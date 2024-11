MIRCEA GOVOR, îndemn către sătmăreni: ”Pe 1 decembrie votați PSD, echilibrul de care avem nevoie!”

Președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, care este și principalul candidat al social democraților sătmăreni la Camera Deputaților, i-a îndemnat pe sătmăreni, în cadrul unei conferințe de presă, să voteze PSD, partidul care reprezintă echilibrul de care societatea românească are acum nevoie în această perioadă tulbure. La conferința de presă au fost prezenți toți candidații PSD la alegerile parlamentare, printre care și Aurelia Fedorca, poziția întâi la Senat, sau Adrian Micle, poziția a doua la Camera Deputaților.

În cele ce urmează redăm integral intervențiile celor trei principali candidați la alegerile parlamentare din 1 Decembrie.

MIRCEA GOVOR

Dragi sătmăreni,

Alegerile parlamentare reprezintă mai mult decât un exercițiu democratic – ele stabilesc direcția guvernării pentru următorii patru ani.

România este la răscruce! Nu ne putem lăsa țara să cadă pradă haosului, divizării și nesiguranței.

Alegerile parlamentare reprezintă un moment crucial pentru viitorul României – iar împreună putem garanta stabilitatea și dezvoltarea pe care țara noastră le merită. PSD este echilibrul între extremele politice care amenință viitorul.

Știm ce s-a întâmplat în trecut când partidele de dreapta au fost la guvernare: tăieri de pensii și salarii, închiderea spitalelor, neglijarea investițiilor în infrastructură și educație, instabilitate politică și economică. Aceste greșeli nu trebuie să se repete!

Noi, PSD, am demonstrat că guvernăm pentru oameni: am crescut pensiile și salariile, am investit în spitale, școli și drumuri, am sprijinit micii producători și antreprenorii locali. Este esențial să continuăm să construim pe fundația solidă pe care am pus-o în ultimul an de guvernare.

Am demonstrat că se poate oferi stabilitate economică, că se pot implementa politici care sprijină comunitățile locale și că România poate fi guvernată cu responsabilitate. Echipa PSD Satu Mare rămâne alături de oameni, hotărâtă să continue să lupte pentru binele tuturor românilor.

Viitorul României este în mâinile noastre!

Partidul Social Democrat respectă valorile românești, tradiția, credința și biserica. Nu pot sprijini o persoană care se poziționează împotriva valorilor familiei tradiționale și care susține inițiative contrare acestora, precum cele promovate de comunitatea LGBT, așa cum este cazul lui Lasconi.

În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, acesta a declarat public că nu susține niciun partid politic, ceea ce clarifică poziția sa în acest context.

Vă îndemn, dragi sătmăreni, ca duminică, pe 1 decembrie, să votați pentru echilibrul de care avem nevoie.

Votați pentru siguranța familiilor voastre, pentru respectul valorilor românești, care ne unesc ca popor! Votați PSD – singurul partid care luptă pentru familie, tradiție, credință, stabilitate, dezvoltare și o Românie puternică în Europa și în NATO!

Duminică, 1 decembrie, votați candidații PSD pentru Parlamentul României! Votați echipa PSD Satu Mare pentru Camera Deputaților și Senat, poziția nr. 2 pe buletinele de vot!

Împreună, punem Satu Mare pe primul loc!

AURELIA FEDORCA

Noi echipa PSD am fost și Rămânem aproape de oameni! Respectăm valorile și alegerea lor.

Duminică sunt alegeri parlamentare! Românii vor avea de făcut o alegere importantă: să aleagă o cale guvernamentală sigură, stabilă și predictibilă sau să devină din nou subiecții unui experiment care a mai eșuat.

Avem nevoie de o majoritate parlamentară puternică, de o echipă care să garanteze stabilitate și dezvoltare pentru județul nostru și pentru România. Este important ca fiecare dintre noi să conștientizeze responsabilitatea votului și să aleagă cu grijă. Să nu ajungem să ne întrebăm, după alegeri, „De ce am ales asta? Ce am făcut? Cine este acesta?”

Acum este momentul să decidem cu înțelepciune. Votul fiecăruia dintre voi contează enorm! Împreună, putem construi o Românie a valorilor, a respectului și a responsabilității.

Poate nu suntem perfecți – și recunoaștem asta – dar înțelegem ce înseamnă să fii aproape de oameni, să îi asculți și să le rezolvi problemele.

Aveți de ales, dragi sătmăreni între investiții, protecție socială, educație, sănătate sau experimente politice cu „oameni noi”, urmate de ani în care iarăși vom repara ce s-a stricat.

Să nu uităm ce a pățit țara când au fost votate experimente politice. De aceea, de fiecare dată, ne-am trezit cu instabilitate, tăieri de pensii, lipsă de investiții și o dezamăgire generală care a afectat fiecare familie.

Dragi sătmăreni, vă îndemn la unitate și stabilitate! Pe 1 decembrie, să votăm stabilitatea, să votăm pentru investiții și pentru România noastră, a tuturor.

Rămânem aproape de dumneavoastră, pentru că așa știm să facem noi. Împreună, punem Satu Mare și România pe primul loc!

Vă mulțumesc mult! Mă bazez pe dumneavoastră și sunt absolut convinsă că Satu Mare o să voteze pentru cei care susțin România și românii!

ADRIAN MICLE

Dragi sătmăreni,

Ne aflăm într-un moment deosebit de important pentru România și pentru județul Satu Mare. Alegerile din 1 decembrie ne vor ghida în următorii 4 ani!

Împreună cu echipa de candidați PSD Satu Mare, venim în fața dumneavoastră cu determinarea și competența necesare pentru a face o schimbare reală în județul nostru.

Împreună, avem o viziune clară: un Satu Mare mai prosper, cu locuri de muncă bine plătite, o educație modernă și accesibilă pentru copiii noștri, servicii de sănătate la cel mai înalt nivel și o grijă constantă pentru fiecare familie din județ.

Echipa PSD Satu Mare este formată din oameni implicați, pregătiți și dedicați să lucreze pentru binele comunității. Fiecare candidat aduce experiența și competențele necesare pentru a transforma în realitate proiectele de care județul nostru are nevoie.

Pe 1 decembrie, vă invităm să votați cu încredere echipa PSD Satu Mare. Suntem aici pentru voi, pentru un județ mai unit, mai puternic și mai bine reprezentat la nivel național.

Vă mulțumim și suntem convinși că împreună vom reuși!

CMF 11240017

Comandat de Partidul Social Democrat-P.S.D. Organizatia Satu Mare

Executat de Nord Vest Tv Advertising SRL, portal: www.gazetanord-vest.ro,

Cod mandatar financiar coordonator :11240017