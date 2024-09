Focare de rabie în județ. DSVSA Satu Mare a efectuat un număr de 65 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare

În această săptămână medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. – Serviciului

Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 65 controale

în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare.

Datorită faptului că în județul nostru au evoluat, focare de rabie, la câini și la vulpi în

mediul silvatic, rugăm toți deținătorii de carnasiere (câini, pisici), să contacteze

medicul veterinar concesionar, pentru a solicita vaccinarea antirabică a acestora, în

special a celor care nu au fost vaccinați în campania anterioară.

Atenție, Rabia este o boală mortală, atât la om cât și la animale.

Primăriile, sunt responsabile de gestionarea carnasierelor fără stăpân, de pe raza

administrativ teritorială. Acestea au printre altele, următoarele responsabilități

– Capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea,

sterilizarea și contorului bolitor câinilor in adăposturi se realizează cu respectarea

normelor și măsurilor sanitar veterinare înscrise în OUG – 155/2001

– Informează populația despre existența unui focar de rabie la câini fără stăpân și

dispun măsuri urgente de prevenire a infectări cu virusul Rabic,

În Uniunea Europeană, evoluează Influență Aviară – cu focare primare sau

secundare la pasări din exploatații non profesionale și păsări sălbatice : în Franța,

Germania, Portugalia, Cehia, Belgia, Danemarca, Olanda, Spania.

Și în această săptămână, conform programului de activitate stabilit, au fost verificate

exploatații profesionale și non profesionale de animale, depozite de cereale și furaje,

cabinete sanitare veterinare, farmacii veterinare, urmărindu-se condițiile de bio

securitate, zoo igienă și de bunăstare a animalelor, în direcția depistării timpurii a

P.P. Africane., Influenței Aviare, P.M. Rumegătoare., monitorizarea și eliminarea

subproduselor improprii consumului uman, existența echipamentelor de protecție,

asigurarea unor stocuri de substanțe dezinfectante, dezinsectante și raticide.

În urma acestor controale au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, în valoare

totală de 3.200 lei – din care 2 sancțiuni contravenționale în exploatații non

profesionale, din localitățile Pir 1, ( 1 x 1.600 lei), Mădăras 1, ( 1 x 1.600 lei) și 10

avertismente pentru 10 exploatații non profesionale din localitățile – Sărăuad 3,

Sanislău 2, Bixad 2, Orașu Nou 1, Vama 1, Certeze 1, pentru – vânzarea sau

înstrăinarea în orice mod a animalelor, fără documentele prevăzute de legislația

sanitară veterinară în vigoare și pentru nepredarea mărcilor de identificare

auriculară/crotaliilor și/sau a pașapoartelor în cazul bovinelor, de la animalele

sacrificate sau moarte.

În această perioadă, evoluează în Uniunea Europeană, Pestă Porcină Africană în

Cehia, Germania, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, România, Estonia, Ungaria,

Grecia, Slovacia, Croația și Suedia.

În județul Satu Mare, nu mai există restricții sanitare veterinare, datorate Pestei

Porcină Africane.

Având în vedere evoluției mai multor focare de boală în România, vă informăm

că, Pesta Micilor Rumegătoare este o boală virală gravă, care nu afectează

omul, dar afectează rumegătoarele mici, respectiv ovinele și caprinele. Boala

se transmite în principal prin contact direct. Mortalitatea în cazul animalelor

infectate poate ajunge la 70%. DSVSA Satu Mare solicită operatorilor

economici din județ implicați în activitatea de comerț cu rumegătoare să

acorde maximă atenție acestei boli pentru ași proteja efectivele de rumegătoare

mici. Rugam crescătorii de animale sa evite orice mișcare a animalelor,

în această perioadă.

Orice caz de îmbolnăvire sau moarte se comunica în regim de urgență

medicului veterinar!

Orice suspiciune de boală trebuie notificată în cel mai scurt timp și la DSVSA

Satu Mare.

Datorită temperaturilor extrem de ridicate, caniculare, recomandăm tuturor

crescătorilor de animale, să respecte condițiile de bunăstare a animalelor pe

care le dețin, prin asigurarea de apă potabilă la discreție, asigurarea de locuri

umbroase, copertine sau umbrare, hrană de bună calitate adaptată cantitativ

acestor condiții, dar și stropirea periodică cu apă a animalelor.

Evitarea transporturilor lungi, atât pentru animalele mari cât și pentru animalele

de companie.

Iubitori de animale, pot asigura apă potabilă, în vase de unică folosință, în

diferite zone ale localităților și pentru animalele fără stăpân.

Pentru orice fel de sesizare, reclamație în domeniul sanitar veterinar și pentru

siguranța alimentului, vă rugăm să apelați CALL CENTER, la numărul de

telefon 0800826787 sau DSVSA SATU – MARE – 0261715956, 0760789016.