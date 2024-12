Echipa roboCampionilor de la Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare prezentă la etapa finală a Concursului Național de Robotică Nextlab

În data de 7 decembrie 2024, Bucureștiul a fost gazda etapei finale a Concursului Național de Robotică Nextlab, cea mai avansată competiție de acest gen din România. Evenimentul a reunit elevi din întreaga țară care, prin pasiunea și talentul lor, au demonstrat că viitorul aparține celor care îndrăznesc să viseze și să inoveze.

,,Suntem extrem de mândri de realizările elevilor noștri, care au demonstrat dedicare, creativitate și pasiune pentru tehnologie! “

📌 Proba Labirint – Categoria de vârstă 12-16 ani

🏅Boitor Marc (Clasa a VII-a) – MENȚIUNE, Profesor coordonator: Șandor Nicoleta

👏Barbu Brigitta Barbara (Clasa a X-a B) – Diplomă de ROBOCAMPION, Profesor coordonator: Takacs Darius

📌Proba Line-Follower Basic – Categoria de vârstă sub 12 ani

👏Secan Miruna Cezara (Clasa a VI-a) – Diplomă de ROBOCAMPION, Profesor coordonator: Șandor Nicoleta

👏Bob Antonia Raisa (Clasa a VI-a) – Diplomă de ROBOCAMPION, Profesor coordonator: Șandor Nicoleta

👏Marina Lucian Ionuț (Clasa a VI-a) – Diplomă de ROBOCAMPION, Profesor coordonator: Șandor Nicoleta

Țuțuraș Haiduc Eduard Damian (Clasa a VI-a) – Diplomă de ROBOCAMPION, Profesor coordonator: Șandor Nicoleta

Acești elevi talentați demonstrează că tehnologia poate fi transformată într-o artă a inovației, iar implicarea lor în robotică este un pas important spre carierele viitorului. Robocampionii noștri au dovedit nu doar abilități tehnice excepționale, ci și un spirit de învingător, abordând fiecare provocare cu entuziasm și perseverență. Experiența câștigată în competiție este cea mai valoroasă recompensă!

,,Felicitări elevilor, profesorilor coordonatori și părinților pentru sprijinul continuu! “