Investiții importante anunțate de Apaserv în 2025

Gradul de colectare a facturilor se apropie de sută la sută, redevență de 23 la sută pentru UAT-uri, preț mediu pe țară la apă-canal, toate aceste subiecte într-un interviu realizat cu dr. ing. Ioan Leitner, director executiv al societății.

Directorul executiv al Apaserv Satu Mare a fost invitatul emisiunii Actualitatea sătmăreană de marți seara, de la Nord Vest TV, realizată de Florin Mureșan. Vă prezentăm câteva din subiectele dezbătute în studio:

Reporter: Se anunță un an secetos, cel puțin la Satu Mare cum arată prognozele?

Ioan Leitner: Bine… anul trecut precipitațiile au scăzut cu 39% față de anul precedent, ceea ce este o problemă mare, deci cu timpul putem avea probleme serioase privind seceta și inclusiv privind alimentarea cu apă dacă continuă în acest ritm.

R.: Da, știu că și anul trecut am avut cel puțin o emisiune împreună și atrăgeați atenția că în județ nu e o problemă apa potabilă, dar trebuie să avem parcă mai multă grijă cum o folosim.

I.L.: Așa este , noi în Satu Mare avem noroc că dispunem de un lac imens subteran care se întinde pe sub tot județul, până dincolo de graniță, în Ungaria, unde avem apă de foarte bună calitate și o cantitate suficientă. Totuși, în cazul în care perioadele de secetă vor continua, există riscul de a avea probleme la un moment dat. Nu anul ăsta, nu anul viitor, dar peste 10-15 ani s-ar putea deja să fie probleme dacă acest trend de secetă contimuă.

În perioada de iarnă, nici n-a fost foarte frig. În anii trecuți am avut probleme privind înghețarea contoarelor, însă în acest an și la sfârșitul anului trecut chiar n-am avut deloc probleme de acest gen. Probabil că beneficiarii noștri care au pățit-o anii trecuți, au pus contoarele în siguranță și nu am mai avut probleme deosebite.

R.: Ne-am uitat și peste prețuri, nu suntem nici cei mai ieftini, nici cei mai scumpi în țară, din punct de vedere al apei și canalizării. Cum e 2025?

I.L.: Din punct de vedere al prețurilor, noi avem o strategie pentru că avem un preț undeva sub media pe țară, ceea ce este și în momentul de față bine. De ce nu prețuri foarte mici? Pentru că, cu prețuri foarte mici nu se pot întreține sistemele de alimentare cu apă și canalizare, nu se pot face investiții în modernizarea, în reabilitarea lor. Nici prețuri mari nu dorim să avem și nu este indicat să avem, dar în ultima perioadă am reușit să menținem acest preț care este undeva sub media națională. Cel mai scump e din ce văd eu aici la Buzău, nu știu dacă se păstrează prețurile astea. La Buzău e 10,97 lei și apoi tot scade, 10,77 lei. Noi suntem pe locul 21, vă spun că urmărim în fiecare lună pe site-ul ANRSC. Am făcut o rocadă mică cu Baia Mare.

Noi, așa cum am spus și înainte, intenționăm să rămânem undeva la acest nivel, sub media pe țară. Pentru că în cazul în care scădea prețul, dacă am face un efort, n-am mai face investiții, n-am mai face modernizări, dar pe termen lung n-am mai putea ține pe urmă media pe țară. Pentru că dacă nu investești în fiecare an, în fiecare lună, în sisteme, în modernizări, la un moment dat acestea așa de mult se deteriorează, încât nu mai poți presta servicii de calitate și se necesită după aia prețuri și mai mari.

La canalizare suntem, la fel ca și la apă, undeva la media pe țară. Noi urmărim de regulă apă plus canal, împreună. Mai avem acum două proiecte care urmează să pornească. Un proiect privind extinderea rețelelor de apă și de canal pe toate străzile unde în momentul de față nu există. Trebuie știut că sunt câteva străzi la periferia orașului, unde încă nu este apă și canalizare, unde sunt case singulare, nu este foarte aglomerat și acolo urmează să extindem rețeaua de apă și canal. De asemenea, în zilele următoare urmează să înceapă licitația pentru extinderea rețelelor de apă și canal.

