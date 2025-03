Peste 300 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European, disponibile pentru sătmăreni

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 303 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Italia – 71 locuri de muncă pentru: lucrator in gospodarie ; lucrator in domeniul sportului si al pregatirii fizice – animator/animatoare centru de vacanta; sofer autobuz ; specialist in vanzari, marketing si relatii publice.

Norvegia – 52 locuri de muncă pentru: patiser/sef patiserie; muncitor in productie – industria piscicola.

Germania – 51 locuri de muncă pentru: sudor MAG ; electrician ; lucrator ajutor la prelucrarea metalelor ; operator stivuitor; muncitor in productie; lucrator in ferma.

Danemarca– 40 locuri de muncă pentru: electrician nave ; sudor (naval) ; instalator tevi(tubulator naval) ; technician mecanic (naval); technician constructii navale (instalatori de corpuri/ placi navale)

Irlanda– 39 locuri de muncă pentru: coordonator operator intretinere teren de golf ; operator intretinere teren de golf; asistent manager restaurant cu servicii rapide ; receptioner ; asistent bucatar/barman ; asistent cazare ; ingrijitor persoane ; lucrator in industria carnii.

Olanda – 21 locuri de muncă pentru: angajat in industria alimentara ; angajat in productia alimentara – productia de branza ; angajat in sera de flori.

Austria– 11 locuri de muncă pentru: tinichigiu ; vopsitor industrial ; maistru vopsitor.

Finlanda – 6 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat in agricultura- culegator de fructe de padure si legume ;

Slovacia– 6 locuri de muncă pentru: dulgher/tamplar.

Spania– 4 locuri de muncă pentru: zidar.

Letonia– 2 locuri de muncă pentru: inginer mecanic ; inginer de testare.

Persoanele interesate se pot adresa agenției locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, și consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.