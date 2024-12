MIRCEA GOVOR: ”PSD Satu Mare este astăzi prima forță politică românească din județ”

Președintele PSD Satu Mare a mulțumit sătmărenilor pentru implicare

PSD Satu Mare este astăzi prima forță politică românească din județ, este de părere Mircea Govor, președintele acestei organizații. În cadrul unei conferințe de presă care a a avut marți după-amiază la sediul PSD Satu Mare, Mircea Govor a mulțumit sătmărenilor care s-au prezentat în număr mare la urne și au decis soarta județului. În cele ce urmează, redăm integral poziția președintelui PSD, Mircea Govor.

În primul rând, mulțumim reprezentanților presei sătmărene pentru prezența la această conferință de presă și pentru modul obiectiv în care ați reflectat desfășurarea campaniei electorale a alegerilor parlamentare. Prezența voastră la toate conferințele de presă și materialele redactate sunt esențiale pentru ca sătmărenii să fie bine informați și să participe activ în viața democratică a județului nostru.

Rezultatul alegerilor parlamentare ne oferă motive de bucurie, dar și o imensă responsabilitate.

România are nevoie de stabilitate politică, iar un Parlament puternic este esențial pentru a pune în aplicare politicile de care românii au nevoie. Mesajul transmis de cetățeni este unul ferm și nu poate fi ignorat. Avem obligația de a investi în dezvoltarea țării prin utilizarea eficientă a fondurilor europene, însă fără a ne pierde rădăcinile, valorile naționale și credința care ne definesc ca popor.

PSD, prima forță politică românească din județ

Vreau să mulțumesc din suflet sătmărenilor care au crezut în noi și ne-au acordat încrederea lor. Astfel, am obținut un mandat de deputat în Parlamentul României. PSD Satu Mare este astăzi prima forță politică românească din județ. Aceasta nu este doar o victorie electorală, ci o dovadă clară că valorile noastre – solidaritatea, respectul pentru oameni și dezvoltarea comunității – rezonează cu dorințele sătmărenilor.

Rezultatul acesta nu ar fi fost posibil fără o echipă extraordinară. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei care au fost implicați în această campanie: primarilor, viceprimarilor, consilierilor județeni, consilierilor locali, responsabililor zonali, președinților de organizații locale, președinților structurilor interne de partid, întregii echipe a familiei PSD Satu Mare pentru toate sacrificiile și energia pe care le-au depus în aceste săptămâni.

Campania electorală a PSD, una despre oameni

Campania noastră a fost una despre oameni, despre dialog sincer și muncă neobosită, iar rezultatele se văd. Întreaga echipă PSD Satu Mare a fost pe teren, alături de sătmăreni, ascultându-le nevoile, oferindu-le răspunsuri și soluții. Vă mulțumesc pentru dedicare, pentru efort și pentru faptul că sunteți o adevărată familie! Aceasta este PSD!

Dragi sătmăreni, în toată această campanie, am vorbit despre proiecte reale, despre dezvoltare, despre educație, sănătate și infrastructură – prioritățile care contează cu adevărat. Vom continua să muncim pentru a aduce resurse, pentru a îmbunătăți viața fiecărui sătmărean.

MulțUmiri aduse staff-ului de campanie

Vreau să mulțumesc în mod special staff-ului meu de campanie. Celor două consiliere de campanie ale mele, Bianca Șorian și Teodora Rentea. Pentru tot ce au făcut și au gândit pentru buna desfășurare a campaniei electorale și corecta informare a opiniei publice și pentru că mi-au transmis cele mai bune și mai corecte informații, în toată această perioadă. Au avut grijă de mine să nu fac greșeli și să fiu atent la toate detaliile.

La fel și ceilalți din staff-ul de campanie, pentru că sunt tineri în care eu cred foarte, foarte mult. Adică sunt tineri de mare perspectivă ai Partidului Social Democrat.

Mă bucur că la Organizația Municipală am reușit să formez o echipă de tineri care chiar nu m-au dezamăgit. Mai mult, au făcut performanță față de alegerile locale și față de alegerile prezidențiale și asta mie îmi demonstrează că Organizația Municipală este pe mâini bune.

De asemenea, vreau să le mulțumesc colegilor mei din organizație, colegilor mei candidați, atât de la Senat, cât și de la Camera Deputaților. Numai datorită implicării tuturor, și în mod special a Aureliei Fedorca, a lui Adi Micle, dar toți au fost extraordinari, o echipă de profesioniști fiecare pe domeniul său de activitate și datorită identității PSD, am reușit să transmitem mesajul partidului social democrat tuturor sătmărenilor.

PSD a reușit o performanță bună la Satu Mare

Am reușit o performanță, spun eu, bună, chiar dacă în final nu avem decât o funcție de deputat. Eu aș fi vrut să avem și o funcție de senator și noi nu credeam că n-o să o avem, pentru că am fost pe locul 2 la Senat și asta automat am crezut că ne aduce funcția de senator, nu a fost sa fie, asta-i viața, mergem mai departe.

Felicit pe toți cei care au reușit să obțină funcția de senator sau deputat în Parlamentul României, le doresc mult succes.

Mă bucur că a câștigat și Adi Cozma o funcție de deputat, însemnând că rămâne președinte. Măcar în următorii patru ani, PNL rămâne nefrecventabil la nivelul județului Satu Mare și asta nu e rău.

Rămân fidel principiilor și valorilor care m-au ghidat întotdeauna

În încheiere, doresc să subliniez ceea ce am spus cu tărie și înainte de alegerile parlamentare: rămân fidel principiilor și valorilor care m-au ghidat întotdeauna. Cred cu tărie în importanța familiei, în puterea credinței și în rolul esențial al Bisericii Ortodoxe Române în păstrarea identității noastre.

Nu pot accepta idei care contravin acestor valori fundamentale, iar poziția mea rămâne fermă: respectul pentru tradițiile și rădăcinile noastre este esențial pentru a construi o societate sănătoasă. Nu voi fi de acord niciodată ca Văsălică să se însoare cu Ion și să crească și un prunc. Cu așa ceva n-am fost și nu voi fi de acord niciodată.

La început de weekend, odată cu venirea lui Moș Nicolae, vă doresc să primiți daruri care să vă umple sufletul de bucurie și inima de recunoștință. Celor care își sărbătoresc onomastica le transmit cele mai sincere urări de sănătate, bucurii, fericire și multe împliniri. Doamne ajută! Multă sănătate și să ne revedem cu bine!