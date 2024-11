Două lucrări tematice importante, lansate de Facultatea de Științe Juridice a UVVG

Facultatea de Științe Juridice a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a lansat în cadrul „Săptămânii Cărții” la UVVG două volume de interes, pentru studenți și masteranzi, dar și pentru pasionați de cunoaștere a domeniului.

„Drept și societate. Tendințe și perspective în context național și internațional”, este o lucrare amplă, aflată la a treia ediție, coordonată de conf. univ. dr. Daniel Berlingher, decan al Facultății de Științe Juridice din cadrul UVVG, respectiv conf. univ. dr. Daniela Creț și conf. univ. dr. Anca Moroșeț. Cunoașterea reglementărilor juridice este fundamentală în societatea actuală în virtutea principiului „nemo censetur ignorare legem” (nimeni nu se poate prevala de necunoașterea legii). Acest adagiu latin exprimă prezumția că toți cetățenii cunosc legea și că o persoană nu poate fi apărată de răspundere invocând necunoașterea prevederilor acesteia.

„În primul rând aș vrea să mulțumesc pentru implicare și sprijin doamnei rector prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, partenerilor din acest proiect: Tribunalul Arad, Baroul Arad, Facultatea de Drept a Universității din Uzhhorod – Ucraina, Asociația privind cooperare educațională și științifică internațională. Prezentarea volumului a fost realizată de doamna prof. univ. dr. Verginia Vedinaș și domnul prof. univ. dr. Ioan Leș, recunoscuți drept doi dintre cei mai prestigioși practicieni și teoreticieni ai dreptului pe plan național și internațional, a căror contribuție este esențială în definirea conexiunii dintre teorie și practica juridică. În calitate de responsabil al acestui proiect sunt profund recunoscător echipei editoriale și autorilor pentru efortul și dedicarea lor, care s-au materializat într-o lucrare de excepție. Lansarea acestui volum marchează nu doar un moment de realizare, ci și o invitație la dialog pentru toți cei care doresc să contribuie la dezvoltarea unei societăți mai echitabile și mai bine înțelese prin prisma dreptului. Îmi doresc ca această lucrare să inspire cititorii să exploreze mai profund cum dreptul poate deveni un instrument real de transformare socială, unindu-ne eforturile pentru un viitor mai just și mai echilibrat. Acest volum nu doar că aduce claritate asupra interdependențelor dintre drept și societate, ci oferă și un cadru de referință pentru analizarea și soluționarea problemelor juridice actuale. Este o lucrare ce îndeamnă la reflecție, stimulând dezvoltarea unei perspective critice și constructive asupra rolului dreptului în promovarea valorilor sociale fundamentale. Sunt convins că acest demers va inspira noi cercetări și inițiative în comunitatea noastră academică.”, apreciază conf. univ. dr. Daniel Berlingher, decan al Facultății de Științe Juridice a UVVG.

Editarea volumului reprezintă rolul activității de cercetare științifică a unor specialiști din domeniul juridic, economic și socio-uman, atât din plan național, cât și internațional. Acesta, prin temele abordate, oferă o posibilitate pentru a explora atât dreptul public, cât și cel privat național și internațional, cu scopul de a extinde înțelegerea noastră colectivă și de a promova perspective mai profunde asupra implementării normelor juridice în diferite contexte naționale și internaționale.

Cea de-a doua lucrare lansată de Facultatea de Științe Juridice în această săptămână, a fost „Familia în contextul provocărilor actuale – reglementări naționale, europene și internaționale”. Volumul evidențiază, după cum îi spune și titlul, aspectele de care se lovește familia în această societate modernă, într-o continuă schimbare.

„Familia ca entitate socială este temelia noastră, temelia de la care fiecare dintre noi am început să ne ridicăm aripile, să învățăm să „zburăm”, să visăm și să credem că totul va fi posibil dacă ne pregătim temeinic. Personal, am avut aceleași gânduri, același parcurs și chiar dacă la început nu am știut ce vreau să fac exact, m-am regăsit în domeniul universitar, în urmă cu mulți ani. Familia este cea care ne îndrumă și ne dă sprijin pe tot parcursul vieții, și din acest punct de vedere, am vrut să evidențiem aspecte ale acesteia. Provocările, în contextul actual, sunt nenumărate: divorțurile, creșterea numărului de căsătorii între persoane de același sex, numărul mare de avorturi și multe altele. Toate aceste probleme trebuie să încercăm să le contracarăm, să le găsim soluții. Din acest punct de vedere, am vrut, alături de colegii cu care am lucrat la acest volum, să aducem soluții și perspective diferite asupra acestor provocări. Mulțumesc pentru tot sprijinul acordat doamnei rector, prof. univ. dr. habil. Coralia Cotoraci și colegilor care au contribuit la realizarea acestei lucrări importante”, apreciază conf. univ. dr. Daniela Creț, prodecan al Facultății de Științe Juridice a UVVG.

„Săptămâna cărții la UVVG” e un prilej de mare bucurie pentru pasionații de lectură, de cunoaștere. Sunt mândră și recunoscătoare fiecăruia dintre colegii noștri care, prin cunoaștere și dăruire, își aduc contribuția la dezvoltarea bagajului de cunoștințe a studenților și a comunității. Apreciez munca și rezultatele reprezentanților Facultății de Științe Juridice, precum și a distinșilor lor colaboratori din domeniu care și de această dată, au alocat din timpul lor cercetării și furnizării unor idei fundamentate pe probleme atât de actuale”, afirmă rectorul UVVG, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci.

Lucrările au fost publicate în cadrul a două proiecte ample susținute de Asociația pentru Cultură, Educație și Tineret „Vasile Goldiș” Arad, Centrul Cultural Județean Arad, precum și Centrul Municipal Cultural Arad.