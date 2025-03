Performanțe remarcabile la Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” – etapa județeană!

Elevii Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare au obținut rezultate deosebite în urma participării la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Lingvistică ,,Solomon Marcus”, desfășurată în data de 1 februarie 2025.

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” a fost reprezentat de cinci elevi, coordonați de doamna profesoară Anca-Teodora Andreescu.

Este important să îi evidențiem pe elevii participanți și rezultatele obținute:

Secțiunea Exercițiu A ( clasele a V-a și a VI-a)

1. Sasu Tudor Răzvan, clasa a VI-a, Locul IV

2. Sichet Patric, clasa a VI-a, Locul V

3. Țuțuraș- Haiduc Eduard, clasa a VI-a, Locul IX

Secțiunea Exercițiu B ( clasele a VII-a și a VIII-a)

1. Dorle Mihai, clasa a VII-a, Locul I, Mențiune, calificat la etapa națională

2. Mesteșanu Darius, clasa a VII-a, Locul IV

Menționăm că anul acesta lucrările au fost evaluate la București, de către specialişti de la Institutul de Lingvistică.