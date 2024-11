El Dorado-ul Traficanților

Vămile Halmeu și Petea, sub comanda famigliei Cozma

– Cu ajutorul lui Adiel Viorel Babici și al lui Lucian Bura, Cristi Cozma face legea în cele 2 puncte de trecere ale frontierei

Este o vorbă la noi românii: legea pentru unii este mumă, pentru alții este ciumă!

Pentru famiglia Cozma, de când Adrian Cozma este președintele PNL și deputat, legea este mumă din cauza influenței pe care o are acesta.

De ce spunem asta? Simplu. Cristi Cozma trece prin vama Halmeu ca “prin brânză”! În ultima lună, acest om a trecut prin vamă Halmeu de 8 ori, din ce am aflat noi este posibil să o fi făcut de mai multe ori. Cam pe aceleași ture care se află sub atenta oblăduire a lui Adiel Babici șeful Sectorului PF Halmeu, om care, la fel ca și Cozma, schimbă taberele și linge dosuri în funcție de interesele personale.

Ieșiri din țară pe două ture, prin aceleaşi scheme, dar cu şase mașini diferite

Ce este cel mai interesant că modul de operare este cam același. Ne-a atras atenția faptul că acesta este extrem de atent ce face, schimbă 6 mașini care le folosește la ieșirea prin Halmeu tocmai ca să nu fie prins. Toate mașinile sunt înregistrate pe alte persoane. De la soția acestuia, la părinții lui, soacra lui, ori pe numele unui transportator. Cristi Cozma iese din țară pe turele agreate de Adiel Babici, merge în recunoaștere în prima zi și a doua zi, când are tură perfectă, merge după marfă. Câteodată singur, câteodată însoțit de alții. Iese de la mașini mici berline sau combi până la o dubă de transport persoane luată și încă neplătită de la un transportator de persoană în străinătate.

Acesta transportă de la detergent, care îl duce mai nou la ferma din Culciu, și pe care apoi îl vinde la niște persoane din Bistrița sau Cluj.

Cu mașina de transport aduce, după informațiile noastre, motorină în rezervorul fals de sub Mercedesul gri cu număr de Satu Mare. Cu duba în două culori albastru și roșu aduce pesticide din Ucraina, iar cu mașina Mercedes combi aduce detergent sau freon. Interesant că freonul îl vinde în Ungaria la prețuri duble sau triple.

De altfel, în cursul acestui an am mai scris de faptul ca acesta face trafic de detergent și aduce marfă pe care o vinde la negru în materialul https://www.gazetanord-vest.ro/2024/06/afacerile-in-famiglia-cozma-parintii-abonati-si-ei-la-contractele-cu-statul-iar-fratele-fenteaza-plata-la-stat/.

Lucian Bura din Vama Petea îl ajută pe Cozma să scoată freonul în Ungaria

România este poartă de intrare a freonului ilegal în UE, în timp ce autoritățile fac strategii de combatere chiar cu traficanții dovediți, oameni ca și Cristi Cozma, prin influența fratelui deputat și președintele PNL, cu ajutorul oamenilor de la Halmeu și Petea, scoate butelii de freon de contrabandă, gaze cu puternic efect de seră, aduse din Ucraina prin vama Halmeu și îl duce, prin Petea, în Ungaria, unde îl vinde cu preț dublu sau triplu. Culmea, dacă prin Halmeu iese cu 6 mașini, prin Petea se plimbă doar cu… 3.

Toate aceste afaceri le face ilegal, prin trafic și sustragere de la plata taxelor către stat.

Practic face trafic de marfă și evaziune fiscală, toate acestea cu ajutorul unor oameni care sunt plătiți să păzească ca altfel de lucruri să nu se întâmple.

Ce este extrem de dubios, că, dacă noi, un simplu trust de presă, am aflat despre aceste ilegalități printr-o anchetă făcută pe timp de o lună, cum, Doamne, instituțiile statului român nu știu despre aceste lucruri?

Sau tocmai asta este miza lui Adrian Cozma. Ca să intre în Parlament și să rămână președintele PNL să poată face ce vrea în județ și să aibă influență în vămile din județ, la primării, instituții și… IPJ?