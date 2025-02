FOTO. Prof. univ. emerit dr. farmacist Dumitru Lupuliasa, Doctor Honoris Causa al Universității de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a decernat titlul de Doctor Honoris Causa prof. univ. Dumitru Lupuliasa. Evenimentul, la care au participat personalități din mediul academic, autorități publice locale și personalități în domeniul medical, a avut loc în Sala Ferdinand a Palatului Administrativ din Arad.

Rectorul Universității de Vest,,Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci i-a conferit reputatului doctor în farmacie cea mai înaltă distincţie acordată în mediul academic.

„Îi acordăm Domnului Profesor univ. emerit dr. farmacist Dumitru Lupuliasa acest titlu în semn de recunoaştere a activității sale şi a impactului pe care l-a avut asupra profesiei de farmacist şi a generațiilor de studenți care au avut privilegiul de a învăța de la dumnealui. Este un gest de apreciere a valorii umane, a darului de a insufla în ceilalți, pe lângă cunoştinţe tehnice şi o etică profesională, un respect pentru ştiinţă şi un angajament față de binele comun”, a subliniat prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci.

Activitatea academică a reputatului doctor în farmacie se extinde şi în plan internaţional, unde domnul profesor Lupuliasa a fost un reprezentant de marcă al științei farmaceutice româneşti. Bursele de specializare la Montpellier, Los Angeles și Paris i-au deschis noi orizonturi. Aceste experiențe internaționale i-au permis să aducă idei noi și soluții inovative în domeniul farmaceutic din România, iar influența sa s-a resimţit în mai multe domenii ale lumii academice.

Pe lângă realizările în domeniul educației, domnul profesor Lupuliasa a fost implicat activ în politica de sănătate publică din România, contribuind la dezvoltarea şi modernizarea sistemului farmaceutic. Activitatea de consultant pentru Guvernul României și implicarea în diverse agenții naţionale, precum Agenția Națională Antidrog şi Agenția Națională a Medicamentului, sunt doar câteva exemple ale impactului pe care l-a avut în acest domeniu.

„Domnul Profesor Lupuliasa a avut o contribuție esențială în momentele de început ale școlii de farmacie arădeană. Înființarea specializării Farmacie în cadrul UVVG, un proiect deosebit de important pentru noi, s-a bucurat de viziunea și implicarea domniei sale. Activitatea la Arad, atât ca dascăl, cât și ca mentor, a influențat formarea mai multor generații de farmacişti, care au beneficiat de expertiza și de învățăturile sale, oferindu-le pe lângă cunoştinţe şi o viziune completă asupra importanţei şi responsabilității pe care o presupune profesia de farmacist. Astfel, astăzi, suntem mândri să îl primim în comunitatea academică a Universității de Vest „Vasile Goldiş”, acordându-i cel mai înalt titlu pe care îl putem oferi: Doctor Honoris Causa”, a conchis rectorul UVVG, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci.

„Aş vrea să subliniez importanța pe care o are pentru mine Aradul şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Am avut onoarea de a fi în bune relații umane deosebite cu regretatul preşedinte fondator, prof. Aurel Ardelean, căruia, cu mare drag i-am acceptat la acea vreme, invitația de a ține cursuri studenților universității. Astăzi e o zi deosebită şi am trăit emoții cu totul aparte pentru că a fi onorat cu acest titlu de Doctor Honoris Causa nu este un lucru atât de simplu precum ar părea la prima vedere. Vreau să vă mulțumesc, Doamna Rector, pentru onoarea, pentru căldura, pentru considerația pe care mi-ați acordat-o. Sper să mă achit cu brio față de această nouă calitate pe care o am, dorindu-vă Dumneavoastră și Universității, rezultate tot mai bune, consolidare în ceea ce privește recunoaşterea pentru că este un lucru extrem de greu de dobândit şi este la fel de greu de păstrat,” a precizat prof. univ. emerit dr. farmacist Dumitru Lupuliasa.

Evenimentul, organizat de Universitatea de Vest,, Vasile Goldiş” din Arad privind acordarea acestui prestigios titlu onorific reflectă aprecierea comunității academice pentru realizările profesorului Dumitru Lupuliasa şi pentru eforturile sale de a promova excelenţa în educaţie şi cercetare.