a noului an școlar.

Prezenți la eveniment au fost prefectul Ioan Tibil, directorul cancelariei, Radu Iancu, inspectorul școlar general Anișoara Boitor, Adelin Ghiarfaș, viceprimar al municipiului Satu Mare, Liviana Chiorean de la Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, Anca Mateian, președintele asociații de părinți și directorul adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Nicoleta Cherecheș.

Când va fi prima vacanță la școală

Începând cu anul școlar 2022-2023, de când s-a renunțat la semestre și s-a trecut la module de învățare, s-a luat decizia generalizării vacanței de toamnă. Astfel, în anul școlar 2024-2025, prima vacanță din octombrie va fi atât pentru elevii din școala generală, clasele I-VIII, cât și pentru cei din liceu, clasele IX-XII.

Vacanța de toamnă în calendarul anului școlar 2024-2025 va fi la sfârșitul lunii octombrie, de sâmbătă, 26 octombrie 2024, și va dura până duminică, 3 noiembrie 2024.

Când vor avea elevii vacanțe

A doua vacanță din anul de curs este cea de Crăciun, respectiv vacanța de iarnă, care va începe sâmbătă, 21 decembrie 2024 și va dura până marți, 7 ianuarie 2025.

A treia vacanță din anul școlar 2024-2025 este vacanța de schi. Vacanța mobilă sau vacanța de schi, așa cum a fost numită, va avea o durată de o săptămână. Ca perioadă de timp, vacanța de schi se va desfășura între modulele de curs III și VI, în funcție de fiecare unitate de învățământ.

A patra vacanță pentru elevi va începe vineri, 18 aprilie 2025 și va dura până duminică, 27 aprilie 2025.

Vacanța de vară 2025 este și ultima perioadă de vacanță a anului școlar în curs, și va începe de sâmbătă, 21 iunie 2025 până duminică, 7 septembrie 2025.

Karina Brodi