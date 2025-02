O lecție de respect, încredere, bună înțelegere și despre valorile familiei!

By

Când viața bate filmul sau o lecție de respect, bună înțelegere, încredere, despre toate acestea putem spune că e vorba atunci când începem să scriem despre evenimentul, unic , petrecut în viața Sătmarului vineri chiar de ziua Sfântului Valentin.

Un italian de 86 de ani, fost pilot de încercare și angajat la Ferrari, s-a căsătorit vineri, de Valentine’s Day, cu iubita lui, o româncă de 81 de ani, originară din Republica Moldova, ceremonia fiind oficiată de către primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor.

Nu a fost nimic programat să se întâmple chiar de Ziua Îndrăgostiților…Familia a depus actele de stare civilă încă la începutul anului dar din cauza unor mici greșeli de redactare din Italia totul s-a prelungit până spre…februarie.

Scriam în Gazeta de Nord-Vest și la începutul lunii că tinerii nu se mai înghesuie la însurătoare și că în ianuarie am avut doar opt cupluri care au trecut pe la ofițerul de stare civilă.

Doar unul a fost cu tineri de 23 și respectiv 26 de ani, restul de șapte cu cetățeni de peste 45 ani…Iar un cuplu și-a unit destinele la 73 și 71 de ani…Așa că povestea lui Toni și Olimpia nu e singura…are ineditul ei doar pentru că cei doi sunt trecuți de 80 de ani și sunt ei de fapt o poveste de viață. Din care noi, cei mai tineri am avea multe de învățat. Și nu de cârcotit ori comentat așa cum mulți s-au trezit s-o facă pe rețelele de socializare.

S-au cunoscut la Modena, trăiesc la Satu Mare

Santunione Gaetano și Olimpia Cîrîcu s-au cunoscut în Modena, Italia, în anul 2014, amândoi fiind văduvi. Ea s-a născut în Cahul, Republica Moldova, a fost învățătoare, iar în anul 2002 a plecat în Italia, la munca în sistemul de asistență socială. El a muncit ca pilot de încercare și apoi angajat la Ferrari, iar în anul 2013 a rămas văduv. Toni a fost căsătorit și a avut o viață frumoasă cu prima soție timp de 49 de ani. ” Din păcate în anul în care trebuia să sărbătorim 50 de ani de căsătorie, ea s-a dus.. Singurătatea e boală grea așa că mi-am spus că nu vreau să-mi petrec restul vieții fără cineva alături” a mărturisit Toni care a avut norocul de a o întâlni pe Olimpia cu care se înțelege de minune și cu care a decis că vrea să trăiască în bună înțelegere în România.

”Nu mă mai regăsesc în Italia . Nu mă mai simt acasă acolo . Multe s-au schimbat cu atâția imigranți…E altfel Italia față de cea în care mi-am petrecut eu viața până acum 10-20 de ani. Îmi place România îi iubesc pe sătmăreni și orașul e unul liniștit cu oameni deosebiți” ne-a mai spus Toni.

”Ne-am cunoscut în 2014. Suntem împreună și la bine, și la rău. Din 2015 am început să fim împreună, până atunci ne-am întâlnit ca flăcăii și fetițele. El de la bun început a spus că ar vrea să plece din Italia. Când am făcut cunoștință, i-am zis că am casă în România, sunt româncă. El a fost de acord să venim. Unul din frații lui a zis că n-aș face pasul ăsta, n-aș risca, și uite”, a spus Olimpia Cîrîcu.

De ce a ales ziua de vineri…

Întrebată de ce a ales această zi, ea a răspuns în glumă: „Că e Ziua Îndrăgostiților (…) Când am vrut să ne căsătorim, ne-au propus ziua de vineri sau sâmbătă. Și eu, că sunt ortodoxă, am zis așa: sâmbăta e pentru morți, iar vinerea e pentru asta”.

Olimpia Cîrîcu are o fată și un băiat, ambii căsătoriți. De altfel , fata doamnei Olimpia e cea care a făcut-o să se mute la Satu Mare. Angela Malachi, fiica Olimpiei, e medic oftalmolog la Satu Mare și s-a stabilit de ani buni aici.

„M-am născut în Moldova, am trăit în Moldova 36 de ani și dacă fiica mea e căsătorită aici și soțul meu a decedat în 2005, am hotărât să vin aici”, a povestit aceasta.

Gaetano are doi băieți, unul de 60 de ani și unul de 56 de ani. Unul e frizer, iar cel de-al doilea e cu handicap.

„El avea câte-o doamnă și când făceau cunoștință, i le arăta feciorului lui. Dar feciorul stătea departe și dădea din cap că e bună sau nu e bună. Când m-a arătat pe mine, a dat din cap. Ne înțelegem bine, nu ne certăm. Avem casa noastră în Satu Mare. Am trei fiice, am venit cu una aici, dar am trei”, a mai spus aceasta.

Gaetano ( Toni) nu vorbește limba română, dar înțelege tot ce se povestește în jurul său. Se uită la programele televiziunilor românești și îi place să asculte muzica populară românească. Iar cei doi sunt nelipsiți de la acțiunile Asociației pensionarilor sătmăreni…

Primarul Kereskenyi, emoționat…

Cununia a fost oficiată de către primarul Kereskenyi Gabor. Acesta a fost extrem de emoționat și a recunoscut că Toni și Olimpia sunt un exemplu pentru noi toți, pentru tineri care trebuie să pună mai multă bază în valorile reale ale familiei. La finalul ceremoniei, după sărutul oficial și felicitările primite, mireasa a aruncat …simbolic…buchetul.

”Am avut bucuria de a oficia azi, de Ziua Îndrăgostiților, căsătoria a doi oameni minunați, doamna Olimpia și domnul Gaetano care, la 81, respectiv 86 de ani, sunt dovada faptului că sufletele pereche se găsesc în orice clipă a vieții, indiferent de vârstă, vremuri sau loc. Le doresc zile frumoase, fericite și o căsnicie cu armonie! Casă de piatră!” a transmis primarul Gabor Kereskenyi pe pagina sa oficială de facebook.

Mai multe despre eveniment, în această seară de la ora 20 la Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV.

Florin Mureşan