În Sătmărel, cu acest proiect va acoperi integral cartierul. E o veste bună și pentru locuitorii din Sătmărel. Gradul de colectare se apropie de 100%. Da, pentru că toți beneficiarii noștri sunt contorizați. Avem foarte mici excepții, dacă undeva un contor s-a defectat, sau alte lucruri de acest gen, dar având în vedere faptul că beneficiarii noștri sunt contorizați, fiecare se limitează la suma pe care o consideră în a o folosi pentru apă. Deci se poate face economii la apă, substanțiale. La noi, în județ, factura pe un imobil pe lună este undeva de la 75-80 de lei. Asta este media, dar pot fi și facturi mult mai mici de, nu știu, 20-30 de lei și facturi mult mai mari. Dar media este undeva sub 80 de lei. Sigur, depinde cum folosește omul apa. Sunt unii care încă mai folosesc apă pentru stropit grădina. Pe noi nu ne deranjează, că deocamdata avem apă destulă, însă facturile în aceste cazuri sunt destul de piperate. La fel, sunt unii care dețin piscine, unde iar valoarea facturii este mai ridicată.

R.: Normal, cei care au piscine nici nu cred că și-ar putea permite să pună apă dintr-un puț pe care și-l forează ei pentru că vedem ce se întâmplă cu pânza freatică, nu e apa neapărat curată.

I.L.: Asa este, folosesc de regulă apa de la robinet pentru ca apa brută conține fier si mangan si atunci apare un disconfort, apa este un pic roșiatică. Acum depinde de zonă, eu acasa am puț forat la 18 metri și apa este fără fier și mangan, deci pot sa stropesc gradina linistit, depinde de zona unde este amplasat imobilul.

Am făcut o conductă de aducțiune din Satu Mare până în Craidorolț și alimentăm comuna de pe această conductă, deci cu apă din Satu Mare. La fel, există probleme privind calitatea apei subterane în zona Bogdand, Supur, Acâș, fapt pentru care acum suntem în faza de recepție a aducțiunii tot din Satu Mare până în aceste zone, urmând ca în viitorul apropiat aceste localități să fie deservite tot din sistemul de alimentare cu apă a orașului Satu Mare.

R.: Ce ar trebui să știe populația din punctul ăsta de vedere? Nu bem apă din fântână?

I.L.: Dacă cineva dorește să bea apă din alte surse decât de la robinet, ar fi bine să facă o analiză a sursei respective. La noi vin foarte multe persoane care spun că au găsit apă de foarte bună calitate, e transparentă, și când facem analize constatăm că la mulți indicatori depășește indicatorii de apă potabilă. Sigur am găsit și locuri unde apa este de calitate, deci foarte bună. Noi am fost sceptici la un moment dat cu privire la izvoarele din zona Ardud, eram sceptici că este bună calitatea apei, însă am făcut analize și chiar acolo este bună. Dar aceste zone sunt foarte, foarte rare în județ.

Noi avem noroc cu această sursă de apă, ca apa brută nu conține decât fier și mangan, nu trebuie să folosim chimicale pentru tratarea apei brute, doar facem o aerare și o filtrare dubla a acesteia.

R.: Din prețul apei, câștigă ceva și cei de la UAT-urile de pe care o luați, există o redevență sau există ceva plăți pe care le faceți?

I.L.: Noi plătim redevență către autoritățile locale aproximativ 23% din venituri. Asta este o redevență consistentă și o folosim pentru investiții, în special în modernizarea serviciilor de alimentare pe apă. În ultima perioadă am pus în funcțiune parcuri fotovoltaice de peste 4,2 MWh, cu care deja în momentul de față acoperim cam 20% din necesarul de energie. Încercăm să investim în zonele unde investițiile se recuperează cât mai repede, pentru a putea ține prețurile serviciilor la un nivel corespunzător. Am investit și în reducerea pierderilor de apă. Față de anul 2022, anul trecut, pierderile au fost cu 9,9% mai mici ca anul precedent. Încercăm să investim și în personal. Noi am menținut personalul constant din 2017, de 427 de persoane, în condițiile în care sistemele de apă și canal s-au extins cu 100 de km. Anul trecut am recepționat peste 180 de km de rețele de canal și peste 90 de km de rețele de apă. Acest lucru îl putem realiza cu același număr de personal, dar un personal foarte bine dotat cu scule, cu utilaje și cu tot ce trebuie pentru întreținerea sistemelor.