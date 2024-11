VIDEO. Gheorghe Cârciu: “Am votat pentru stabilitate, Europa şi pace”

Eurodeputatul PSD, sătmăeanul Gheorghe Cârciu, a votat în Franţa, alături de o importantă comunitate de români. Acesta a spus că a votat pentru stabilitate, pace şi o Europă puternică.

“Ne aflăm la Le Blanc-Mesnil, cea mai mare comunitate de români din Franţa. Am votat pentru stabilitate, pentru o Europă puternică, am votat pentru pace. Am votat pentru păstrarea dialogului cu românii din afara graniţelor, aşa cum am făcut-o în ultimii trei ani.

Românii nu se vor mai lăsa influenţaţi de sloganuri, de lozinci. Românii din afara graniţelor sunt la fel ca şi cei din interiorul graniţelor, care-şi iubesc ţara şi patria.

Să le dea Dumnezeu sănătate acolo unde trăiesc, prosperitate şi să fim uniţi. Doamne ajută”, a spus Gheorghe Cârciu.