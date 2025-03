FOTO. O Săptămână de Inspirație și Descoperiri alături de Rotary Youth Exchange!

In Săptămâna aceasta, Rotary Club Satu Mare Samus a avut privilegiul de a găzdui 12 tineri remarcabili din Canada, Taiwan, Brazilia, SUA, Mexic, Argentina și Germania, în cadrul programului Rotary Youth Exchange! A fost o experiență extraordinară, plină de învățare, prietenie și momente memorabile.

Iată ce au transmis aceștia în urma experienței:

,Am început aventura cu o vizită caldă la Consiliul Județean Satu Mare, unde am descoperit activitățile care modelează comunitatea noastră. Mulțumim Oanei Pîrcălab, Manuelei Rogoz și vicepreședinților Roxana Petca și Cătălin Filip pentru primirea lor ospitalieră și pentru prezentarea detaliată a palatului administrativ.

Am urcat în Turnul Pompierilor pentru o panoramă uimitoare asupra orașului și am admirat Satu Mare în miniatură – o bijuterie locală!

Un punct culminant a fost concursul de gătit pizza, organizat alături de Atelierul de Gatit si Interact Satu Mare, unde talentele culinare și spiritul de echipă au fost la cote maxime. Seara, ne-am bucurat de o cină festivă, o ocazie perfectă pentru a lega prietenii și a împărtăși culturi diverse.

Întâlnirea cu Vasile Lupu, „Cel mai Bun Speaker Motivațional al Anului 2023”, a fost un moment deosebit. Povestea sa de viață ne-a inspirat și ne-a reamintit importanța educației și a acțiunii.

Rotary Club Satu Mare Samus este recunoscători tuturor celor care au contribuit la succesul acestei zi memorabile: Consiliului Județean Satu Mare, Atelierul de Gatit , Vasile Lupu, Interact și tuturor celor care ne-au fost alături!

Investiția în dezvoltarea tinerilor este o prioritate pentru Rotary, iar această zi ne-a reconfirmat angajamentul de a oferi oportunități de creștere și explorare.”